Med bara ett deltidsjobb, vab och föräldraledighet kan 2 miljoner kronor gå upp i rök för en svensk småbarnsförälder.
Då kan 2 miljoner kronor ryka för en småbarnsförälder
Det här konstaterar Länsförsäkringar i en ny beräkning och allra störst negativ effekt har deltidsarbete under en längre tid för småbarnsföräldrar.
Det kan resultera i att så mycket som 2 miljoner försvinner i utebliven lön, sparande och pensionskapital, framgår det.
”Det är många som inte har koll på hur mycket pengar den som är hemma mer med barnen faktiskt går miste om. Därför är det viktigt att förstå de ekonomiska konsekvenserna när man planerar föräldraledighet, vab och deltidsarbete, säger Länsförsäkringars privatekonom Stefan Westerberg.
Läs också: Notan för ett barn rusar – upp en miljon DagensPS
Ingen kompensation för den som offrar sig
Dert här kan hända, enligt experten, om en föräldrar tar på sig större ansvar för föräldraledighet, vab eller går ner i arbetstid, vilket även slår mot pensionen.
I fyra av tio familjer får den som är hemma mest med barnen ingen kompensation för det.
”Det är viktigt att räkna på de långsiktiga konsekvenserna så att man kan ta bra beslut baserade på full information. Vi kan också se att de som har räknat på hur pensionen påverkas delar mer lika på föräldraledighet, vab och deltidsarbete. De har dessutom oftare kompenserat den som varit hemma mest med barnen, till exempel genom ett separat sparande”, säger Westerberg i pressmeddelandet.
Har ni räknat på hur föräldraledighet, deltid och VAB påverkar pensionen?
|Svarsalternativ
|Procent
|Ja
|8 %
|Nej
|85%
|Vet ej
|7%
Har ni ekonomiskt kompenserat den som varit hemma mer med barnen? Flera svar möjliga.
|Svarsalternativ
|Procent
|Nej, ingen ekonomisk kompensation gavs
|38%
|Nej har inte behövts, vi har delat 50:50
|25%
|Ja, genom att partnern tog mer av familjens kostnader
|16%
|Ja, genom separat sparande
|7%
|Ja, genom att partnern tog större del av amorteringarna
|5%
|Ja, genom extra löpande insättningar på konto
|5%
|Ja, genom överföring av premiepensionsrätter (PPM)
|3%
|Ja, annat
|3%
Beräkning av 75 procents deltidsarbete i åtta år vid olika inkomstnivåer
|30 000 kr i månadslön
|40 000 kr i månadslön
|50 000 kr i månadslön
|Utebliven lön
|543 456 kr
|722 976 kr
|826 272 kr
|Uteblivet sparkapital vid 67
|677 737 kr
|903 649 kr
|1 129 561 kr
|Uteblivet pensionskapital vid 67
|154 844 kr
|257 659 kr
|322 133 kr
|Total kostnad för deltid
|1 376 037 kr
|1 884 284 kr
|2 277 966 kr
Det som påverkar pensionen mest är att jobba deltid under en längre period. Enligt SCB arbetar 20 procent av kvinnor deltid, jämfört med 10 procent av männen.
Dessutom jobbar kvinnor i genomsnitt mer deltid än män, vilket förstärker de ekonomiska skillnaderna över tid.
Missa inte: Så får småbarnsföräldrar bättre pension DagensPS
Kolla – miljoner riskerar att försvinna
Ett exempel som Länsförsäkringar lyfter fram är att en person med 40 000 kronor i månadslön går miste om nästan 1,9 miljoner kronor i utebliven lön, sparande och pensionskapital vid 67 års ålder om personen jobbar deltid på 75 procent av en heltidstjänst mellan 30 och 38 års ålder.
Privatekonomen Stefan Westerberg konstaterar att den som börjat arbeta deltid ofta fortsätter göra det, särskilt under småbarnsåren. Och detta får som framgår mycket stora konsekvenser på ekonomin.
Han rådet småbarnsföräldrar att ta diskussionen om hur deltidsjobb tillsammans med vab och föräldraledighet påverkar pensionen. Det är rimligt att kompensera den som är hemma med barnen, anser han.
Läs också: Experten: Föräldrarnas sparande kan kosta barnen dyrt DagensPS
Läs vidare: Barnfamiljer beskattas allt hårdare i västvärlden DagensPS