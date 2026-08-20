Så mycket måste du spara varje månad – för att sluta jobba vid 60

Vill du ha 25 000 i månaden?

Låt oss ta 25 000 kronor i månaden som exempel. Då blir sparmålet alltså 2,1 miljoner kronor vid 60-årsdagen.

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Hur mycket du behöver spara varje månad beror sedan på när du börjar.

Här räknar vi med 7 procents årlig avkastning.

Börjar spara vid Spartid Månadssparande för att nå 2,1 miljoner 50 år 10 år ca 12 200 kr/mån 40 år 20 år ca 4 100 kr/mån 30 år 30 år ca 1 800 kr/mån

Avkastningen kommer variera från år till år och i beräkningen har hänsyn inte tagits till eventuella skatter.

Den som börjar från noll vid 50 behöver alltså spara drygt 12 200 kronor i månaden för att nå 2,1 miljoner kronor till 60-årsdagen.

Den som börjar vid 40 kan nå ungefär samma mål med cirka 4 100 kronor i månaden.

Och den som börjar vid 30 behöver lägga undan omkring 1 800 kronor i månaden, baserat på en förväntad avkastning på 7 procent.

Tio år gör stor skillnad

Det är ränta-på-ränta-effekten som gör jobbet.

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Ju längre tid pengarna får växa, desto mindre behöver du själv skjuta till varje månad.

Det betyder inte att kalkylen är omöjlig för den som börjar senare. Men den kräver antingen högt sparande, lägre utgifter, ett redan befintligt kapital – eller en kombination av alltihop.

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Börsen kan hjälpa – men också ställa till det

Den som har 20 eller 30 år kvar till målet kan rimligen låta börsen göra en stor del av jobbet. Men det betyder inte att hela planen ska hänga på att börsen står på topp just när lönen slutar komma.

Pengar som ska användas om många år kan placeras med högre risk. Pengar som ska användas de första åren efter 60 behöver däremot tåla sämre tajming.

Ett börsfall precis före eller efter 60-årsdagen kan annars göra stor skada i en kalkyl som bygger på regelbundna uttag.

Kalkylen är förenklad och ska ses som ett räkneexempel. Den bygger på flera antaganden: att personen börjar från noll, sparar varje månad och får en genomsnittlig årlig avkastning på 7 procent fram till 60-årsdagen. Den tar inte hänsyn till skatt, inflation, avgifter eller avkastning under åren då pengarna används.

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