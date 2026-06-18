De som utnyttjar möjligheter att handla alkohol vid gårdsförsäljning dricker mer än andra. Det visar den första undersökningen som gjorts.
Undersökt: Gårdsförsäljning – då dricker vi mer
När Konkurrensverket gör sin första rapportering till EU för 2026 om Systembolaget och det svenska monopol vi har ett undantag för att få behålla, handlar det bland annat om stoppet för ryska varor och om gårdsförsäljning.
Beslutet från 2022 om att stoppa försäljningen av ryska drycker hos Systembolaget efter invasionen av Ukraina, är inte ifrågasatt alls.
Rapporten konstaterar bara att beslutet om nej till ryska varor gäller alltjämt.
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Tillåtet i sex år
När det gäller gårdsförsäljning av alkohol är den tillåten sedan 1 juni förra året och för en prövotid om sex år.
Det finns begränsningar kring volymer, villkor och hur mycket alkohol en kund får inhandla vid varje köptillfälle.
Folkhälsomyndighetens statistik per 30 april 2026 säger att 178 företag och företagare beviljats tillstånd att kränga alkohol i gårdsförsäljning.
Flest i kategorin finns i Skåne län där 41 tillstånd delats ut för gårdsförsäljning.
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Två av 100 har testat
Intressant är en undersökning gjord av CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, som visar att andra halvåret 2025 hade 2,3 procent av svenskarna i åldersspannet 20-84 år utnyttjat möjligheten att handla i gårdsförsäljning de senaste 30 dagarna.
Ännu intressantare är att de personer som handlar via gårdsförsäljning är personer som konsumerar mer alkohol än de som bara handlar på Systembolaget.
De som handlar via gårdsförsäljning dricker för övrigt mer än alkoholkonsumenter i allmänhet över huvud taget.
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Fel avvisa leverantör
I sin rapport till EU konstaterar Konkurrensverket att Alkoholsortimentsnämnden upphävt ett beslut från Systembolaget om att avvisa tio offerter från en leverantör.
Systembolaget gjorde fel, menar nämnden, när man sade nej till leverantören.
En svensk branschförening för leverantörer till Systembolaget har vidare klagat på flera åtgärder inom det hållbarhetsarbete Systembolaget genomför.
Där har man fått stöd från motsvarande europeiska branschorganisation, som menar att hållbarhetskraven ger mycket administration och kan vara handelshinder.
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Rev upp politiskt beslut
Konkurrensverket refererar även till EU den dom som förvaltningsrätten i Stockholm fastställde i maj.
Stockholms kommunfullmäktige hade beslutat att gårdsförsäljning endast fick ske under samma tider som Systembolaget har öppet.
Förvaltningsrätten slog fast att beslutet är i strid med kommunallagen och upphävde fullmäktige-beslutet.
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