Drömmer du om att lämna jobbet vid 60, men vänta med att ta ut pensionen till 67? Då behöver du själv finansiera sju år utan lön. Så här mycket behöver du spara.
Så mycket måste du spara varje månad – för att sluta jobba vid 60
Att gå i pension tidigt låter enkelt i teorin. Man slutar jobba, tar långa morgnar och slipper måndagsmötena.
Problemet är att någon också måste betala för de där åren.
Den som vill sluta jobba vid 60 och vänta med att ta ut sin pension till 67 behöver själv finansiera sju år utan lön. Det motsvarar 84 månader.
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Så mycket pengar behöver du
Vill du leva på 25 000 kronor i månaden mellan 60 och 67 behöver du spara ihop omkring 2,1 miljoner kronor. Vill du leva på 40 000 kronor stiger sparbeloppet till 3,36 miljoner.
|Du vill leva på per månad
|Kapital som behövs för 7 år
|20 000 kr
|1 680 000 kr
|25 000 kr
|2 100 000 kr
|30 000 kr
|2 520 000 kr
|35 000 kr
|2 940 000 kr
|40 000 kr
|3 360 000 kr
Tabellen räknar inte med skatt, inflation eller avkastning under uttagsåren.
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Vill du ha 25 000 i månaden?
Låt oss ta 25 000 kronor i månaden som exempel. Då blir sparmålet alltså 2,1 miljoner kronor vid 60-årsdagen.
Hur mycket du behöver spara varje månad beror sedan på när du börjar.
Här räknar vi med 7 procents årlig avkastning.
|Börjar spara vid
|Spartid
|Månadssparande för att nå 2,1 miljoner
|50 år
|10 år
|ca 12 200 kr/mån
|40 år
|20 år
|ca 4 100 kr/mån
|30 år
|30 år
|ca 1 800 kr/mån
Avkastningen kommer variera från år till år och i beräkningen har hänsyn inte tagits till eventuella skatter.
Den som börjar från noll vid 50 behöver alltså spara drygt 12 200 kronor i månaden för att nå 2,1 miljoner kronor till 60-årsdagen.
Den som börjar vid 40 kan nå ungefär samma mål med cirka 4 100 kronor i månaden.
Och den som börjar vid 30 behöver lägga undan omkring 1 800 kronor i månaden, baserat på en förväntad avkastning på 7 procent.
Tio år gör stor skillnad
Det är ränta-på-ränta-effekten som gör jobbet.
Ju längre tid pengarna får växa, desto mindre behöver du själv skjuta till varje månad.
Det betyder inte att kalkylen är omöjlig för den som börjar senare. Men den kräver antingen högt sparande, lägre utgifter, ett redan befintligt kapital – eller en kombination av alltihop.
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Börsen kan hjälpa – men också ställa till det
Den som har 20 eller 30 år kvar till målet kan rimligen låta börsen göra en stor del av jobbet. Men det betyder inte att hela planen ska hänga på att börsen står på topp just när lönen slutar komma.
Pengar som ska användas om många år kan placeras med högre risk. Pengar som ska användas de första åren efter 60 behöver däremot tåla sämre tajming.
Ett börsfall precis före eller efter 60-årsdagen kan annars göra stor skada i en kalkyl som bygger på regelbundna uttag.
Kalkylen är förenklad och ska ses som ett räkneexempel. Den bygger på flera antaganden: att personen börjar från noll, sparar varje månad och får en genomsnittlig årlig avkastning på 7 procent fram till 60-årsdagen. Den tar inte hänsyn till skatt, inflation, avgifter eller avkastning under åren då pengarna används.
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