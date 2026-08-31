Brittiska banken: Sverige språngbrädan till Europa

Allica har även rekryterat ledningsgrupp i Sverige och ska delvis finansiera satsningen med de 155 miljoner dollar bolaget tog in tidigare i år mot en värdering på 1,2 miljarder dollar.

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Sverige vägen till Europa

Hos Financial Times beskriver bankens vd Richard Davies Sverige som bolagets tänkta ankarmarknad för expansion i Europa, där man i nästa steg siktar in sig på Irland och Nederländerna.

En banklicens i Sverige skulle även ge möjlighet att agera och erbjuda tjänster i andra EES-länder.

Allica är en relativt ny bank, grundad 2019, och med banktjänster och lån till små och medelstora företag.

Fjolåret gav en vinst före skatt på 37 miljoner pund för banken som varit lönsam sedan 2021.

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