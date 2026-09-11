På måndag den 14 september ska kvarskatten vara bokförd på skattekontot för de allra flesta som fick slutskattebesked i juni. Är den inte det kan det kosta dig 600 kronor.
Skattemissen på måndag kan kosta dig 600 kronor
Dagens PS har tidigare skrivit om räntan som väntar den som betalar kvarskatten för sent. Nu är bara helgen kvar.
I myndighetens senaste pressmeddelande, den 20 augusti, hade 712 000 personer ännu inte betalat, och sammanlagt handlade det om 16 miljarder kronor, enligt Skatteverket. Drygt 200 000 av dem som fick kvarskatt i juni har pension.
Betala via banken i dag
En betalning från internetbanken bokförs tidigast följande bankdag, medan Swish bokförs samma dag men har ett tak på 40 000 kronor per dygn, enligt Skatteverket.
Det kan ta upp till tre bankdagar innan en betalning syns på skattekontot, även om den är bokförd i tid. En banköverföring som görs först på måndag kommer alltså för sent, så den som betalar via banken bör göra det i dag.
Den som har mer än 40 000 kronor kvar kan heller inte lösa allt med Swish på måndagen.
Räntan blir sju gånger högre
Fram till förfallodagen löper låg kostnadsränta på 2,5 procent. Därefter gäller hög kostnadsränta på 17,5 procent tills skulden betalas eller lämnas över till Kronofogden. Kostnadsräntan är inte avdragsgill, enligt Skatteverket.
Utslaget på de 712 000 personerna blir snittet omkring 22 500 kronor, och på det beloppet blir den höga räntan knappt 11 kronor per dag, enligt Dagens PS beräkning utifrån Skatteverkets siffror.
Realtid har tidigare rapporterat att den höga räntan sänktes från 18,75 till 17,5 procent i december 2024.
Sedan tar Kronofogden över
Efter förfallodagen skickar Skatteverket en betalningsuppmaning vid ett underskott på minst 100 kronor och ett betalningskrav om underskottet är mer än 2 000 kronor, enligt Skatteverket.
Finns ett underskott på minst 2 000 kronor kvar vid nästa avstämning lämnas skulden till Kronofogden. Då tillkommer en avgift på 600 kronor och risk för en betalningsanmärkning, enligt Kronofogden.
Fram till måndag kan man se det som att kvarskatten är ett billigt lån från staten. På tisdag kostar samma skuld sju gånger mer i ränta, och det enda som skiljer är vilken dag pengarna bokförs.
Den som saknar pengar bör därför kontakta Skatteverket direkt. Beviljar myndigheten anstånd kan räntan beräknas lågt, enligt Skatteverket.
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