En färsk rapport från OECD visar att skattetrycket på arbete fortsätter att stiga i medlemsländerna, och det är hushåll med barn som får ta den hårdaste smällen.
Barnfamiljer beskattas allt hårdare i västvärlden
Enligt OECD-rapporten ”Taxing Wages 2026” steg de effektiva skattesatserna på arbetsinkomster under förra året. Det slår brett mot löntagare i hela västvärlden.
Skattekilen, det som beskriver skillnaden mellan vad arbetsgivaren betalar och vad den anställda faktiskt får ut i handen efter att alla skatter och sociala avgifter är dragna, nådde under 2025 sina högsta nivåer sedan 2018.
För en genomsnittlig ensamstående arbetstagare ökade skattekilen i 24 av de 38 medlemsländerna. Men det är statistiken för barnfamiljer som verkligen sticker ut, konstaterar OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling).
OECD: Barnfamiljer största förlorarna
I genomsnitt över hela OECD-området ökade skattekilen för ett hushåll med två barn och en genomsnittlig lön med 0,46 procentenheter till 26,2 procent. Det kan låta som små justeringar i marginalen, men faktum är att det är andra året i rad som den ekonomiska fördelen för arbetande familjer krymper.
De förmåner och skattelättnader som tidigare fungerat som en krockkudde för föräldrar har inte hängt med när inflationen bitit sig fast och lönerna justerats uppåt. Resultatet blir att de skattefördelar som funnits för barnfamiljer nu håller på att ätas upp.
Sverige i skuggan av högskatteländer
Tittar vi på listan över de länder där det är dyrast att anställa och arbeta ligger Belgien kvar i den absoluta toppen med en skattekil på 52,5 procent för en ensamstående. I botten hittar vi länder som Colombia, där skatten på arbete är obefintlig i jämförelse.
Sverige placerar sig som vanligt i det övre skiktet, även om de exakta siffrorna varierar beroende på hushållstyp. Den gemensamma nämnaren för de flesta utvecklade ekonomier är dock att det blir allt svårare för statskassorna att inte röra löntagarnas intjänade pengar när de offentliga utgifterna pressas uppåt.
Högre löner men skatten äter upp vinsten
Det finns dock en liten ljusglimt i rapporten. Reallönerna, det vill säga lönen efter att man räknat bort inflationen, steg i 35 av 38 länder under förra året. Många har alltså fått mer i lönekuvertet, men glädjen blir ofta kortvarig.
Problemet är den så kallade skatteglidningen. När lönerna stiger för att kompensera för dyrare mat och el halkar många löntagare upp i högre skatteskalor eftersom brytpunkterna inte alltid justeras i samma takt. Det gör att staten tar en större del av löneökningen än tidigare.
För barnfamiljer är detta särskilt kännbart. När inkomsterna stiger kan dessutom behovsprövade bidrag och stöd till barnomsorg trappas ned eller försvinna helt, vilket skapar en situation där det i vissa inkomstskikt knappt lönar sig att arbeta mer.
