Spaniens bostadspriser faller, men svenskarnas paradis stiger

Så mycket kostar en bostad nu

Indexet bygger på utbudet på fastighetsportalen Idealista, enligt Bjurfors. Mäklaren har tidigare förtydligat att siffrorna inte bygger på faktiska transaktioner och slutpriser, enligt metodbeskrivningen från 2025.

Carolina Klaive, affärsområdesansvarig på Bjurfors Real Estate, säger att gapet mellan säljare och köpares prisförväntningar har ökat något.

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En bostad på 80 kvadratmeter i Valencia kostar omkring 183 000 euro. Det motsvarar cirka 2 miljoner kronor, enligt Dagens PS beräkning utifrån Valencias medelpris i indexet.

Kostnader för jurist och inskrivning ligger på cirka 10 till 15 procent av köpeskillingen, enligt Bjurfors, alltså ytterligare cirka 200 000 till 300 000 kronor.

Realtid rapporterade i mars att mäklare vittnar om att svenska köpare saknar budget för de senaste årens prisuppgångar.

PS analys

En månads nedgång i ett index byggt på begärda priser säger lite om vad bostäderna faktiskt säljs för.

Mer talande för pensionsplaneraren är att månadstakten i svenskindexet har sjunkit till en femtedel sedan maj, och att Kanarieöarna, Málaga och Alicante har gått från toppen till botten av listan på ett och ett halvt år.

När säljare prissätter efter rusningen och köpare tvekar, växer förhandlingsutrymmet. Den som planerar flytten om ett par år vinner mer på att förhandla hårt än på att vänta ut en botten som inte tycks stärkas av statistiken.

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