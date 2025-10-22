Dagens PS
Dagensps.se
Bostad

Så många nya bostäder i Sverige byggs 2026

bostäder
Fler jobb till byggarbetare 2026. Foto: Getty Images
Bilbo Göransson
Bilbo Göransson
Uppdaterad: 22 okt. 2025Publicerad: 22 okt. 2025

Svenska bostäder får en rejäl skjuts 2026, och det blir över 1 000 nya jobb i byggsektorn, enligt en prognos.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Branschorganisationen Byggföretagens nya prognos visar på ökande investeringar och fler jobb i byggsektorn, enligt ett pressmeddelande.

Antalet jobb ska bli 1 200 fler under 2026 och investeringarna växte under andra kvartalet 2025 med 2 procent till 670,7 miljarder kronor.

Det rapporterar Dagens Industri.

”Botten är passerad när det gäller bostadsinvesteringar. Det stiger sakta, men är inte en kraftfull rekyl”, säger Johan Deremar, prognosansvarig på Byggföretagen, till Dagens Industri.

MISSA INTE: Experten: ”En av fem gör helt fel med tjänstepensionen”

Allt fler bostäder

De nya siffrorna är ett trendbrott efter nästan tre år av fallande investeringsnivåer. Antalet nya lägenhetsbostäder väntas nu stiga till över 30 000 nästa år, jämfört med 26 500 under 2024, enligt prognosen.

”Trycket uppåt syns mest på bostadsrätter och småhus, medan hyreshusbyggandet ligger kvar på de nivåer som gällt under senare år. Byggkostnaderna är höga och vakanserna ökar i mindre heta områden”, säger Johan Deremar till DI.

Men antalet hyresrätter ökar inte i samma takt som tidigare. Under 2026 kommer endast 15 300 nya hyresrättslägenheter i flerbostadshus byggas. Det är inte ens hälften så många som under 2021.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Therese Af Kleen, Almi
Spela klippet
PS Partner

Så kan rätt finansiering bli nyckeln till tillväxt

02 okt. 2025
Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

01 okt. 2025

Försvaret, elen och järnvägen bygger ut

Även infrastrukturssatsningar förväntas innebära ökat byggande.

”Investeringar kopplade till försvaret och kriminalvård kommer att driva uppgången för lokalbyggandet nästa år, men även regionala satsningar inom kollektivtrafiken bidrar positivt”, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Läs mer om ekonomi:

Experten: Därför har Sverige sämre pension än Singapore

Experten: ”En av fem gör helt fel med tjänstepensionen”

Varför stiger inte pensionen lika snabbt som lönerna?

Inflationen sjunker äntligen i Sverige: “Priset på fisk…”

Nu avskaffas pensionsåldern – så påverkas du

ANNONS

Experten: ”En av fem gör helt fel med tjänstepensionen”

Svarar: Då vet du om du kan få “flexpension”


Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BostadBostäderBygg & KonstruktionFöretagInfrastrukturSverige
Bilbo Göransson
Bilbo Göransson

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat privatekonomi.

Bilbo Göransson
Bilbo Göransson

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat privatekonomi.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS