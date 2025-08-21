Han leder Amazons molnjätte – nu avslöjar Matt Garman vilken förmåga som blir helt avgörande för att lyckas i AI-eran.
Tech-toppen: Denna förmåga slår alla andra i AI-eran
När AI tar större plats på arbetsmarknaden tror många att tekniska kunskaper blir avgörande.
Men Amazon Web Services vd Matt Garman menar att en helt annan förmåga kommer väga tyngre.
Missa inte: Fastighetsskatt – här är det dyrast i Europa. Dagens PS
En förmåga i fokus
Till CNBC säger Garman att det inte är en examen i maskininlärning som kommer avgöra framtidens framgångar. Han berättar att han gett samma råd till sin egen tonårsson som snart ska börja på college, nämligen en oväntad förmåga som han menar blir helt avgörande.
”Jag tror att en del av att gå på college är att bygga sin kritiska förmåga att tänka”, säger han.
”Det handlar mindre om själva utvecklingen av färdigheter och mer om hur man blir en kritisk tänkare. På vissa sätt tror jag faktiskt att det kommer att bli den viktigaste förmågan framöver”, fortsätter han.
Garman betonar att kritiskt tänkande kan bli den stora nyckeln till att lyckas i AI-eran.
”Du kommer vilja vara kreativ. Du kommer vilja vara bra på kritiskt tänkande. Och du kommer vilja vara flexibel”, säger Garman.
Människans unika styrka
Samtidigt som AI-verktyg blir allt mer avancerade och tar över administrativa uppgifter, finns det delar där tekniken inte kan mäta sig med människor. Amazon, där Garman leder molndivisionen AWS, satsar på fler AI-agenter, men forskare betonar att mänsklig kreativitet och omdöme fortfarande är avgörande.
OpenAI:s vd Sam Altman uttryckte det så här under ett evenemang vid Howard University:
”AI kan generera många bra idéer, men du behöver fortfarande en människa där som kan säga: Det här är det som andra människor vill ha”.
Det resonemanget delar även Garman när det gäller arbetsmarknaden.
“Att ersätta juniora medarbetare med AI är ’en av de dummaste sakerna jag någonsin hört”, har han nyligen sagt och varnat för att det riskerar att slå sönder framtidens talangförsörjning. Det rapporterar Business Insider.
Läs också: När på dagen kaffe gör oss gladare enligt forskarna. Dagens PS
Mjuk kompetens allt viktigare
När fler AI-verktyg rullas ut i arbetslivet lyfter Garman fram två andra egenskaper som avgörande för framtiden: anpassningsförmåga och kommunikation.
”De färdigheterna är viktiga idag. Jag tror att de kommer vara lika viktiga, om inte mer viktiga i framtiden”, säger han.
Anpassning handlar bland annat om att kunna ta till sig ny teknik. På arbetsmarknaden söker rekryterare allt mer efter personer som kan följa med i förändringarna när AI-verktyg integreras.
Kommunikation är ytterligare ett område där människor har ett övertag mot AI. Att kunna lyssna aktivt, tolka sociala signaler och visa empati är något som arbetsgivare värdesätter högt.
”De mänskliga färdigheterna kommer fortsätta vara superviktiga under lång tid”, säger Garman.
Läs även: AI-datacenter kan släckas ner – elnätet räcker inte till. Dagens PS
Läs även: Tiny House från Sverige tar världen med storm – se insidan. Dagens PS
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Han leder Amazons molnjätte – nu avslöjar Matt Garman vilken förmåga som blir helt avgörande för att lyckas i AI-eran. När AI tar större plats på arbetsmarknaden tror många att tekniska kunskaper blir avgörande. Men Amazon Web Services vd Matt Garman menar att en helt annan förmåga kommer väga tyngre.
