Nu får miljontals villa- och fritidshusägare ett nytt värde på sina fastigheter. För många pekar beskedet nedåt, medan husägare i vissa kommuner möts av höjningar på upp till 30 procent. Men ett förändrat taxeringsvärde behöver inte märkas på avgiften.
Nytt besked till miljoner svenska husägare – så påverkas din avgift
Under september skickar Skatteverket ut deklarationer och förslag till nya taxeringsvärden för omkring 2,5 miljoner småhusägare. Det gäller såväl villor och radhus som fritidshus.
På riksnivå väntas taxeringsvärdena sjunka med i genomsnitt 3 procent. Därmed bryts den uppåtgående trend som präglade taxeringarna 2021 och 2024.
Förändringen bygger på hur priserna på jämförbara fastigheter utvecklades under åren 2023-2025.
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Stora skillnader i landet
Bakom rikssnittet döljer sig rejäla geografiska skillnader.
I Västmanlands län väntas taxeringsvärdena falla med 8 procent. Stockholm och Södermanland följer efter med nedgångar på 7 procent.
Längre norrut går utvecklingen åt motsatt håll. Norrbotten får den största ökningen på länsnivå, 6 procent, medan taxeringsvärdena i Västernorrland stiger med 4 procent.
Skillnaderna blir ännu större när statistiken bryts ned på kommunnivå. Enligt Skatteverkets kommunstatistik ökar värdena med 30 procent i Bjurholm, 29 procent i Norsjö och 27 procent i Överkalix.
I andra änden finns Järfälla, där taxeringsvärdena väntas sjunka med 15 procent. I Håbo och Oxelösund blir nedgången 14 procent.
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Avgiften följer inte alltid med
Ett höjt taxeringsvärde kan påverka den kommunala fastighetsavgiften, men sambandet är inte automatiskt.
För ett färdigbyggt småhus motsvarar avgiften 0,75 procent av taxeringsvärdet upp till ett bestämt tak. Under 2026 är den maximala avgiften 10 425 kronor per bostadsbyggnad, konstaterar E55.
Den som redan betalar maxbeloppet får därför inte nödvändigtvis högre avgift om taxeringsvärdet stiger. På samma sätt behöver ett lägre taxeringsvärde inte ge en sänkt avgift.
För husägare som även med det nya taxeringsvärdet ligger under gränsen för maximal avgift får förändringen däremot direkt genomslag på avgiften. Det exakta takbeloppet för 2027 är ännu inte fastställt.
Enligt en preliminär uppskattning som Privata Affärer hänvisar till väntas omkring 600 000 småhusägare ligga under gränsen för maximal avgift.
Då måste du agera
De flesta får ett färdigt förslag från Skatteverket. Om uppgifterna stämmer behöver ägaren inte göra någonting.
Den som har byggt ut huset eller renoverat exempelvis kök eller badrum sedan 2024 kan däremot behöva uppdatera uppgifterna. Har man fått en fastighetsdeklaration måste den fyllas i och skickas tillbaka.
”Om alla uppgifter är rätt behöver man inte göra något mer. Om man däremot behöver ändra något i ett förslag eller om man fått en deklaration måste man skicka in nya uppgifter”, förklarar Jerker Wesslén, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.
Sista dagen att deklarera eller ändra uppgifter är den 2 november. Det slutliga beslutet om taxeringsvärdet kommer i juni 2027.
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