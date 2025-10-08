149 000 pensionssparare berörs: Fonder försvann – fick du brevet?

Spelindustrin är ledande när det kommer till digital innovation och hur man använder AI för att skapa de bästa spelupplevelserna. Det har visat sig att många delar av utvecklingen går att applicera på andra branscher, vilket har gjort att innovation har blivit branschöverskridande.? Utvecklingen inom spelindustrin handlar inte bara om avancerad grafik och AI-drivna karaktärer, …

Fler fonder försvinner – och fler berörs

I det nya fondtorget finns nu 27 upphandlade fonder. Samtidigt håller de gamla fonderna successivt på att tas bort. Fem av de 22 aktiva Sverigefonder som tidigare funnits i premiepensionen har redan försvunnit. När de återstående 17 tas bort påverkas ytterligare omkring 149 000 svenska sparare.

De som berörs får ett erbjudande om att välja en ny fond. Den som inte gör något aktivt val flyttas automatiskt till en fond som Pensionsmyndigheten bedömer som ”likvärdig”.

De flesta följer med till nya fonder

Enligt uppgifter till Privata Affärer har mellan 85 och 95 procent av spararna som hittills berörts följt med till den nya fond som myndigheten föreslagit. Det visar att de flesta väljer att stanna kvar inom systemet snarare än att byta på egen hand.

Pensionsmyndigheten betonar att det handlar om ett långsiktigt arbete för att minska riskerna i pensionssparandet och samtidigt skapa förutsättningar för stabilare avkastning.

Nya brev skickas ut i månadsskiftet

I månadsskiftet skickas nya brev till alla som berörs av att Sverigefonderna försvinner. Pensionsmyndigheten påminner om att det inte krävs någon åtgärd för den som är nöjd med myndighetens förslag – men att den som vill välja en annan fond själv kan göra det via fondtorget.

Den stora omställningen markerar slutet på det gamla öppna fondtorget. När reformen är helt klar kommer endast upphandlade, statligt kontrollerade fonder att ingå i premiepensionen – ett system som på sikt berör miljontals svenska sparare.

