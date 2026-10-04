Svenska kronan ”sämst i klassen”
Svenska kronan har backat rejält mot den amerikanska dollarn de senaste månaderna.
Utvecklingen gör nu att den svenska kronan noteras för sämst utveckling av alla de så kallade G10-valutorna – de mest omsatta och likvida valutorna i världen, visar nyhetsbyrån Bloombergs veckovisa dollarindex.
Sedan årsskiftet har den svenska kronan tappat 9,81 procent gentemot dollarn som nu kostar omkring 10 kronor.
Allra bäst utveckling har samtidigt den norska kronan haft som stärkts med nästan 5 procent sedan årsskiftet.