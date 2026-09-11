Sprickan på bostadsmarknaden: De dyra drar ifrån

Skillnaden visar sig tydligt i kategorin lägenheter:

Den billigaste tiondelen av marknaden har gått från ett genomsnitt på 15 422 kronor per kvadratmeter i april 2022 till 13 659 kronor i augusti 2026. Det motsvarar ett prisfall på 11 procent.

Hög efterfrågan på dyra bostäder

I den dyraste tiondelen har utvecklingen gått åt motsatt håll. Där har kvadratmeterpriset stigit från 91 941 till 98 349 kronor – en uppgång på 7 procent. Medianpriset har under samma period fallit 3 procent.

”Efterfrågan ökar på de bostäder som även tidigare haft en stark efterfrågan. På andra sidan spektrat, där priserna ligger på lägre nivåer, går utvecklingen väsentligt svagare”, säger Hemnets marknadsanalytiker Erik Holmberg till Svenska Dagbladet.

En del av förklaringen är geografisk. Men Hemnet ser samma mönster på bostadsmarknaden även inom enskilda kommuner. Enligt Holmberg kan en viktig förklaring vara bostädernas läge.

”Läget är ju ofta det man främst betalar för när man köper en bostad. I dag är många beredda att betala mer för det”, säger han till SvD.

Hemnet beskrev redan i februari utvecklingen som en växande klyfta – den dyraste tiondelen av lägenheterna hade då stigit 2 procent från april 2022, medan den billigaste tiondelen hade fallit 13 procent.