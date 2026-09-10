Bostadsägare vill slippa höjd avgift – därför kan det stå dig dyrt

SBC:s Bostadsrättsrapport 2026 visar att många bostadsrättsägare vill se just den kombinationen. Problemet är att någon till slut måste betala för investeringarna.

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Vill ha lägre boendekostnader

Var tredje bostadsrättsägare anser att politikerna bör prioritera lägre boendekostnader genom sänkta skatter och avgifter.

Samtidigt vill var fjärde se energibidrag och skatteavdrag för energieffektivisering. Nästan tre av tio, 29 procent, efterfrågar energibesparande investeringar i den egna bostadsrättsföreningen.

Därtill vill 18 procent att föreningen satsar mer på digitalisering.

Önskelistan är med andra ord omfattande. Fastigheterna ska bli billigare att bo i, dra mindre energi och få modernare förvaltning. Allt detta kräver dock pengar.

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