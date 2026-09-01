Arbetsgivare larmar: Unga klarar inte samtalen på jobbet 

Pandemin satte sina spår

Professorer som Business Insider har talat med ser en skillnad mot tidigare studentkullar. Dagens nybörjare kommer till universiteten med sämre kommunikationsförmåga och mindre vana vid att diskutera, säga emot eller hantera konflikter.

Pandemin pekas ut som en möjlig förklaring. Nedstängningarna störde Generation Z gymnasietid, samtidigt som mycket av deras umgänge har skett genom skärmar.

Tessa West, professor i psykologi vid New York University, anser att universiteten nu måste lära ut färdigheter som tidigare studenter hade med sig redan när de började.

”Det faller på oss att rätta till det. Vem som helst kan lära sig de tekniska färdigheterna. Det är relationsfärdigheterna som är avgörande”, säger hon till Business Insider.

AI är både styrka och risk

Samtidigt har Generation Z en fördel. De har vuxit upp med tekniken och är ofta skickligare på AI än sina äldre kollegor.

En stor majoritet av arbetsgivarna i NACE:s undersökning ansåg att nyutexaminerade var åtminstone någorlunda förberedda på att använda AI i arbetet.

”Studenter är bättre på att använda AI än människorna i min personalstyrka”, säger Annie Chechitelli, produktchef på utbildningsföretaget Turnitin.

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Men samma teknik kan också bli en genväg genom utbildningen. Om studenter låter AI göra för mycket av arbetet riskerar de att lämna universitetet utan att ha tränat upp sitt kritiska tänkande.

Chechitelli tänker ändå fortsätta anställa unga. Hon lyfter fram att de är kreativa och ser världen ur ett annat perspektiv.

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Samma klagomål på varje generation

Frågan är dock om Generation Z verkligen är så mycket sämre förberedd än tidigare generationer.

På 1990-talet beskrevs Generation X som lata och likgiltiga. Därefter anklagades millennials för att vara bortskämda och känsliga.

”När millennials var nya i arbetslivet sa man exakt samma sak. Att de hade dålig arbetsmoral och behövde medaljer för att bara dyka upp. Det var rent trams då – och det är det nu också”, har karriärexperten Alison Green tidigare sagt till CNBC Make It.

Även de så kallade babyboomarna sågs en gång som ett problem för arbetsplatserna.

”Varje åldersgrupp möts av det klagomålet, eftersom övergången från skola till arbete är annorlunda”, säger Peter Cappelli, professor vid Wharton School vid University of Pennsylvania.

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Äldre undersökningar ger honom visst stöd. År 2014 ansåg bara var fjärde tillfrågad företagsledare att nyutexaminerade var väl rustade för att tänka kritiskt, kommunicera och lösa komplicerade problem. Redan 2007 tyckte 63 procent av arbetsgivarna att alltför många nyutexaminerade saknade de färdigheter som krävdes för att lyckas på jobbet.

Gen Z är med andra ord inte den första generationen som kommer ut i arbetslivet utan att kunna allt från början.

Företagen har dragit ned på träningen

Kritiken mot de unga döljer också en annan utveckling. Företagen vill ha nyutexaminerade som kan prestera från första dagen, men lägger mindre tid på att lära upp dem.

Sedan 2000-talet har utbildningen av nyanställda på ingångsnivå minskat. Företagens satsningar har i stället i högre grad riktats mot medarbetare längre upp i organisationerna. År 2023 uppgav en majoritet av de amerikanska arbetstagarna att de saknade en mentor.

Jason Desentz, personalchef på Toshiba, beskriver därför utbildningen av unga som ett delat ansvar mellan lärosäten och arbetsgivare. Universitet kan ge studenterna kunskaper och omdöme, men alla kontorets oskrivna regler går inte att lära sig i en föreläsningssal.

Nyutexaminerade har sannolikt aldrig varit helt redo för arbetslivet. Skillnaden är att dagens arbetsgivare verkar ha mindre tålamod med att vänta på att de ska bli det.

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