Nu kan den – något oväntat – bli ett vapen i fighten mellan Storbritannien och Argentina om Falklandsöarna.

Senast öarna var aktuella i debatten var i ett annat udda sammanhang – fotbolls-VM i somras.

Argentina slog ut England, Argentinas spelare tog upp en banderoll på planen med texten ”Malvinerna är Argentinas”.

Englands svar? ”VM-guldet är inte värt – men Falklandsöarna är det”.

”VM-guldet är inte vårt, men Falklandsöarna är det”. Dagens PS

Presidenten vill ta öarna

För en vecka sedan blåste Argentinas kontroversiella president Javier Milei liv i den infekterade tvisten om territoriet.

I ett tv-sänt tal sade Milei att ”Islas Malvinas är argentinska. Både historiskt och juridiskt. Det råder ingen tvekan om saken. De är en del av det argentinska territoriet.”

”Öinvånarna på detta ockuperade territorium har ingen legitim rätt till självbestämmande, och alla argument för ett sådant självbestämmande är ogiltiga”, tillade han.

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Flera företrädare för Storbritannien skred omedelbart ut till öarnas försvar som brittisk enhet, refererar City AM.

”Öarna är brittiska och kommer att förbli så, eftersom det är öbornas överväldigande inställning”, skrev utrikesminister Ed Miliband.

Försvarsminister Wes Streeting sade att Storbritanniens åtagande gentemot territoriet är ”absolut och orubbligt”.

Brasilien skärper tonen mot Argentina. Dagens PS