Barnfamiljer beskattas allt hårdare i västvärlden

Skattekilen, det som beskriver skillnaden mellan vad arbetsgivaren betalar och vad den anställda faktiskt får ut i handen efter att alla skatter och sociala avgifter är dragna, nådde under 2025 sina högsta nivåer sedan 2018.

För en genomsnittlig ensamstående arbetstagare ökade skattekilen i 24 av de 38 medlemsländerna. Men det är statistiken för barnfamiljer som verkligen sticker ut, konstaterar OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling).

OECD: Barnfamiljer största förlorarna

I genomsnitt över hela OECD-området ökade skattekilen för ett hushåll med två barn och en genomsnittlig lön med 0,46 procentenheter till 26,2 procent. Det kan låta som små justeringar i marginalen, men faktum är att det är andra året i rad som den ekonomiska fördelen för arbetande familjer krymper.

De förmåner och skattelättnader som tidigare fungerat som en krockkudde för föräldrar har inte hängt med när inflationen bitit sig fast och lönerna justerats uppåt. Resultatet blir att de skattefördelar som funnits för barnfamiljer nu håller på att ätas upp.