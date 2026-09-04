Bråket om Falklandsöarna går vidare. Efter att Argentinas president i tv hotat att ta öarna, slår Storbritannien tillbaka med en supermarket.
Nu hotar britterna Argentina med – en supermarket
Iceland Foods är en väletablerad brittisk livsmedelskedja med cirka 1 000 butiker över hela Storbritannien, en omsättning på 4 miljarder pund och mer än 30 000 anställda.
Nu kan den – något oväntat – bli ett vapen i fighten mellan Storbritannien och Argentina om Falklandsöarna.
Senast öarna var aktuella i debatten var i ett annat udda sammanhang – fotbolls-VM i somras.
Argentina slog ut England, Argentinas spelare tog upp en banderoll på planen med texten ”Malvinerna är Argentinas”.
Englands svar? ”VM-guldet är inte värt – men Falklandsöarna är det”.
”VM-guldet är inte vårt, men Falklandsöarna är det”. Dagens PS
Presidenten vill ta öarna
För en vecka sedan blåste Argentinas kontroversiella president Javier Milei liv i den infekterade tvisten om territoriet.
I ett tv-sänt tal sade Milei att ”Islas Malvinas är argentinska. Både historiskt och juridiskt. Det råder ingen tvekan om saken. De är en del av det argentinska territoriet.”
”Öinvånarna på detta ockuperade territorium har ingen legitim rätt till självbestämmande, och alla argument för ett sådant självbestämmande är ogiltiga”, tillade han.
Flera företrädare för Storbritannien skred omedelbart ut till öarnas försvar som brittisk enhet, refererar City AM.
”Öarna är brittiska och kommer att förbli så, eftersom det är öbornas överväldigande inställning”, skrev utrikesminister Ed Miliband.
Försvarsminister Wes Streeting sade att Storbritanniens åtagande gentemot territoriet är ”absolut och orubbligt”.
”Öppnar på Falklandsöarna”
Nu får de eldunderstöd av dagligvarukedjan Icelands styrelseordförande Richard Walker med att öppna supermarket på Falklandsöarna.
”Vi har stöttat brittisk detaljhandel i 50 år. I takt med att vi fortsätter vår internationella expansion är vi fast beslutna att öppna en butik på Falklandsöarna – och därmed erbjuda invånarna våra ikoniska brittiska frysvaror av hög kvalitet till bra priser. Håll utkik”, skriver Walker, för övrigt lord, på Linkedin.
Iceland skulle i så fall bli den första brittiska livsmedelskedjan att etablera sig på Falklandsöarna, vilket kan bero på att öarna ligger 1 300 mil från Storbritannien fågelvägen och att det endast bor 3 600 personer där.
I dag är den största butiken där West Store i huvudstaden Stanley, inte minst specialiserad på lokala kökets specialitet grillad havsöring med cajunkryddor eller inlindad i skinka.
Nu har Lappland Guld hittat mer: 4,6 ton guld kalkylen. Dagens PS
Välstånd via supermarket?
Richard Walker var tidigare rådgivare i frågor kring levnadskostnader åt dåvarande premiärministern Keir Starmer men lämnade uppdraget när Andy Burnham tog över.
I veckan föreslog han i överhuset att regeringen bör se till att fler unga lämnar bidragssystemet och börjar arbeta.
”Storbritannien kan inte nå välstånd genom omfördelning”, sade lorden.
Frågan blir nu om man kan nå det genom att etablera en supermarket på Falklandsöarna.
Konserver, mat och medicin: Nu ska britterna göra som vi. Dagens PS