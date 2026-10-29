På den svenska bostadsmarknaden får du, som bekant, betala för ditt hus. I delar av Spanien kan du däremot få hundratusentals kronor i hjälp på traven. Erbjudandet gäller även svenskar, åtminstone om du är beredd att uppfylla några särskilda krav.
Här kan svenskar få 400 000 kronor för att köpa ett hus
I den nordspanska regionen La Rioja kan du få upp till 40 000 euro, motsvarande drygt 440 000 kronor, i bidrag för att köpa en bostad.
Bakom erbjudandet ligger den spanska landsbygdens befolkningsproblem. Många mindre orter har svårt att behålla sina invånare och nu försöker myndigheterna locka fler att bosätta sig där.
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Ju mindre by, desto mer pengar
Satsningen heter Plan Revive och infördes 2024. Genom programmet kan personer upp till 45 år få ekonomiskt stöd för att köpa, bygga eller renovera en permanentbostad.
Hur mycket pengar du kan få beror på ortens storlek.
I samhällen med högst 500 invånare står regionen för upp till 40 procent av kostnaden, med ett tak på 40 000 euro.
I orter med mellan 501 och 2 000 invånare är bidraget högst 30 000 euro. För samhällen med mellan 2 001 och 5 000 invånare gäller ett tak på 20 000 euro.
Ett hus för 100 000 euro i en by med 400 invånare kan alltså ge maximala 40 000 euro i bidrag, förutsatt att köparen uppfyller kraven.
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Köpte bostad för 70 000 euro
En av dem som har fått del av pengarna är 29-årige Pablo Gil. Han har köpt en bostad på omkring 120 kvadratmeter i Ausejo, en spansk småort med ungefär 800 invånare.
Priset var 70 000 euro, varav regionen betalade 30 procent. Efter bidraget landade hans egen del av köpeskillingen på 49 000 euro, motsvarande drygt en halv miljon kronor.
Pablo, som arbetar som lärare, ville kunna bo kvar i sin hemby och bilda familj.
Han menar att stödet kan bidra till att fler bor kvar på landsbygden.
”Annars skulle byarna bli tomma”, säger han till nyhetsbyrån EFE.
Även 27-årige Adrián Gómez har fått hjälp genom programmet. Han köpte en bostad på 90 kvadratmeter för 85 000 euro och beviljades ett bidrag på 25 500 euro.
Även svenskar kan få bidraget
Det finns ingenting i de officiella reglerna som säger att du måste vara spansk medborgare för att få stödet.
Tvärtom omfattas medborgare i andra EU-länder, däribland Sverige.
Men några krav måste förstås uppfyllas.
Du får vara högst 45 år vid ansökningstillfället och din årsinkomst får inte överstiga sex gånger det spanska inkomstmåttet IPREM.
Bostaden får kosta högst 220 000 euro, exklusive skatt, och du får som huvudregel inte redan äga en annan bostad i Spanien.
Därtill måste du använda huset som permanentbostad i minst fem år och folkbokföra dig på orten inom tre månader efter köpet. Vissa undantag finns, bland annat vid flytt av arbetsrelaterade skäl.
Över 1 800 har ansökt
Intresset för pengarna är stort.
Enligt elDiario har över 1 800 unga människor ansökt om stöd sedan programmet startade.
”Vi ska fördubbla våra ansträngningar för att hantera alla ansökningar som fortsätter att komma in varje dag”, säger regionens ansvarige politiker Daniel Osés.
Ansökan om bostadsbidraget är fortfarande öppen. Sista datum är den 1 juni 2027.
Mer information om stödet och hur du ansöker hittar du på La Riojas officiella webbplats.
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