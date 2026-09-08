Priserna rusar  – nu får svenskarna kämpa för sin plats i solen 

Svårare att hitta rätt bostad

En förklaring är att den spanska bostadsdrömmen har blivit betydligt dyrare.

Bjurfors Spanienindex steg med 14,5 procent på ett år fram till maj. I Spanien som helhet var prisuppgången 16,9 procent. I Valencia och Murcia, två regioner som lockar många utländska köpare, hade priserna stigit med över 20 procent.

Samtidigt är utbudet begränsat.

”Många svenskar fortsätter drömma om en bostad i solen och vi märker av ett stort intresse. Samtidigt har priserna gått upp kraftigt i Spanien de senaste åren och utbudet är lågt”, säger Martin Posch, affärsområdeschef för Fastighetsbyrån utland.

Enligt honom upplever många svenskar att det blivit svårt att hitta rätt bostad till rätt pris. På marknaden som helhet pekas istället holländarna ut som en grupp som blivit alltmer aktiv.

”Känslan är att de är som svenskarna var för omkring tio år sedan”, säger Martin Posch.

Kusten lockar mest

De utländska bolånesökarna riktar framför allt blickarna mot Medelhavet.

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Valenciaregionen tog emot 32,3 procent av ansökningarna, följd av Andalusien med 19,9 procent och Katalonien med 14 procent. Madrid, Kanarieöarna, Balearerna och Murcia hamnade längre ned på listan.

Det genomsnittliga önskade bostadspriset bland utländska sökande var drygt 265 000 euro. Nästan 70 procent av ansökningarna gällde dock bostäder som kostade mindre än 200 000 euro.

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Rekorddyrt för dem som får lån

Bland de utländska köpare som faktiskt tecknade bolån var beloppen betydligt högre.

Deras genomsnittliga hushållsinkomst uppgick till 10 320 euro i månaden, medan bostäderna kostade närmare 403 000 euro. Det genomsnittliga bolånet var omkring 235 000 euro – 15 procent mer än ett år tidigare.

Både köpeskillingen och lånebeloppet är de högsta sedan Idealistas mätserie inleddes 2022.

De flesta väljer dessutom trygghet framför räntechansningar. Hela 85 procent av de tecknade lånen hade bunden ränta. Resterande 15 procent var lån med blandad ränta, medan rörliga bolån helt saknades under kvartalet.

Idealistas siffror omfattar bara affärer som gått genom företagets egen bolåneförmedling. Men tillsammans med de svenska mäklarnas bild pekar de åt samma håll: Spanien är fortfarande stekhett – men svenskarna får kämpa allt hårdare för sin plats i solen.

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