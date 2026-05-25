Då kan 2 miljoner kronor ryka för en småbarnsförälder

”Det är många som inte har koll på hur mycket pengar den som är hemma mer med barnen faktiskt går miste om. Därför är det viktigt att förstå de ekonomiska konsekvenserna när man planerar föräldraledighet, vab och deltidsarbete, säger Länsförsäkringars privatekonom Stefan Westerberg.

Ingen kompensation för den som offrar sig

Dert här kan hända, enligt experten, om en föräldrar tar på sig större ansvar för föräldraledighet, vab eller går ner i arbetstid, vilket även slår mot pensionen.

I fyra av tio familjer får den som är hemma mest med barnen ingen kompensation för det.

”Det är viktigt att räkna på de långsiktiga konsekvenserna så att man kan ta bra beslut baserade på full information. Vi kan också se att de som har räknat på hur pensionen påverkas delar mer lika på föräldraledighet, vab och deltidsarbete. De har dessutom oftare kompenserat den som varit hemma mest med barnen, till exempel genom ett separat sparande”, säger Westerberg i pressmeddelandet.

Har ni räknat på hur föräldraledighet, deltid och VAB påverkar pensionen?

Svarsalternativ Procent Ja 8 % Nej 85% Vet ej 7%

Har ni ekonomiskt kompenserat den som varit hemma mer med barnen? Flera svar möjliga.

Svarsalternativ Procent Nej, ingen ekonomisk kompensation gavs 38% Nej har inte behövts, vi har delat 50:50 25% Ja, genom att partnern tog mer av familjens kostnader 16% Ja, genom separat sparande 7% Ja, genom att partnern tog större del av amorteringarna 5% Ja, genom extra löpande insättningar på konto 5% Ja, genom överföring av premiepensionsrätter (PPM) 3% Ja, annat 3%

Beräkning av 75 procents deltidsarbete i åtta år vid olika inkomstnivåer

30 000 kr i månadslön 40 000 kr i månadslön 50 000 kr i månadslön Utebliven lön 543 456 kr 722 976 kr 826 272 kr Uteblivet sparkapital vid 67 677 737 kr 903 649 kr 1 129 561 kr Uteblivet pensionskapital vid 67 154 844 kr 257 659 kr 322 133 kr Total kostnad för deltid 1 376 037 kr 1 884 284 kr 2 277 966 kr

Det som påverkar pensionen mest är att jobba deltid under en längre period. Enligt SCB arbetar 20 procent av kvinnor deltid, jämfört med 10 procent av männen.

Dessutom jobbar kvinnor i genomsnitt mer deltid än män, vilket förstärker de ekonomiska skillnaderna över tid.

