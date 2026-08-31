Brittiska Allica Bank vill etablera sig i Sverige och beskriver Sverige som dess tänkta ankarmarknad för expansion i Europa.
Brittiska banken: Sverige språngbrädan till Europa
Brittiska fintechbolaget Allica Bank har ansökt om svensk banklicens hos Finansinspektionen och ser det som första steget i en internationell expansion.
Allica har även rekryterat ledningsgrupp i Sverige och ska delvis finansiera satsningen med de 155 miljoner dollar bolaget tog in tidigare i år mot en värdering på 1,2 miljarder dollar.
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Sverige vägen till Europa
Hos Financial Times beskriver bankens vd Richard Davies Sverige som bolagets tänkta ankarmarknad för expansion i Europa, där man i nästa steg siktar in sig på Irland och Nederländerna.
En banklicens i Sverige skulle även ge möjlighet att agera och erbjuda tjänster i andra EES-länder.
Allica är en relativt ny bank, grundad 2019, och med banktjänster och lån till små och medelstora företag.
Fjolåret gav en vinst före skatt på 37 miljoner pund för banken som varit lönsam sedan 2021.
Fick in kapital – ska finansiera satsning
Allica Bank nådde enhörningsstatus tidigare i år via sin finansieringsrunda på 155 miljoner dollar.
Redan då skrev Fintech Futures om hur man planera att använda kapitalet för att utveckla sin teknikplattform och inleda expansionen utanför Storbritannien.
Finansieringsrundan, som värderade bolaget till 1,2 miljarder dollar, stöddes av Ventura Capital, GLG och Sona AM, samt de befintliga investerarna TCV och Blue Owl, vilka investerat i Allica sedan 2022 respektive 2021.
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Fem procent – vill ha tio
Allica har profilerat sig som en digital utmanarbank och från starten fokuserat på etablerade företag med 5-250 anställda.
Man erbjuder företagstjänster och sparkonton samt lånelösningar, men har även sparkonton för privatpersoner.
Sedan man 2020 lanserade sina lånetjänster har man, enligt egna uppgifter, lånat ut fyra miljarder pund och tagit emot kundinsättningar på fem miljarder pund.
Banken betjänar nu drygt 30 000 små och medelstora företag, fem procent av den brittiska marknaden, och siktar på en marknadsandel på tioprocent i Storbritannien senast 2028.
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Utvald av regeringen
Allica har meriterat sig genom att vara en av de första banker och kreditinstitut som valdes ut i den brittiska regeringens ”scale up”-initiativ för snabbväxande företag och sitt kliv in på marknaden för inbäddad finansiering, ett steg man tog genom att köpa fintech-bolaget Kriya i oktober 2025.
Nu är nästa steg en banklicens i Sverige och, med det som trampolin, en fortsatt expansion ut i Europa.
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