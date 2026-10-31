Miljardär fick köpa F1-stjärnans hus till halva priset

Såld till halva priset

I våras fick Petter Birkrem återigen uppdraget att sälja fastigheten och nu är den såld – till ungefär hälften av priset i det senaste danska försöket.

Norske affärsmannen Stig Werner Hansen och hans fru Hege Loe Hansen köper Schumachers tidigare hus för lite över 23 miljoner kronor.

Birkrem uppger att stugan såldes ”utanför marknaden” i slutet av augusti.

Den 1,2 hektar stora fastigheten gränsar till skidbacken och har handbyggda timmerväggar.

Här finns tio sovrum, sex badrum, garage med plats för 6-7 bilar, ett stort gym, bio och bastu.

Glaset i fönster och dörrar är skottsäkert och det finns en åtta meter lång motströmspool på terrassen.

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Miljardär på försvarsboomen

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Stig Werner Hansen är, genom bolaget Midtstranda 45, ägare i försvarsteknik-bolaget Radionor.

Under de senaste åren har bolaget upplevt en enorm tillväxt och i somras värderade Financial Times, i samband med ett uppköpsrykte, bolaget till 30-40 miljarder kronor.

Hansen äger 4,1 procent av Radionor och tidningen Kapital uppskattar hans förmögenhet till 1,25 miljarder norska kronor.

Hamar-investeraren har även investerat inom elektronik, fastigheter och bowlinghallar.

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Den fjällstuga i Trysil som nu sålts med en uppmärksammad prislapp, byggdes för Formel 1-stjärnan Michael Schumacher och hans familj. (Foto: Mark Baker /AP-TT)

Hade krav på husägaren

Det som nu skapar extra uppmärksamhet kring köpet av lyxfastigheten i Trysil är att det på senare år gjorts ett antal utmätningar i fastigheten.

En registrerad utmätning innebär att en borgenär, via Kronofogden, får säkerhet i fastigheten eftersom ägaren har en obetald fordran mot honom.

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Bakom flera av utmätningarna står Bowling 1 Holding, där familjen Hansens investeringsbolag Finans-Kjøp AS är största ägare.

Att Hansen köpte stugan och till ett rabatterat pris var mer eller mindre en tillfällighet, hävdar mäklaren.

”Han har redan en stuga i Trysil och har sett den här stugan. Han ville ha en större stuga, och tyckte att den här var perfekt”, förklarar mäklare Birkrem.

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