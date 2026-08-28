Ett rejält vinstlyft tack vare sommarens värmeböljor – och då handlar det ändå om ett företag som säljer bildelar. Nu är Halfords aktie het.
Värmeböljan gör den här aktien het
Halfords är Storbritanniens och Irlands ledande företag inom produkter och tjänster för bil- och cykelägare.
Dess butiker säljer bildelar och tillbehör, campingutrustning och cyklar, verkstäder reparerar bilar och Halfords mobila tjänster är utryckningsfordon som kan göra enklare service och reparationer på plats.
Nu rapporterar företaget att sommarens värmeböljor fått försäljningen att öka kraftigt. Det handlar om en ”mycket stark” försäljningsperiod.
Det går det noterade bolaget att höja vinstprognosen. Tidigare har Halfords räknat med en vinst före skatt på 52,6 miljoner pund men meddelar nu att vinsten hamnar i spannet 55-65 miljoner pund.
Det fick aktien att rusa torsdag där den inledde handeln med att stiga elva procent.
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Presterat ”över förväntan”
I en oplanerad uppdatering till aktieägarna uppger Halfords att man presterat ”över förväntan” de senaste månaderna, drivet av en rusning efter sommarprodukter.
”Vi ser mycket starka resultat inom säsongsbetonade produktkategorier – delvis till följd av ovanligt varmt sommarväder”, säger Halfords i uppdateringen.
Enbart den ökade efterfrågan under sommaren beräknas öka vinsten med ”miljontals” pund och analytiker ser företagets sortiment inom cykling, camping och – inte minst – luftkonditionering, som avgörande för sommarlyftet.
För Halfords är det här välkommet. Företagets aktiekurs har i princip sjunkit stadigt sedan 2021, efter att man inte lyckats upprätthålla de enorma försäljningsresultaten under pandemiåren, då uttråkade britter i stor utsträckning började cykla och campa, konstaterar City AM.
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Bytte vd under fjolåret
I april 2025 meddelade vd Graham Stapleton oväntat att han skulle lämna vd-jobbet efter sju år på stolen.
Stapleton efterträddes av Henry Birch, tidigare chef hos e-handlaren Very, och han har sedan inlett en snabb expansion av koncernens nätverk av bilverkstäder.
I juni såg Halfords-aktien en rusning, upp 14 procent, efter att bolaget redovisat en vinst före skatt på 44 miljoner pund, kraftigt upp från föregående års förlust på 30 miljoner pund.
Nu når man alltså ännu en kursuppgång när sommarens försäljning i värmeböljans spår kan redovisas.
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Positivt med brasklapp
Analytikerna är positiva men kan samtidigt inte låta bli att måla upp lite mörka moln vid horisonten, för säkerhets skull.
”Halfords har en stark marknadsposition inom den brittiska bil- och cykelbranschen, med ett bra utbud inom både detaljhandel och tjänster. Vi ser positivt på den mer motståndskraftiga utvecklingen på bil- och cykelmarknaderna”, säger analytiker hos RBC.
”Vi gläds åt de tidiga tecknen på framsteg i Halfords plan ’Fit for the Future’, men vi noterar samtidigt den pågående makroekonomiska och politiska osäkerheten, som kan komma att påverka de delar av Halfords utbud som rör konsumtion av icke-nödvändiga varor och tjänster”, tillägger de.
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