Det här ska du aldrig förvara i ditt garage

Skippa elektroniken

Batterier och elektronik är också dåliga garagegäster. Kameror, datorer och tv-apparater kan lätt få fuktskador.

Därtill kan väldigt varma temperaturer påverka batteriernas prestanda negativt medan stora temperaturväxlingar kan påverka känsliga komponenter i elektronik, skriver Yahoo.

ANNONS

Maten kan locka objudna gäster

Att använda garaget som ett extra skafferi är inte ovanligt. Problemet är att mat har en tendens att dra till sig skadedjur. Det gäller även djurmat.

Särskilt problematiskt blir det om bilen också står i garaget. Möss kan bygga bo under motorhuvar, särskilt under kallare månader när motorn ger värme.

Trä, papper och textilier kan förstöras

Garaget kan också vara tufft mot sådant som suger åt sig fukt.

Böcker, viktiga papper, foton och konst kan skadas av fukt, mögel och skadedjur. Kläder, sängkläder och handdukar kan få unken lukt, angripas av insekter eller mögla.

Även trämöbler kan spricka, slå sig eller deformeras när fukt och temperatur varierar.

Garaget må vara praktiskt. Men som förvaringsplats är det långt ifrån riskfritt.

Läs också: 27 våningar, 600 anställda – här är världens mest spektakulära privathem. Realtid

ANNONS