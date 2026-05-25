Guldet stiger och oljan rasar

Privatekonomi

Då kan 2 miljoner kronor ryka för en småbarnsförälder

Den som är hemma mest med barnen kan gå miste om 2 miljoner kronor i utebliven lön, sparande och pensionskapital, enligt de nya siffrorna. (Foto: Pexels)

Med bara ett deltidsjobb, vab och föräldraledighet kan 2 miljoner kronor gå upp i rök för en svensk småbarnsförälder.

Det här konstaterar Länsförsäkringar i en ny beräkning och allra störst negativ effekt har deltidsarbete under en längre tid för småbarnsföräldrar.

Det kan resultera i att så mycket som 2 miljoner försvinner i utebliven lön, sparande och pensionskapital, framgår det.

”Det är många som inte har koll på hur mycket pengar den som är hemma mer med barnen faktiskt går miste om. Därför är det viktigt att förstå de ekonomiska konsekvenserna när man planerar föräldraledighet, vab och deltidsarbete, säger Länsförsäkringars privatekonom Stefan Westerberg.

Ingen kompensation för den som offrar sig

Dert här kan hända, enligt experten, om en föräldrar tar på sig större ansvar för föräldraledighet, vab eller går ner i arbetstid, vilket även slår mot pensionen.

I fyra av tio familjer får den som är hemma mest med barnen ingen kompensation för det.

”Det är viktigt att räkna på de långsiktiga konsekvenserna så att man kan ta bra beslut baserade på full information. Vi kan också se att de som har räknat på hur pensionen påverkas delar mer lika på föräldraledighet, vab och deltidsarbete. De har dessutom oftare kompenserat den som varit hemma mest med barnen, till exempel genom ett separat sparande”, säger Westerberg i pressmeddelandet.

Har ni räknat på hur föräldraledighet, deltid och VAB påverkar pensionen?

 SvarsalternativProcent
Ja8 %
Nej85%
Vet ej7%

Har ni ekonomiskt kompenserat den som varit hemma mer med barnen? Flera svar möjliga.

Svarsalternativ Procent
Nej, ingen ekonomisk kompensation gavs38%
Nej har inte behövts, vi har delat 50:5025%
Ja, genom att partnern tog mer av familjens kostnader16%
Ja, genom separat sparande7%
Ja, genom att partnern tog större del av amorteringarna5%
Ja, genom extra löpande insättningar på konto5%
Ja, genom överföring av premiepensionsrätter (PPM)3%
Ja, annat3%

Beräkning av 75 procents deltidsarbete i åtta år vid olika inkomstnivåer

 30 000 kr i månadslön40 000 kr i månadslön50 000 kr i månadslön
Utebliven lön543 456 kr722 976 kr826 272 kr
Uteblivet sparkapital vid 67677 737 kr903 649 kr1 129 561 kr
Uteblivet pensionskapital vid 67154 844 kr257 659 kr322 133 kr
Total kostnad för deltid1 376 037 kr1 884 284 kr2 277 966 kr

Det som påverkar pensionen mest är att jobba deltid under en längre period. Enligt SCB arbetar 20 procent av kvinnor deltid, jämfört med 10 procent av männen. 

Dessutom jobbar kvinnor i genomsnitt mer deltid än män, vilket förstärker de ekonomiska skillnaderna över tid.

Kolla – miljoner riskerar att försvinna

Ett exempel som Länsförsäkringar lyfter fram är att en person med 40 000 kronor i månadslön går miste om nästan 1,9 miljoner kronor i utebliven lön, sparande och pensionskapital vid 67 års ålder om personen jobbar deltid på 75 procent av en heltidstjänst mellan 30 och 38 års ålder.

Privatekonomen Stefan Westerberg konstaterar att den som börjat arbeta deltid ofta fortsätter göra det, särskilt under småbarnsåren. Och detta får som framgår mycket stora konsekvenser på ekonomin.

Han rådet småbarnsföräldrar att ta diskussionen om hur deltidsjobb tillsammans med vab och föräldraledighet påverkar pensionen. Det är rimligt att kompensera den som är hemma med barnen, anser han.

Ola Söderlund

Journalist med goda kunskaper inom privatekonomi, näringsliv och börs, bevakar även världspolitik. Gillar att förklara det enkelt – det som är svårt att förstå.

