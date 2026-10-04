Polisens nya uppmaning: Prata med dina föräldrar – nu

Men Gustavsson vänder sig också till dig som har en äldre förälder, morförälder eller farförälder. Han vill att anhöriga pratar med sina äldre om BankID och om bedragare som utger sig för att vara poliser, bankanställda eller barnbarn.

”Gör det innan telefonen ringer”, skriver han.

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Påstod att kvinnorna hade hyrt en bil

Senast dagen före Gustavssons utspel rapporterade polisregion Öst om flera bedrägeriärenden gällande äldre kvinnor i Norrköping, Linköping, Söderköping och Stavsjö.

”Vågen av bedrägerier mot äldre fortsätter under fredagen”, konstaterar man.

Historien som kvinnorna fick höra handlade om en hyrbil. Enligt bedragarna hade de hyrt en bil som inte lämnats tillbaka, eller så hade något hänt med bilen.

Därefter skulle någon komma hem till kvinnorna och kontrollera vilka värdeföremål de hade.

Två av försöken fullbordades, ett i Linköping och ett i Norrköping. Kvinnorna blev av med smycken och andra värdesaker. Enligt polisen handlade det om stora belopp, men också om föremål med stort personligt värde.

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