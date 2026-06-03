Garaget är hemmets stora slukhål. Dit åker färgburkar, gamla böcker, grillgas, vinterkläder, djurmat och sådant man inte riktigt vet var man ska göra av.
Det här ska du aldrig förvara i ditt garage
Men allt som får plats i garaget bör inte stå där.
Det finns flera saker som riskerar att förstöras när de förvaras i ett kallt, fuktigt och dåligt temperaturreglerat garage.
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Färg kan förstöras
Gamla färgburkar är en vanlig syn i svenska garage. Ett praktiskt förvaringsställe till nästa renovering. Men det är inte alltid en bra idé.
Kraftiga temperatursvängningar kan nämligen försämra färgens kvalitet. Färg, bets och kemikalier kan separera eller skära sig när temperaturen växlar.
Det betyder att den där burken du sparar ”för säkerhets skull” kan vara ganska värdelös när du väl behöver den.
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Skippa elektroniken
Batterier och elektronik är också dåliga garagegäster. Kameror, datorer och tv-apparater kan lätt få fuktskador.
Därtill kan väldigt varma temperaturer påverka batteriernas prestanda negativt medan stora temperaturväxlingar kan påverka känsliga komponenter i elektronik, skriver Yahoo.
Maten kan locka objudna gäster
Att använda garaget som ett extra skafferi är inte ovanligt. Problemet är att mat har en tendens att dra till sig skadedjur. Det gäller även djurmat.
Särskilt problematiskt blir det om bilen också står i garaget. Möss kan bygga bo under motorhuvar, särskilt under kallare månader när motorn ger värme.
Trä, papper och textilier kan förstöras
Garaget kan också vara tufft mot sådant som suger åt sig fukt.
Böcker, viktiga papper, foton och konst kan skadas av fukt, mögel och skadedjur. Kläder, sängkläder och handdukar kan få unken lukt, angripas av insekter eller mögla.
Även trämöbler kan spricka, slå sig eller deformeras när fukt och temperatur varierar.
Garaget må vara praktiskt. Men som förvaringsplats är det långt ifrån riskfritt.
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