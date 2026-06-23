Nu sker stora förändringar i alkoholpolitiken. Nästa sommar börjar Systembolagets motsvarighet i Finland med söndagsöppet.
Beslutat: Här börjar bolaget med söndagsöppet
Den finska riksdagen har nu, med siffrorna 98-77, beslutat att, som motståndarna ser det, begrava de sista delarna av den finska alkoholpolitiken.
Redan tidigare har Finland börjat sälja starköl och vin upp till 8 procents alkoholstyrka i vanliga butiker sju dagar i veckan mellan klockan 9-21.
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80-procentig sprit till dörren
Nu går Finland vidare med en än mer urvattnad alkoholpolitik. Den lag som nu klubbats, innebär att man får köpa alkohol med hemleverans, att man får göra reklam för starksprit i sociala medier och att Systembolagets finska motsvarighet, Alko, ska ha öppet även söndagar och de helgdagar som infaller på vardagar.
Det som nu sker är att president Alexander Stubb ska stadfästa den nya lagen. När den träder i kraft börjar man med en övergångsperiod och sedan kan hemleveranserna börja under sommaren 2027, skriver HBL.
Då kan du få 80-procentig alkohol levererad direkt till dörren valfri dag i veckan.
Bensinmackar får också sälja
Förutom Alko kommer även mataffärer, kiosker, bensinmackar och restauranger att kunna sälja alkohol med hemleverans.
Det finns en övre gräns för hur stark sprit man får köpa online, men eftersom den alltså ligger på 80 procent lär den inte hämma någon.
Potentiella leverantörer som Wolt och S-gruppen uppgav redan sommaren 2025 att de är beredda att leverera alkohol hem till kunder.
Ansvaret för att neka kunden om den är berusad eller minderårig, överlåter man på det enskilda budet.
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Fritt fram för influerare
Statliga Alko kommer alltså att ha öppet även söndagar och helgdagar som infaller på vardagar och det genomförs från 2027.
När det gäller reklam på sociala medier är det alltså i fortsättningen okej för influerare att göra reklam för sprit.
Vissa begränsningar finns. Man får inte arrangera spel, lotterier eller tävlingar med alkohol som pris.
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