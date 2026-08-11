Det är de som dricker lite extra under semestern som längtar mest tillbaka till vardag, jobb och rutiner igen, visar en ny undersökning.
Därför vill semesterdrinkaren tillbaka till jobbet
Sommarsemestern går mot sitt slut för de flesta av oss. Precis som vanligt har ledigheten gått hand i hand med alkohol och drickande i högre grad än till vardags.
Under sommaren dricker som bekant svenskarna mer än under året i övrigt.
Bland dem som under sommaren dricker flera gånger i veckan, förknippas alkohol betydligt oftare med avkoppling, gemenskap, belöning och sommarkänsla.
”Vi ser en dubbelhet i inställningen till alkohol under sommaren, där de som främst förknippar alkohol med sommarkänslan samtidigt är de som välkomnar vardagen tillbaka mest”, säger Karolina Dahlbeck Nobel, folkhälsoexpert hos Systembolaget.
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”Svårt att bryta sommarmönster”
”De uppger också i större utsträckning att det är svårt att bryta sommarens alkoholmönster. Tillbakagången till vardagen kan bli en naturlig omstart och en chans att reflektera kring sin alkoholkonsumtion”, tillägger hon.
För så är det. Bland de svenskar som främst förknippar alkohol med sommar tycker sex av tio att det känns skönt att komma tillbaka till vardagsrutinerna.
Fenomenet att dricka ovanligt mycket alkohol under sommaren är utbrett bland svenskarna.
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Värre bland högutbildade
Bland högutbildade män dricker 47 procent alkohol flera gånger i veckan eller dagligen under sommaren. Motsvarande siffra för högutbildade kvinnor är 37 procent.
Kopplingen mellan alkohol och sommarkänsla är som starkast bland de män som dricker flera gånger i veckan eller varje dag.
Där anser 62 procent att vissa sommarsammanhang känns tommare utan alkohol och 31 procent att alkohol är avgörande för att skapa den rätta sommarkänslan.
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”Värt att fundera över sina vanor”
”Att längta tillbaka till vardagens rutiner kan handla om mer än att gå tillbaka till jobbet. Men om alkoholen fortsätter att ta lika stor plats kan det vara värt att fundera över sina vanor”, säger Anders Hammarberg, psykoterapeut vid Beroendecentrum Stockholm som ser tydliga könsskillnader.
”Forskning tyder på att män kan vänta längre med att söka stöd för alkoholproblem”, konstaterar han.
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Fakta/Undersökningen i korthet
- 39 procent av de svarande tycker att alkohol är ett sätt att markera att det är semester eller helg, inte vardag.
- 28 procent tycker att vissa sommarsammanhang känns tommare utan alkohol.
- 62 procent av frekvent drickande män tycker att vissa sommarsammanhang känns tommare utan alkohol.
- 31 procent av frekvent drickande män tycker att alkohol är avgörande för sommarkänslan, det är inte riktigt sommar annars.
- 42 procent av frekvent drickande män uppger att alkohol hjälper dem att slappna av och släppa känslan av krav och rutiner i vardagen.
- 47 procent av de högutbildade männen dricker flera gånger i veckan eller dagligen under sommaren. Det kan jämföras med 33 procent av befolkningen i stort.
(Källa: Systembolaget)