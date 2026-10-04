Regeringen har pausat införandet av EU:s nya löneregler. Men för dig som arbetar hos en kommun, region eller statlig myndighet kan vissa rättigheter redan gälla, menar fackförbundet Akavia. Frågan har ännu inte prövats i svenska domstolar.
Sverige bromsar – men du kan ändå ha rätt att se kollegans lön
Vad tjänar kollegorna som gör ungefär samma jobb som du? EU vill att du ska kunna fråga arbetsgivaren och få ett svar.
Lönetransparensdirektivet ger anställda rätt att begära snittlöner för kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete. Med de uppgifterna ska det bli lättare att upptäcka osakliga löneskillnader.
Dagens PS har tidigare rapporterat om reglerna och Sveriges beslut att bromsa införandet. Regeringen anser att direktivet är för administrativt betungande och vill få till både en senare genomförandetidpunkt och en omförhandling.
Men den svenska pausen behöver inte innebära att alla nya rättigheter ligger på vänt.
Läs även: Polisens nya uppmaning: Prata med dina föräldrar – nu. Dagens PS
Tidsfristen gick ut
EU-länderna skulle ha genomfört direktivet senast den 7 juni 2026. Sverige gjorde inte det.
Ingen ny svensk lag började därför gälla den 8 juni. Däremot kan vissa bestämmelser i direktivet ändå få betydelse, menar fackförbundet Akavia.
Det kallas direkt effekt. För att en bestämmelse ska kunna åberopas på det sättet måste den vara tillräckligt klar och tydlig och kunna tillämpas utan kompletterande nationella regler.
”Om ett direktiv inte har införts i rätt tid kan vissa bestämmelser i direktivet ändå få betydelse i relationen mellan dig som enskild och medlemslandet, till exempel en statlig arbetsgivare”, konstaterar man.
Det är framför allt den som har en offentlig arbetsgivare som kan beröras.
”Vår bedömning är att flera grundläggande rättigheter enligt lönetransparensdirektivet kan bli gällande från den 8 juni, i vart fall inom offentlig sektor”, säger Karin Lundin, chefsjurist på Akavia.
Facket understryker samtidigt att rättsläget ännu inte har prövats i svenska domstolar.
Missa inte: Läkaren, 26, pausar pensionen: ”Jag behöver pengarna nu”. Dagens PS
Snittlöner – inte kollegans lönebesked
En av rättigheterna gäller information om hur din lön står sig mot genomsnittslönerna för kvinnor och män med jämförbara arbeten.
För offentliganställda finns dock normalt redan den möjligheten genom offentlighetsprincipen. Akavia påpekar därför att den nya rätten till löneinformation har mer begränsad betydelse för just den gruppen.
Andra delar kan få större praktisk betydelse. Särskilt när det är dags att byta jobb.
Din gamla lön ska inte styra
Enligt Akavias bedömning kan offentliga arbetsgivare redan behöva lämna information om tänkt ingångslön eller lönespann vid rekrytering. Facket skriver att det gärna ska ske i platsannonsen, men senast i samband med slutintervjun.
Även förbudet mot att fråga om nuvarande eller tidigare lön kan behöva följas.
Akavia bedömer också att rätten till insyn i lönekriterier och skydd mot negativa konsekvenser när man åberopar rättigheterna kan bli aktuell hos offentliga arbetsgivare.
Mer osäkert på privata jobb
För den som arbetar på ett privat företag är läget mer osäkert. EU-direktiv har normalt inte direkt effekt mellan enskilda, exempelvis mellan en anställd och en privat arbetsgivare.
Unionen konstaterar därför att privatanställda inte fullt ut kan göra de nya rättigheterna gällande innan reglerna har införts i svensk rätt.
Befintliga skyldigheter försvinner däremot inte. Arbetsgivare ska fortfarande arbeta mot lönediskriminering och göra årliga lönekartläggningar.
Och trots regeringens broms fortsätter förberedelserna. I juni fick Diskrimineringsombudsmannen ett nytt uppdrag att förbereda genomförandet och stödja arbetsgivarnas arbete med lönekartläggning.
För offentliganställda som vill begära löneinformation eller möter frågor om tidigare lön rekommenderar Akavia kontakt med fackets medlemsrådgivning. Rättigheterna kan finnas där redan, men hur långt de sträcker sig återstår att pröva.
Läs också: Google anklagas för olaglig skogsavverkning inför miljardbygge i Finland. Realtid