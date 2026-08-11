Därför vill semesterdrinkaren tillbaka till jobbet

EU:s klimatmål skapar en ny marknad. Nu pågår emissionen.

Under sommaren dricker som bekant svenskarna mer än under året i övrigt.

Bland dem som under sommaren dricker flera gånger i veckan, förknippas alkohol betydligt oftare med avkoppling, gemenskap, belöning och sommarkänsla.

”Vi ser en dubbelhet i inställningen till alkohol under sommaren, där de som främst förknippar alkohol med sommarkänslan samtidigt är de som välkomnar vardagen tillbaka mest”, säger Karolina Dahlbeck Nobel, folkhälsoexpert hos Systembolaget.

Beskedet: ”Finns ingen ofarlig mängd alkohol”. Dagens PS

”Svårt att bryta sommarmönster”

”De uppger också i större utsträckning att det är svårt att bryta sommarens alkoholmönster. Tillbakagången till vardagen kan bli en naturlig omstart och en chans att reflektera kring sin alkoholkonsumtion”, tillägger hon.

För så är det. Bland de svenskar som främst förknippar alkohol med sommar tycker sex av tio att det känns skönt att komma tillbaka till vardagsrutinerna.

Fenomenet att dricka ovanligt mycket alkohol under sommaren är utbrett bland svenskarna.

Hjärtläkarens sex råd som räddar liv. Dagens PS