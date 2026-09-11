Skattemissen på måndag kan kosta dig 600 kronor

Räntan blir sju gånger högre

Fram till förfallodagen löper låg kostnadsränta på 2,5 procent. Därefter gäller hög kostnadsränta på 17,5 procent tills skulden betalas eller lämnas över till Kronofogden. Kostnadsräntan är inte avdragsgill, enligt Skatteverket.

Utslaget på de 712 000 personerna blir snittet omkring 22 500 kronor, och på det beloppet blir den höga räntan knappt 11 kronor per dag, enligt Dagens PS beräkning utifrån Skatteverkets siffror.

Realtid har tidigare rapporterat att den höga räntan sänktes från 18,75 till 17,5 procent i december 2024.

Sedan tar Kronofogden över

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Efter förfallodagen skickar Skatteverket en betalningsuppmaning vid ett underskott på minst 100 kronor och ett betalningskrav om underskottet är mer än 2 000 kronor, enligt Skatteverket.

Finns ett underskott på minst 2 000 kronor kvar vid nästa avstämning lämnas skulden till Kronofogden. Då tillkommer en avgift på 600 kronor och risk för en betalningsanmärkning, enligt Kronofogden.

Fram till måndag kan man se det som att kvarskatten är ett billigt lån från staten. På tisdag kostar samma skuld sju gånger mer i ränta, och det enda som skiljer är vilken dag pengarna bokförs.

Den som saknar pengar bör därför kontakta Skatteverket direkt. Beviljar myndigheten anstånd kan räntan beräknas lågt, enligt Skatteverket.

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