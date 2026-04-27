Notan för ett barn rusar – upp en miljon

Det har stigit med en enorm summa på bara tio år, säger Américo Fernández, privatekonom på SEB.

Under ett barns första 18 år lägger föräldrarna i snitt 670 000 kronor på mat och andra extra hushållskostnader, visar en uträkning som banken SEB har gjort. Kläder, barnutrustning och försäkringar kostar ytterligare 520 000.

Det kan vara svårt att ta till sig hur mycket pengar det är eftersom det inte betalas i en klumpsumma utan sker under många år, säger Américo Fernández.

Sammanlagt räknar SEB med att ett barn kostar drygt 2,2 miljoner kronor – då inräknat att många familjer behöver flytta till ett större boende, vilket enligt banken kostar i snitt 580 000 kronor.

Dyrast i början och slutet

Jobbar man dessutom deltid, vilket många småbarnsföräldrar gör, ökar kostnaden till nästan 2,9 miljoner kronor.

Det är en klassisk privatekonomisk fälla. Det innebär ett ganska stort inkomstbortfall, för det är inte bara lön utan även pensionsbortfall, säger Fernández.

Kostnaderna är extra höga under barnets första levnadsår. Då görs många dyrare inköp som barnvagn och bilbarnstol. Sedan minskar kostnaderna drastiskt – för att sedan öka igen i takt med att barnet blir äldre.

Andra barnet blir dessutom ofta inte lika dyrt.

ANNONS

Får man fler barn så blir det en större grad av att ärva kläder och prylar.