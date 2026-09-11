Barnets bostadsköp kan stå dig dyrt: "Blir ansvarig"

Hjälpen får ett pris även när barnet betalar

Det är inte bara ett uteblivet betalningstillfälle som kan ställa till det. Själva låneåtagandet räknas in när banken bedömer förälderns ekonomi.

E55 lyfter också risken för att föräldrarna äventyrar sin långsiktiga trygghet. Den som tömmer sitt sparande, höjer sitt eget bolån eller tar på sig ett stort betalningsansvar kan få mindre utrymme kvar inför pensionen.

Viljan att hjälpa barnet behöver därför vägas mot den egna bufferten, boendesituationen och framtida inkomsten. Det som fungerar i familjens ekonomi i dag måste även hålla om räntor, inkomster eller andra kostnader förändras.

Lånet och ägandet bör följas åt

En annan viktig fråga är vem som faktiskt ska äga bostaden. Emma Forsbergs rekommendation är att alla som står på lånet också bör äga en motsvarande andel av tillgången.

Om föräldern står på bolånet utan att vara delägare bör familjen avtala om hur barnet och föräldern ska fördela ansvaret sinsemellan. Det förändrar däremot inte bankens rätt att kräva en medlåntagare på betalning.

Även bostadsrättsföreningens stadgar måste kontrolleras. Vissa föreningar kräver att den som bor i lägenheten äger en viss andel. Om föräldern äger hela bostaden behöver familjen dessutom ta reda på om föreningen godkänner att barnet bor där genom en andrahandsuthyrning.

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Gåva och lån är inte samma sak

Föräldrar som bidrar med pengar behöver också bestämma om stödet är en gåva eller ett lån.

Vid en gåva rekommenderar Forsberg ett gåvobrev. Där kan föräldrarna bland annat ange att pengarna eller bostaden ska vara barnets enskilda egendom. Gåvobrevet kan även hjälpa barnet att visa banken var pengarna kommer ifrån.

Det bör också framgå om gåvan inte ska räknas som förskott på arv. Annars kan stödet få betydelse när arvet en dag ska fördelas mellan syskonen.

Om pengarna i stället ska betalas tillbaka behövs ett skuldebrev. Där kan familjen skriva in belopp, eventuell ränta och hur återbetalningen ska gå till.

E55 pekar därför på vikten av att prata öppet med syskonen. Ett bostadsköp som löser ett problem för ett barn kan annars skapa en ny konflikt längre fram.

Gå inte för snabbt fram

Den vanligaste fällan är enligt Emma Forsberg att föräldrar går för snabbt fram. När lånet väl är undertecknat och pengarna överförda kan misstagen vara svåra att rätta till.

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Hjälpen kan vara avgörande för barnet, men den bör inte ges förrän familjen har bestämt vem som äger, vem som betalar och vad som händer om förutsättningarna förändras.

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