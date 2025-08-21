Tech-toppen: Denna förmåga slår alla andra i AI-eran

När AI tar större plats på arbetsmarknaden tror många att tekniska kunskaper blir avgörande.

Men Amazon Web Services vd Matt Garman menar att en helt annan förmåga kommer väga tyngre.

Missa inte: Fastighetsskatt – här är det dyrast i Europa. Dagens PS

En förmåga i fokus

Till CNBC säger Garman att det inte är en examen i maskininlärning som kommer avgöra framtidens framgångar. Han berättar att han gett samma råd till sin egen tonårsson som snart ska börja på college, nämligen en oväntad förmåga som han menar blir helt avgörande.

”Jag tror att en del av att gå på college är att bygga sin kritiska förmåga att tänka”, säger han.

”Det handlar mindre om själva utvecklingen av färdigheter och mer om hur man blir en kritisk tänkare. På vissa sätt tror jag faktiskt att det kommer att bli den viktigaste förmågan framöver”, fortsätter han.

Garman betonar att kritiskt tänkande kan bli den stora nyckeln till att lyckas i AI-eran.

”Du kommer vilja vara kreativ. Du kommer vilja vara bra på kritiskt tänkande. Och du kommer vilja vara flexibel”, säger Garman.

ANNONS