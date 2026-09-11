Dyra objekt på bostadsmarknaden blir ännu dyrare, men de billigaste lägenheterna tappar i pris, enligt en analys från Hemnet.
Sprickan på bostadsmarknaden: De dyra drar ifrån
Sedan toppen 2022 har de billigaste lägenheterna tappat mer än 11 procent i pris – medan den dyraste tiondelen blivit 7 procent dyrare.
Det visar en färsk analys från Hemnet som SvD rapporterar om, där bostadsmarknaden delats upp i olika prissegment och utvecklingen jämförts från april 2022 till augusti 2026.
Skillnaden visar sig tydligt i kategorin lägenheter:
Den billigaste tiondelen av marknaden har gått från ett genomsnitt på 15 422 kronor per kvadratmeter i april 2022 till 13 659 kronor i augusti 2026. Det motsvarar ett prisfall på 11 procent.
Hög efterfrågan på dyra bostäder
I den dyraste tiondelen har utvecklingen gått åt motsatt håll. Där har kvadratmeterpriset stigit från 91 941 till 98 349 kronor – en uppgång på 7 procent. Medianpriset har under samma period fallit 3 procent.
”Efterfrågan ökar på de bostäder som även tidigare haft en stark efterfrågan. På andra sidan spektrat, där priserna ligger på lägre nivåer, går utvecklingen väsentligt svagare”, säger Hemnets marknadsanalytiker Erik Holmberg till Svenska Dagbladet.
En del av förklaringen är geografisk. Men Hemnet ser samma mönster på bostadsmarknaden även inom enskilda kommuner. Enligt Holmberg kan en viktig förklaring vara bostädernas läge.
”Läget är ju ofta det man främst betalar för när man köper en bostad. I dag är många beredda att betala mer för det”, säger han till SvD.
Hemnet beskrev redan i februari utvecklingen som en växande klyfta – den dyraste tiondelen av lägenheterna hade då stigit 2 procent från april 2022, medan den billigaste tiondelen hade fallit 13 procent.
Finns tecken på vändning
Det finns dock tecken på en vändning i de lägre prissegmenten. Priserna på billigare småhus har börjat återhämta sig, vilket Holmberg kopplar till de nya bolånereglerna och det höjda bolånetaket på 90 procent.
”Att vi legat så pass långt från tidigare topp på många håll, alltså 15 till 20 procent lägre, har skapat en väldigt tydlig inlåsning”, säger Holmberg till SvD.
Enligt Svensk Mäklarstatistik föll bostadsrättspriserna i juli i riket 1,5 procent medan villapriserna steg 0,9 procent. På 12 månader låg bostadsrätterna däremot på plus 4,6 procent och villorna på plus 3,4 procent.
Läs mer: Ny lag ger effekt i Sverige – men utvecklingen väcker oro
Läs mer: Barnets bostadsköp kan stå dig dyrt: ”Blir ansvarig”
Läs mer: Bostadspriserna vände upp i augusti