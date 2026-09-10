Bostadsrättsägare vill ha lägre kostnader, men också modernare och mer energieffektiva fastigheter. Ekvationen är svår att få ihop. Om föreningen skjuter investeringarna framför sig kan den låga avgiften följas av en betydligt större nota.
Bostadsägare vill slippa höjd avgift – därför kan det stå dig dyrt
Det är lätt att förstå önskemålet. Bostadsrättsföreningen ska underhålla huset, minska energiförbrukningen och rusta fastigheten för framtiden, men helst utan att höja månadsavgiften.
SBC:s Bostadsrättsrapport 2026 visar att många bostadsrättsägare vill se just den kombinationen. Problemet är att någon till slut måste betala för investeringarna.
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Vill ha lägre boendekostnader
Var tredje bostadsrättsägare anser att politikerna bör prioritera lägre boendekostnader genom sänkta skatter och avgifter.
Samtidigt vill var fjärde se energibidrag och skatteavdrag för energieffektivisering. Nästan tre av tio, 29 procent, efterfrågar energibesparande investeringar i den egna bostadsrättsföreningen.
Därtill vill 18 procent att föreningen satsar mer på digitalisering.
Önskelistan är med andra ord omfattande. Fastigheterna ska bli billigare att bo i, dra mindre energi och få modernare förvaltning. Allt detta kräver dock pengar.
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Avgiften blir den svåra frågan
Många bostadsrättsföreningar har redan pressats av högre kostnader för räntor, energi, underhåll och drift. När de boende samtidigt vill undvika höjda avgifter riskerar nödvändiga åtgärder att skjutas framåt.
Det kan ge ett tillfälligt andrum i hushållens ekonomi. På längre sikt kan strategin däremot slå tillbaka.
Underhållsbehoven försvinner nämligen inte för att styrelsen väntar. Tvärtom kan både problemen och kostnaderna växa, samtidigt som uteblivna investeringar kan påverka föreningens ekonomi och fastighetens värde.
”Det här visar på den utmaning som många föreningar redan står inför. Bostadsrättsägare vill bo kostnadseffektivt i fastigheter som är energieffektiva, moderna och långsiktigt hållbara. För att möjliggöra det krävs investeringar i bland annat energieffektivisering, laddinfrastruktur, digitala verktyg och planerat underhåll. Den stora frågan är hur föreningarna kan genomföra investeringarna utan att avgifterna behöver höjas mer än nödvändigt”, säger David Gutierrez, marknads- och försäljningschef på SBC.
Billigt nu kan bli dyrt senare
Rapporten pekar därmed på en obekväm målkonflikt för landets bostadsrättsägare.
Att hålla nere avgiften kan vara lockande när hushållsekonomin redan är ansträngd. Men om priset blir att föreningen avstår från nödvändigt underhåll och andra investeringar kan besparingen bli kortvarig.
Den verkliga kostnaden kan i stället dyka upp senare, när åtgärdsbehoven har vuxit och föreningen inte längre kan vänta.
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