Värmeböljan gör den här aktien het

Nu rapporterar företaget att sommarens värmeböljor fått försäljningen att öka kraftigt. Det handlar om en ”mycket stark” försäljningsperiod.

Det går det noterade bolaget att höja vinstprognosen. Tidigare har Halfords räknat med en vinst före skatt på 52,6 miljoner pund men meddelar nu att vinsten hamnar i spannet 55-65 miljoner pund.

Det fick aktien att rusa torsdag där den inledde handeln med att stiga elva procent.

Resejätten: ”Investerarna behöver en semester”. Dagens PS

Presterat ”över förväntan”

I en oplanerad uppdatering till aktieägarna uppger Halfords att man presterat ”över förväntan” de senaste månaderna, drivet av en rusning efter sommarprodukter.

”Vi ser mycket starka resultat inom säsongsbetonade produktkategorier – delvis till följd av ovanligt varmt sommarväder”, säger Halfords i uppdateringen.

Enbart den ökade efterfrågan under sommaren beräknas öka vinsten med ”miljontals” pund och analytiker ser företagets sortiment inom cykling, camping och – inte minst – luftkonditionering, som avgörande för sommarlyftet.

För Halfords är det här välkommet. Företagets aktiekurs har i princip sjunkit stadigt sedan 2021, efter att man inte lyckats upprätthålla de enorma försäljningsresultaten under pandemiåren, då uttråkade britter i stor utsträckning började cykla och campa, konstaterar City AM.

ANNONS

Ekonomi: Pensionärer klarar semestern – inte barnfamiljer. Dagens PS