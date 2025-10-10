Konkurrensverket kommer nu med en allvarlig varning. Bolag kan mycket väl kan öka sina vinster istället för att sänka priserna när regeringen sänker din matmoms nästa år.
De kan stoppa din halverade matmoms i sin egen ficka
Den 1 april nästa år sänker regeringen tillfälligt momsen på livsmedel, från 12 till 6 procent. Syftet är att dämpa matpriserna och ge en välbehövd respit för hushållen som går på knäna efter åratal av lågkonjunktur, inflation och höga räntor. Åtgärden kommer lägligt några månader innan riksdagsvalet 2026.
Men det kanske inte blir du i mataffären som får del av den sänkta matmomsen, som mycket väl kan ätas upp av glupska bolag i leverantörskedjan istället. Det menar Konkurrensverket i en promemoria.
”Det kan finnas en risk för att skattesänkningen inte fullt ut överförs till konsumenterna”, skriver myndigheten i ett uttalande.
Administrativ börda med halv matmoms
Den sänkta skatten blir också krånglig för små affärer att hålla reda på.
Mindre butiker och producenter riskerar att drabbas hårdare när de måste anpassa sina system till nya skattesatser. Det rapporterade bland annat News55 nyligen.
Dessutom uppstår en konkurrens-problematik när restauranger får betala högre moms än mat i mataffärer.
”Dessa faktorer, tillsammans med risken för att nära substitut kan komma att beskattas olika, kan medföra en ökad risk för konkurrenssnedvridningar”, konstaterar Konkurrensverket.
