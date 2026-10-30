Vi får ständigt höra att vi ska jobba längre och vänta med pensionen. Men det är inte nödvändigtvis den bästa affären, menar pensionsexperten. Du kan nämligen behöva leva tills du är 88 år för att tjäna på att vänta med pensionsuttaget.
Ta ut din pension före 65 – då kan du få mer pengar
Rådet att jobba längre för att få högre pension har du förmodligen hört till leda vid det här laget.
Och visst stämmer det. Ju längre du väntar, desto högre blir månadsbeloppet.
Men om vi i stället räknar på hur mycket pengar du får ut under hela livet kan resultatet bli ett annat.
Det menar Håkan Svärdman, pensionsexpert på Folksam, som ifrågasätter det vanliga rådet att skjuta upp pensionsuttaget.
”Det där bygger på ett tankefel. Beloppen per månad blir högre framför allt eftersom pengarna ska delas ut över allt färre år, men totalsumman kan bli lägre”, har han tidigare berättat för News55.
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Du kan behöva bli 88 år
Enligt Svärdman kan ett tidigt uttag av den allmänna pensionen vara ekonomiskt fördelaktigt för många svenskar.
Han hänvisar till beräkningar från Pensionsmyndigheten som visar att det kan dröja till 88-årsdagen innan ett senare pensionsuttag har gett mer pengar sammanlagt.
”Pensionsmyndighetens egna beräkningar visar att den som tar ut sin allmänna pension vid exempelvis 67 år måste leva till minst 88 år för att få ut mer pengar jämfört med den som påbörjade pensionsuttaget vid 64 år”, säger han.
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Så mycket mindre får du varje månad
Men det finns förstås en baksida med att börja plocka ut pensionspengarna tidigt.
Enligt Pensionsmyndighetens Monica Zettervall minskar den sammanlagda pensionen, inklusive tjänstepensionen, med ungefär 6-7 procent per år som uttaget tidigareläggs.
Det innebär, exempelvis, att en person som skulle få 29 000 kronor i månaden vid 67 års ålder i stället får omkring 22 000 kronor om pensionsuttaget påbörjas redan vid 63.
Det är en skillnad på 7 000 kronor i månaden, eller 84 000 kronor om året.
Det lägre beloppet gäller dessutom livet ut.
Pensionen beskattas också hårdare innan du nått åldern då det förhöjda grundavdraget börjar gälla.
Kan bygga upp en rejäl sparbuffert
Särskilt fördelaktigt kan ett tidigt pensionsuttag vara om du har möjlighet att fortsätta arbeta några år till, menar Svärdman.
Genom att börja ta ut den allmänna pensionen vid 64 och fortsätta jobba fram till riktåldern kan pensionsutbetalningarna användas till ett privat sparande.
”Krona för krona kan det bästa vara att börja ta ut pensionen så tidigt möjligt och jobba vidare tre år, men vänta med tjänstepensionen tills efter man nått upp till riktåldern”, säger han till News55.
I ett sådant upplägg kan sparbufferten, enligt Svärdman, växa till uppemot 500 000 kronor.
Men, möjligheten förutsätter ju att ekonomin tillåter att pensionspengarna faktiskt sparas.
Hur länge kommer du att leva?
En annan faktor som påverkar kalkylen är förstås hur länge du lever.
Svärdman pekar bland annat på att män och personer med allvarliga sjukdomar statistiskt sett har kortare förväntad livslängd. Även rökning och låg inkomst hör till riskfaktorerna.
Enligt Pensionsmyndighetens beräkningar förväntas män som fyllde 66 år under 2025 leva till i genomsnitt 86,7 års ålder. För kvinnor är motsvarande siffra 88,7 år.
Det placerar alltså männen under den 88-årsgräns som Svärdman hänvisar till, medan kvinnorna i genomsnitt förväntas leva något längre.
Men i slutändan hänger förstås hela kalkylen på något som ingen av oss kan veta på förhand.
Pensionsmyndigheten påpekar dessutom att människor ofta underskattar sin egen livslängd. Enligt myndighetens beräkningar förväntas exempelvis hälften av kvinnorna som fyllde 66 år under 2025 leva till minst 90 års ålder.
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