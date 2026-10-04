Slut på kontokrediten som fanns där – banken måste räkna på dig först

EU:s råd godkände det nya konsumentkreditdirektivet i oktober 2023. För att ro detta i hamn behöver organisationer en planering som sträcker sig över två år med konkreta milstolpar och en kommunikation som kunder faktiskt förstår.

Skärpta regler för köp nu, betala senare

För frågor som rör det finansiella regelverket kan vägledning om mandat, roller och rapporteringslinjer korta ledtiderna och minska felsteg. Ett tidigt beslut om projektägare gör genomförandet snabbare.

Direktivet omfattar bland annat så kallad buy now pay later och skärper kreditprövningen avsevärt. Verksamheter förväntas använda verifierbar information om inkomst och utgifter inom ramar som varje medlemsstat kan förtydliga.

Företag som beviljar eller förmedlar konsumentkrediter som en sidodel av sin verksamhet, till exempel detaljhandelsföretag som erbjuder uppskjuten betalning eller ”köp nu, betala senare”-lösningar, kan vara skyldiga att erhålla licens från Finansinspektionen, framgår det.

Ska stärka skyddet för konsumenterna

Rent konkret hamnar ditt konto också på minus och du har övertrasserat. Det berör många svenskar och i Frankrike, en av EU:s största ekonomier, uppgav var tredje svarande att de övertrasserar sitt konto minst en gång i månaden. En tredjedel svarade att de hade övertrasserat minst en gång under de senaste tolv månaderna, och för 45 procent av dem var beloppen mindre än 200 euro.

Automatiska övertrasseringar kommer heller inte längre att vara tillgängliga. Läs mer om det nya konsumentkreditdirektivet och hur det påverkar svenskarna.

Syftet med de nya reglerna är att stärka skyddet för dig som konsument, vilket innebär bland annat förändrade krav på information och kreditprövning.

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Teknik och juridik går i samma spår

Prioriteringen blir teknisk och juridisk på samma gång för de berörda aktörerna. It-flöden ska kunna hämta och lagra inkomst och skulduppgifter på ett verifierbart sätt. Kundkännedom och liknande dokumentation behöver uppdateras för att matcha nya minimikrav. Standardvillkor måste samtidigt anpassas för att ge en ökad transparens.

En viktig del i arbetet är att lägga till en enkel kommunikationsplan som förklarar ändrade villkor och kostnader på klarspråk. Den bör skickas 30 till 60 dagar före en ändring för att sänka risken i tillsynen och ge kunderna en förutsägbar upplevelse.