Så många nya bostäder i Sverige byggs 2026

Branschorganisationen Byggföretagens nya prognos visar på ökande investeringar och fler jobb i byggsektorn, enligt ett pressmeddelande.

Antalet jobb ska bli 1 200 fler under 2026 och investeringarna växte under andra kvartalet 2025 med 2 procent till 670,7 miljarder kronor.

Det rapporterar Dagens Industri.

”Botten är passerad när det gäller bostadsinvesteringar. Det stiger sakta, men är inte en kraftfull rekyl”, säger Johan Deremar, prognosansvarig på Byggföretagen, till Dagens Industri.

MISSA INTE: Experten: ”En av fem gör helt fel med tjänstepensionen”

Allt fler bostäder

De nya siffrorna är ett trendbrott efter nästan tre år av fallande investeringsnivåer. Antalet nya lägenhetsbostäder väntas nu stiga till över 30 000 nästa år, jämfört med 26 500 under 2024, enligt prognosen.

”Trycket uppåt syns mest på bostadsrätter och småhus, medan hyreshusbyggandet ligger kvar på de nivåer som gällt under senare år. Byggkostnaderna är höga och vakanserna ökar i mindre heta områden”, säger Johan Deremar till DI.

Men antalet hyresrätter ökar inte i samma takt som tidigare. Under 2026 kommer endast 15 300 nya hyresrättslägenheter i flerbostadshus byggas. Det är inte ens hälften så många som under 2021.