Sverige: Nu är det 48 000 kronor billigare att bo i villa 

Här har villalivet blivit 10 000 kronor dyrare

På sina håll har villalivet dock blivit dyrare.

I Stor-Malmö steg de beräknade villautgifterna med nästan 10 000 kronor under tredje kvartalet, en ökning med 4,9 procent.

Bakom uppgången ligger bland annat stigande huspriser. Det genomsnittliga småhuspriset i regionen ökade med drygt 7 procent till närmare 5,7 miljoner kronor.

Elen har även den blivit dyrare. Den årliga elkostnaden för en villaägare i Stor-Malmö beräknas nu till omkring 36 700 kronor, nästan 7 000 kronor mer än i Stockholm och Göteborg.

För första gången sedan 2007 är det alltså dyrare att bo i villa i Stor-Malmö än i Stor-Göteborg.

Allra dyrast är dock fortfarande Stor-Stockholm, där de årliga utgifterna uppgår till nästan 250 000 kronor vid 70 procents belåning.

Nu kan den billiga perioden vara över

ANNONS

På riksnivå har villautgifterna börjat öka igen, om än försiktigt. Under tredje kvartalet steg de med knappt 800 kronor jämfört med kvartalet innan.

Jämfört med samma period förra året är årskostnaden omkring 4 000 kronor högre.

”Lägre räntor har länge pressat ned villaägarnas kostnader. Men nu vänder vinden. Dyrare el, försäkringar och kommunala avgifter är redan här”, säger Ola Söderlind, hushållsekonom på Zmarta.

Även räntestatistiken pekar på ett förändrat läge.

Enligt SCB steg samtliga bundna bolåneräntor i september.

Den genomsnittliga räntan på lån bundna mellan tre månader och ett år ökade från 2,79 till 3,04 procent. De rörliga bolåneräntorna gick däremot åt motsatt håll och sjönk marginellt från 2,73 till 2,72 procent.

Läs också: 100 000 pensionärer kan missa pengar – går att få tre månader bakåt. E55