Nytt besked till miljoner svenska husägare – så påverkas din avgift

Avgiften följer inte alltid med

Ett höjt taxeringsvärde kan påverka den kommunala fastighetsavgiften, men sambandet är inte automatiskt.

För ett färdigbyggt småhus motsvarar avgiften 0,75 procent av taxeringsvärdet upp till ett bestämt tak. Under 2026 är den maximala avgiften 10 425 kronor per bostadsbyggnad, konstaterar E55.

Den som redan betalar maxbeloppet får därför inte nödvändigtvis högre avgift om taxeringsvärdet stiger. På samma sätt behöver ett lägre taxeringsvärde inte ge en sänkt avgift.

För husägare som även med det nya taxeringsvärdet ligger under gränsen för maximal avgift får förändringen däremot direkt genomslag på avgiften. Det exakta takbeloppet för 2027 är ännu inte fastställt.

Enligt en preliminär uppskattning som Privata Affärer hänvisar till väntas omkring 600 000 småhusägare ligga under gränsen för maximal avgift.

Då måste du agera

De flesta får ett färdigt förslag från Skatteverket. Om uppgifterna stämmer behöver ägaren inte göra någonting.

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Den som har byggt ut huset eller renoverat exempelvis kök eller badrum sedan 2024 kan däremot behöva uppdatera uppgifterna. Har man fått en fastighetsdeklaration måste den fyllas i och skickas tillbaka.

”Om alla uppgifter är rätt behöver man inte göra något mer. Om man däremot behöver ändra något i ett förslag eller om man fått en deklaration måste man skicka in nya uppgifter”, förklarar Jerker Wesslén, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Sista dagen att deklarera eller ändra uppgifter är den 2 november. Det slutliga beslutet om taxeringsvärdet kommer i juni 2027.

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