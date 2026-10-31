Efter några riktigt dyra år har Sveriges villaägare fått lite andrum. Sedan början av 2024 har kostnaderna för villaboendet minskat med drygt 48 000 kronor om året. Men nu kan den positiva utvecklingen vara på väg att vända.
Sverige: Nu är det 48 000 kronor billigare att bo i villa
Det har varit ett gäng tuffa år för Sveriges villaägare. Höga bolåneräntor och dyra elräkningar har grävt djupa hål i hushållskassorna.
Men jämför vi med början av 2024 har det blivit avsevärt billigare att hålla sig med hus.
Enligt Zmarta Husägarindex har de genomsnittliga villautgifterna minskat med drygt 48 000 kronor om året sedan toppen under första kvartalet 2024. Det motsvarar, ungefär, 4 000 kronor i månaden.
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Billigare: Så mycket kostar villalivet i dag
Under tredje kvartalet 2026 landade den genomsnittliga husnotan på 164 545 kronor om året, eller omkring 13 700 kronor i månaden.
Beräkningen rör småhus med 70 procents belåning och omfattar bland annat bolåneräntor, amorteringar, el, försäkring och kommunala avgifter.
En stor del av förklaringen till de senaste årens kostnadsminskning hittar vi hos bankerna.
Enligt siffror från Finansinspektionen sjönk den genomsnittliga räntan på nya och omförhandlade rörliga bolån från omkring 4,6 procent i december 2023 till 2,3 procent i början av 2026.
Räntorna har alltså nästan halverats.
”Under ett par år har bolånetagarna kunnat se räntan sjunka. Nu ser läget annorlunda ut. Då blir det viktigare att själv hålla koll, jämföra räntor och förhandla med banken”, kommenterar Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen.
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Här har villalivet blivit 10 000 kronor dyrare
På sina håll har villalivet dock blivit dyrare.
I Stor-Malmö steg de beräknade villautgifterna med nästan 10 000 kronor under tredje kvartalet, en ökning med 4,9 procent.
Bakom uppgången ligger bland annat stigande huspriser. Det genomsnittliga småhuspriset i regionen ökade med drygt 7 procent till närmare 5,7 miljoner kronor.
Elen har även den blivit dyrare. Den årliga elkostnaden för en villaägare i Stor-Malmö beräknas nu till omkring 36 700 kronor, nästan 7 000 kronor mer än i Stockholm och Göteborg.
För första gången sedan 2007 är det alltså dyrare att bo i villa i Stor-Malmö än i Stor-Göteborg.
Allra dyrast är dock fortfarande Stor-Stockholm, där de årliga utgifterna uppgår till nästan 250 000 kronor vid 70 procents belåning.
Nu kan den billiga perioden vara över
På riksnivå har villautgifterna börjat öka igen, om än försiktigt. Under tredje kvartalet steg de med knappt 800 kronor jämfört med kvartalet innan.
Jämfört med samma period förra året är årskostnaden omkring 4 000 kronor högre.
”Lägre räntor har länge pressat ned villaägarnas kostnader. Men nu vänder vinden. Dyrare el, försäkringar och kommunala avgifter är redan här”, säger Ola Söderlind, hushållsekonom på Zmarta.
Även räntestatistiken pekar på ett förändrat läge.
Enligt SCB steg samtliga bundna bolåneräntor i september.
Den genomsnittliga räntan på lån bundna mellan tre månader och ett år ökade från 2,79 till 3,04 procent. De rörliga bolåneräntorna gick däremot åt motsatt håll och sjönk marginellt från 2,73 till 2,72 procent.
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