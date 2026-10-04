Bedragare har lurat äldre kvinnor att lämna ifrån sig smycken och värdesaker. Nu uppmanar polisen anhöriga att prata med sina äldre om hur bedrägerierna går till. ”Prata med dem. Nu”, råder polisen Johnny Gustavsson.
Polisens nya uppmaning: Prata med dina föräldrar – nu
”NU ÄR DET NOG, fattar du?”
Polisens presstalesperson Johnny Gustavsson skräder inte orden i en notis publicerad under lördagen. Bara dagen före hade polisregion Öst rapporterat om flera bedrägeriärenden mot äldre kvinnor. I två fall hade bedragarna kommit över smycken och andra värdesaker.
Men Gustavsson vänder sig också till dig som har en äldre förälder, morförälder eller farförälder. Han vill att anhöriga pratar med sina äldre om BankID och om bedragare som utger sig för att vara poliser, bankanställda eller barnbarn.
”Gör det innan telefonen ringer”, skriver han.
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Påstod att kvinnorna hade hyrt en bil
Senast dagen före Gustavssons utspel rapporterade polisregion Öst om flera bedrägeriärenden gällande äldre kvinnor i Norrköping, Linköping, Söderköping och Stavsjö.
”Vågen av bedrägerier mot äldre fortsätter under fredagen”, konstaterar man.
Historien som kvinnorna fick höra handlade om en hyrbil. Enligt bedragarna hade de hyrt en bil som inte lämnats tillbaka, eller så hade något hänt med bilen.
Därefter skulle någon komma hem till kvinnorna och kontrollera vilka värdeföremål de hade.
Två av försöken fullbordades, ett i Linköping och ett i Norrköping. Kvinnorna blev av med smycken och andra värdesaker. Enligt polisen handlade det om stora belopp, men också om föremål med stort personligt värde.
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Mer än en fördubbling
Antalet äldre kvinnor som registreras som målsägare vid anmälda bedrägerier har ökat kraftigt.
Enligt en Brå-rapport ökade antalet kvinnor som var 65 år eller äldre med 112 procent mellan 2019 och 2025. Det är mer än en fördubbling. Bland män i samma ålder var ökningen 60 procent.
Under 2025 minskade det totala antalet registrerade målsägare vid bedrägerier med fyra procent jämfört med året före. För äldre kvinnor har antalet däremot ökat kontinuerligt sedan 2019.
Du får lägga på
”Det här handlar inte om att vara dum”, fortsätter Gustavsson, och beskriver hur lätt det är att bli stressad, rädd och osäker när bedragaren väl har en på tråden. Därför vill han att anhöriga går igenom situationerna med sina äldre innan de inträffar.
Påminn om att man får lägga på luren. Ingen ska lämna ut koder, kort eller guld, och okända personer ska inte släppas in i hemmet. Att den som ringer känner till uppgifter om dig betyder inte att personen går att lita på.
Polisregion Öst uppmanar också den som utsatts att anmäla. Det gäller även när bedrägeriet stannar vid ett försök.
Till anhöriga skriver Gustavsson:
”Vaccinera era äldre. Ge dem kunskapen innan de behöver den”.
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