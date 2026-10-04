Sverige bromsar – men du kan ändå ha rätt att se kollegans lön

Dagens PS har tidigare rapporterat om reglerna och Sveriges beslut att bromsa införandet. Regeringen anser att direktivet är för administrativt betungande och vill få till både en senare genomförandetidpunkt och en omförhandling.

Men den svenska pausen behöver inte innebära att alla nya rättigheter ligger på vänt.

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Tidsfristen gick ut

EU-länderna skulle ha genomfört direktivet senast den 7 juni 2026. Sverige gjorde inte det.

Ingen ny svensk lag började därför gälla den 8 juni. Däremot kan vissa bestämmelser i direktivet ändå få betydelse, menar fackförbundet Akavia.

Det kallas direkt effekt. För att en bestämmelse ska kunna åberopas på det sättet måste den vara tillräckligt klar och tydlig och kunna tillämpas utan kompletterande nationella regler.

”Om ett direktiv inte har införts i rätt tid kan vissa bestämmelser i direktivet ändå få betydelse i relationen mellan dig som enskild och medlemslandet, till exempel en statlig arbetsgivare”, konstaterar man.

Det är framför allt den som har en offentlig arbetsgivare som kan beröras.

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”Vår bedömning är att flera grundläggande rättigheter enligt lönetransparensdirektivet kan bli gällande från den 8 juni, i vart fall inom offentlig sektor”, säger Karin Lundin, chefsjurist på Akavia.

Facket understryker samtidigt att rättsläget ännu inte har prövats i svenska domstolar.

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