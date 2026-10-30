Ta ut din pension före 65 – då kan du få mer pengar

Men om vi i stället räknar på hur mycket pengar du får ut under hela livet kan resultatet bli ett annat.

Det menar Håkan Svärdman, pensionsexpert på Folksam, som ifrågasätter det vanliga rådet att skjuta upp pensionsuttaget.

”Det där bygger på ett tankefel. Beloppen per månad blir högre framför allt eftersom pengarna ska delas ut över allt färre år, men totalsumman kan bli lägre”, har han tidigare berättat för News55.

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Du kan behöva bli 88 år

Enligt Svärdman kan ett tidigt uttag av den allmänna pensionen vara ekonomiskt fördelaktigt för många svenskar.

Han hänvisar till beräkningar från Pensionsmyndigheten som visar att det kan dröja till 88-årsdagen innan ett senare pensionsuttag har gett mer pengar sammanlagt.

”Pensionsmyndighetens egna beräkningar visar att den som tar ut sin allmänna pension vid exempelvis 67 år måste leva till minst 88 år för att få ut mer pengar jämfört med den som påbörjade pensionsuttaget vid 64 år”, säger han.

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