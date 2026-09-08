De svenska bolånesökarna har höga inkomster och drömmen om Spanien lever. Men skenande priser, ett tunt utbud och konkurrens från andra köpstarka européer gör jakten på bostaden i solen allt tuffare.
Priserna rusar – nu får svenskarna kämpa för sin plats i solen
Drömmen om ett eget boende under den spanska solen lever. Men det är inte längre svenskarna som sätter takten.
Under årets andra kvartal stod svenskar för 3,6 procent av bolåneansökningarna från utländska personer som inte bor i Spanien. Det placerar Sverige på delad åttondeplats tillsammans med Belgien, enligt en ny rapport från Idealistas bolåneförmedling.
I toppen finns i stället tyskarna. De svarade för hela 15,6 procent av ansökningarna, följda av britter på 10,6 procent och schweizare på 9,4 procent.
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Gott om pengar – men stigande priser
Att svenskarna hamnar en bit ned på listan verkar inte bero på tomma plånböcker.
De svenska hushåll som sökte bolån hade i genomsnitt en månadsinkomst på 6 601 euro. Det är bland de högre nivåerna i undersökningen och nästan dubbelt så mycket som genomsnittet för samtliga spanska bolånesökare, som låg på 3 385 euro per hushåll.
Allra högst inkomster hade schweizarna, med drygt 9 300 euro i månaden. Därefter följde amerikanerna med 8 514 euro och britterna med 6 977 euro.
Trots svenskarnas starka inkomster är intresset svalare än hos många andra grupper. Den bilden bekräftas av Fastighetsbyråns senaste Mäklarpanel Spanien.
Där fick den svenska efterfrågan betyget 3,3 på en sexgradig skala. Det är visserligen en liten uppgång från 3,2 i april, men lägre än noteringen på 3,46 i juli förra året.
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Svårare att hitta rätt bostad
En förklaring är att den spanska bostadsdrömmen har blivit betydligt dyrare.
Bjurfors Spanienindex steg med 14,5 procent på ett år fram till maj. I Spanien som helhet var prisuppgången 16,9 procent. I Valencia och Murcia, två regioner som lockar många utländska köpare, hade priserna stigit med över 20 procent.
Samtidigt är utbudet begränsat.
”Många svenskar fortsätter drömma om en bostad i solen och vi märker av ett stort intresse. Samtidigt har priserna gått upp kraftigt i Spanien de senaste åren och utbudet är lågt”, säger Martin Posch, affärsområdeschef för Fastighetsbyrån utland.
Enligt honom upplever många svenskar att det blivit svårt att hitta rätt bostad till rätt pris. På marknaden som helhet pekas istället holländarna ut som en grupp som blivit alltmer aktiv.
”Känslan är att de är som svenskarna var för omkring tio år sedan”, säger Martin Posch.
Kusten lockar mest
De utländska bolånesökarna riktar framför allt blickarna mot Medelhavet.
Valenciaregionen tog emot 32,3 procent av ansökningarna, följd av Andalusien med 19,9 procent och Katalonien med 14 procent. Madrid, Kanarieöarna, Balearerna och Murcia hamnade längre ned på listan.
Det genomsnittliga önskade bostadspriset bland utländska sökande var drygt 265 000 euro. Nästan 70 procent av ansökningarna gällde dock bostäder som kostade mindre än 200 000 euro.
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Rekorddyrt för dem som får lån
Bland de utländska köpare som faktiskt tecknade bolån var beloppen betydligt högre.
Deras genomsnittliga hushållsinkomst uppgick till 10 320 euro i månaden, medan bostäderna kostade närmare 403 000 euro. Det genomsnittliga bolånet var omkring 235 000 euro – 15 procent mer än ett år tidigare.
Både köpeskillingen och lånebeloppet är de högsta sedan Idealistas mätserie inleddes 2022.
De flesta väljer dessutom trygghet framför räntechansningar. Hela 85 procent av de tecknade lånen hade bunden ränta. Resterande 15 procent var lån med blandad ränta, medan rörliga bolån helt saknades under kvartalet.
Idealistas siffror omfattar bara affärer som gått genom företagets egen bolåneförmedling. Men tillsammans med de svenska mäklarnas bild pekar de åt samma håll: Spanien är fortfarande stekhett – men svenskarna får kämpa allt hårdare för sin plats i solen.
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