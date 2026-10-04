Svenska kronan ”sämst i klassen”

Här är världens bästa land att flytta till som pensionär – favoriten tappar

Pension utomlands kan betyda mer än bättre väder. I en ny rankning vägs livskvalitet mot skatter, ekonomiska krav och möjligheten att faktiskt få bosätta sig i landet. Nu har den tidigare ettan Portugal fått lämna tronen. Sol på balkongen är trevligt. Att pensionen räcker längre är också trevligt. Helst ska båda gå att ordna utan …