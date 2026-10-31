Förre Formel 1-stjärnan Michael Schumachers fjällstuga i Trysil har sålts – men prislappen väcker uppmärksamhet.
Miljardär fick köpa F1-stjärnans hus till halva priset
I mitten av 1990-talet lät tidigare Formel 1-stjärnan Michael Schumacher bygga en 700 kvadratmeter stor lyxstuga i norska Trysil.
2015 sålde F1-stjärnan jättestugan till den danska affärsmannen Dennis Landbo Nielsen för 20,9 miljoner norska kronor.
Schumacher och hans familj hade då tillbringat flera månader varje år i hus, men sedan barnen nått skolåldern blev det mindre aktuellt att bruka huset.
Försäljningen av huset planeras därför redan innan Shumacher ådrog sig allvarliga huvudskador i en skidolycka 2013.
Förslaget: Oljefonden får investera i allt – även kärnvapen. Dagens PS
Såldes sju år senare
Mäklaren vid försäljningen då var Petter Birkrem från Eiendomsmegler 1 Sør-Norge, som sålt flera tusen semesterbostäder i Trysil de senaste decennierna, skriver Dagens näringsliv.
Sju år efter köpet, 2022, lade Nielsen ut stugan till försäljning på den öppna marknaden och med en ny mäklare.
Han begärde då 35 miljoner kronor för huset, men fastigheten såldes inte utan togs sedan bort från den öppna marknaden.
2025 annonserade en annan dansk mäklare ut fastigheten med ett utropspris på 26 miljoner danska kronor, vilket då motsvarade 41 miljoner norska kronor, enligt Finansavisen. Inte heller det försöket ledde till någon försäljning.
Norges svar till Trump: En turistvideo om vackra ”shithouses”. Dagens PS
Såld till halva priset
I våras fick Petter Birkrem återigen uppdraget att sälja fastigheten och nu är den såld – till ungefär hälften av priset i det senaste danska försöket.
Norske affärsmannen Stig Werner Hansen och hans fru Hege Loe Hansen köper Schumachers tidigare hus för lite över 23 miljoner kronor.
Birkrem uppger att stugan såldes ”utanför marknaden” i slutet av augusti.
Den 1,2 hektar stora fastigheten gränsar till skidbacken och har handbyggda timmerväggar.
Här finns tio sovrum, sex badrum, garage med plats för 6-7 bilar, ett stort gym, bio och bastu.
Glaset i fönster och dörrar är skottsäkert och det finns en åtta meter lång motströmspool på terrassen.
Rysk miljardär försöker knäcka norsk tidning. Dagens PS
Miljardär på försvarsboomen
Stig Werner Hansen är, genom bolaget Midtstranda 45, ägare i försvarsteknik-bolaget Radionor.
Under de senaste åren har bolaget upplevt en enorm tillväxt och i somras värderade Financial Times, i samband med ett uppköpsrykte, bolaget till 30-40 miljarder kronor.
Hansen äger 4,1 procent av Radionor och tidningen Kapital uppskattar hans förmögenhet till 1,25 miljarder norska kronor.
Hamar-investeraren har även investerat inom elektronik, fastigheter och bowlinghallar.
Manchester Uniteds ägare stöttar Trump ekonomiskt. Dagens PS
Hade krav på husägaren
Det som nu skapar extra uppmärksamhet kring köpet av lyxfastigheten i Trysil är att det på senare år gjorts ett antal utmätningar i fastigheten.
En registrerad utmätning innebär att en borgenär, via Kronofogden, får säkerhet i fastigheten eftersom ägaren har en obetald fordran mot honom.
Bakom flera av utmätningarna står Bowling 1 Holding, där familjen Hansens investeringsbolag Finans-Kjøp AS är största ägare.
Att Hansen köpte stugan och till ett rabatterat pris var mer eller mindre en tillfällighet, hävdar mäklaren.
”Han har redan en stuga i Trysil och har sett den här stugan. Han ville ha en större stuga, och tyckte att den här var perfekt”, förklarar mäklare Birkrem.
Nu kan det sägas: Därför använde Jesus en trollstav. Dagens PS