Experten: Föräldrarnas sparmiss kan kosta barnen dyrt

Två sparare – helt olika liv

Hunt ger ett exempel: John och Jane.

Båda inledde sin sparresa med en klumpsumma på 5 000 pund, drygt 60 000 kronor, runt millennieskiftet, strax före it-kraschen. Sedan fortsatte båda att spara drygt 12 000 kronor om året.

Men när marknaden började falla tog de olika vägar.

John sålde sina investeringar och fortsatte därefter att spara i kontanter. Han lät sina pengar ligga lättillgängliga på ett sparkonto i stället för att investera dem. Jane stannade i sin tur kvar på börsen och fortsatte investera, trots it-kraschen, finanskrisen 2008, pandemin och de senaste årens kraftiga svängningar.

Vid början av 2026 skulle John ha byggt upp ett sparande på sisådär 477 000 kronor. Jane skulle däremot, tack vare börsens avkastning, ha haft närmare 1,9 miljoner.

Sparkontot är inte alltid säkert

Pengar på sparkonto har förstås en viktig plats i privatekonomin. De ger trygghet, flexibilitet och lugn.

Men att ha för mycket pengar på sparkontot innebär också risker. Det har PS skrivit om tidigare.

Att låta för mycket pengar ligga på sparkontot innebär dels att du går miste om börsens avkastning. Dessutom kan pengarna förlora värde över tid på grund av inflationen.

Barnen ärver mer än pengar

Den verkliga kostnaden syns kanske först långt senare. Barn som växer upp med bilden av investeringar som något farligt kan själva gå miste om många år av avkastning och ränta-på-ränta-effekt, menar Hunt.

Hon berättar själv att hennes pappa kom från en arbetarklassfamilj i Swindon, lärde sig investera på egen hand och förde kunskapen vidare till henne.

Det gjorde skillnad. Hon började investera i tjugoårsåldern – pengar som senare hjälpte henne att köpa sin första bostad utan att behöva förlita sig på föräldrahjälp.

Föräldrar behöver inte göra barnen till börsexperter, konstaterar Hunt. Men de bör prata mer om pengar, inflation, risk och långsiktighet. För ekonomiska vanor går ju även de i arv.

