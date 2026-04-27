Notan för ett barn rusar – upp en miljon
På tio år har kostnaden för ett barn stigit med nästan en miljon kronor. Från vaggan till 18-årsdagen kostar ett barn nu 2,2 miljoner kronor – och ännu mer om man som förälder väljer att jobba deltid.
Det har stigit med en enorm summa på bara tio år, säger Américo Fernández, privatekonom på SEB.
Under ett barns första 18 år lägger föräldrarna i snitt 670 000 kronor på mat och andra extra hushållskostnader, visar en uträkning som banken SEB har gjort. Kläder, barnutrustning och försäkringar kostar ytterligare 520 000.
Det kan vara svårt att ta till sig hur mycket pengar det är eftersom det inte betalas i en klumpsumma utan sker under många år, säger Américo Fernández.
Sammanlagt räknar SEB med att ett barn kostar drygt 2,2 miljoner kronor – då inräknat att många familjer behöver flytta till ett större boende, vilket enligt banken kostar i snitt 580 000 kronor.
Dyrast i början och slutet
Jobbar man dessutom deltid, vilket många småbarnsföräldrar gör, ökar kostnaden till nästan 2,9 miljoner kronor.
Det är en klassisk privatekonomisk fälla. Det innebär ett ganska stort inkomstbortfall, för det är inte bara lön utan även pensionsbortfall, säger Fernández.
Kostnaderna är extra höga under barnets första levnadsår. Då görs många dyrare inköp som barnvagn och bilbarnstol. Sedan minskar kostnaderna drastiskt – för att sedan öka igen i takt med att barnet blir äldre.
Andra barnet blir dessutom ofta inte lika dyrt.
Får man fler barn så blir det en större grad av att ärva kläder och prylar.
Andra billigare
Men mycket går att spara in på även med ettan, menar Américo Fernández. I sin uträkning har SEB till exempel inkluderat 90 000 kronor i månadspeng.
Det är inget måste och inte en möjlighet som alla har. Att ge sina barn en bra privatekonomisk uppväxt handlar inte om att ge dem pengar utan om att lära dem värdet av pengar och det kan man göra på många olika sätt, säger han.
Summan för extranöjen på 340 000 kronor – där bland annat presenter, semester och eget busskort räknas in – kan också snålas in på.
Och snåla kan man behöva: Det har blivit rejält mycket dyrare. År 2016 kostade ett barn i snitt 1 280 000 kronor under sina första 18 år, exklusive kostnaden för eventuellt deltidsarbete. Tio år senare är samma siffra 2 220 000 kronor.
Priserna har stigit. Samtidigt har den enda positiva posten, barnbidraget, varit mer eller mindre oförändrat och till och med urholkats av inflation, säger Américo Fernández.
Planerar du att skaffa barn inom det närmsta året? SEB:s privatekonom Américo Fernández ger två huvudråd:
Spara till en startkassa: Sikta på cirka 50 000 kronor för dyra inköp som vagn och bilbarnstol. Köp gärna begagnat för att sänka kostnaderna.
Planera föräldraledigheten tidigt: Diskutera uppdelningen i god tid. Den som är hemma längst drabbas av större inkomstbortfall och kan missa karriärsteg. Ta beslutet innan bebisen kommer och känslorna tar över.
Källa: Américo Fernández, SEB