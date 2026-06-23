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Beslutat: Här börjar bolaget med söndagsöppet

Söndagsöppet från nästa år på Systembolagets motsvarighet i Finland, Alko
Snart möjligt handla sju dagar i veckan i Finland. Söndagsöppet blir det hos Alko liksom möjligheter till hembeställning alla dagar i veckan. (Foto: Johan Nilsson/TT)

Nu sker stora förändringar i alkoholpolitiken. Nästa sommar börjar Systembolagets motsvarighet i Finland med söndagsöppet.

Den finska riksdagen har nu, med siffrorna 98-77, beslutat att, som motståndarna ser det, begrava de sista delarna av den finska alkoholpolitiken.

Redan tidigare har Finland börjat sälja starköl och vin upp till 8 procents alkoholstyrka i vanliga butiker sju dagar i veckan mellan klockan 9-21.

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80-procentig sprit till dörren

Nu går Finland vidare med en än mer urvattnad alkoholpolitik. Den lag som nu klubbats, innebär att man får köpa alkohol med hemleverans, att man får göra reklam för starksprit i sociala medier och att Systembolagets finska motsvarighet, Alko, ska ha öppet även söndagar och de helgdagar som infaller på vardagar.

Det som nu sker är att president Alexander Stubb ska stadfästa den nya lagen. När den träder i kraft börjar man med en övergångsperiod och sedan kan hemleveranserna börja under sommaren 2027, skriver HBL.

Då kan du få 80-procentig alkohol levererad direkt till dörren valfri dag i veckan.

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Bensinmackar får också sälja

Förutom Alko kommer även mataffärer, kiosker, bensinmackar och restauranger att kunna sälja alkohol med hemleverans.

Det finns en övre gräns för hur stark sprit man får köpa online, men eftersom den alltså ligger på 80 procent lär den inte hämma någon.

Potentiella leverantörer som Wolt och S-gruppen uppgav redan sommaren 2025 att de är beredda att leverera alkohol hem till kunder.

Ansvaret för att neka kunden om den är berusad eller minderårig, överlåter man på det enskilda budet.

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Den som inte orkar gå till Alko när det blir söndagsöppet kan beställa hem sprit i Finland från 2027. Gränsen? Inget starkare än 80 procent. (Foto: Fredrik Persson/TT)

Fritt fram för influerare

Statliga Alko kommer alltså att ha öppet även söndagar och helgdagar som infaller på vardagar och det genomförs från 2027.

När det gäller reklam på sociala medier är det alltså i fortsättningen okej för influerare att göra reklam för sprit.

Vissa begränsningar finns. Man får inte arrangera spel, lotterier eller tävlingar med alkohol som pris.

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