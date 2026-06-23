Beslutat: Här börjar bolaget med söndagsöppet

Bensinmackar får också sälja

Förutom Alko kommer även mataffärer, kiosker, bensinmackar och restauranger att kunna sälja alkohol med hemleverans.

Det finns en övre gräns för hur stark sprit man får köpa online, men eftersom den alltså ligger på 80 procent lär den inte hämma någon.

ANNONS

Potentiella leverantörer som Wolt och S-gruppen uppgav redan sommaren 2025 att de är beredda att leverera alkohol hem till kunder.

Ansvaret för att neka kunden om den är berusad eller minderårig, överlåter man på det enskilda budet.

Krisdraget: Finska systembolaget säljer chips. Dagens PS

Den som inte orkar gå till Alko när det blir söndagsöppet kan beställa hem sprit i Finland från 2027. Gränsen? Inget starkare än 80 procent. (Foto: Fredrik Persson/TT)

Fritt fram för influerare

Statliga Alko kommer alltså att ha öppet även söndagar och helgdagar som infaller på vardagar och det genomförs från 2027.

När det gäller reklam på sociala medier är det alltså i fortsättningen okej för influerare att göra reklam för sprit.

Vissa begränsningar finns. Man får inte arrangera spel, lotterier eller tävlingar med alkohol som pris.

Undersökt: Gårdsförsäljning – då dricker vi mer. Dagens PS

ANNONS