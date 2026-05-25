Guld stiger kraftigt och priset på olja rasar

Trump har tidigare under den gångna helgen sagt att det i stort sett är klart med ett avtal som skulle återöppna Hormuzsundet där omkring 20 procent av världens råolja transporteras och därigenom är en viktig sjöfartsled för den globala ekonomin.

Så mycket sjunker priset på olja

På söndagen sjönk råoljepriserna, enligt CNBC, med över 4 procent och terminskontrakten för både den amerikanska WTI-oljan och den internationella riktmärket Brent uppges nu falla med cirka 5 procent. WTI-oljans kontrakt handlas nu för 91,65 dollar per fat medan Brent-oljan kostar 98,30 dollar fatet på världsmarknaden, enligt den amerikanska finansnyhetskanalen.

Bloomberg rapporterar att guldpriset stiger med 1,6 procent till cirka 4 580 dollar per uns.

Uppgången för den glänsande råvaran kompenseras för den smärre förlust som ädelmetallen noterade förra veckan.

Guld stiger medan dollarn backar

Justin Lin, analytiker på Global X ETFs i Sydney, säger till nyhetsbyrån att guldets reaktion på nyheterna om ett nära förestående fredsavtal är ”relativt dämpad”.

Lin konstaterar att Trump gjort flera liknande utspel tidigare och marknaderna nu kräver att få ”se mer konkreta bevis på samarbete från Iran”.

Vid klockan 10.30 lokal tid i Singapore var spotguld upp med 1,2 procent till 4 562,24 dollar per uns. Silver steg med 3 procent till 77,79 dollar. Även platina och palladium noterade uppgångar med dollarn enligt Bloombergs Dollar Spot Index tappade 0,3 procent.

