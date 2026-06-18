Undersökt: Gårdsförsäljning – då dricker vi mer

Beslutet från 2022 om att stoppa försäljningen av ryska drycker hos Systembolaget efter invasionen av Ukraina, är inte ifrågasatt alls.

Rapporten konstaterar bara att beslutet om nej till ryska varor gäller alltjämt.

Vi dricker mindre: Nu får Systembolaget skära ner. Dagens PS

Tillåtet i sex år

När det gäller gårdsförsäljning av alkohol är den tillåten sedan 1 juni förra året och för en prövotid om sex år.

Det finns begränsningar kring volymer, villkor och hur mycket alkohol en kund får inhandla vid varje köptillfälle.

Folkhälsomyndighetens statistik per 30 april 2026 säger att 178 företag och företagare beviljats tillstånd att kränga alkohol i gårdsförsäljning.

Flest i kategorin finns i Skåne län där 41 tillstånd delats ut för gårdsförsäljning.

Det här skyller vi på för att ta ett glas. Dagens PS