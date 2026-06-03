Så mycket måste du som ung tjäna för att ha råd med villa 

Nu har SEB analyserat villamarknaden för Sveriges redan pressade unga och kan konstatera att ett par i 25-årsåldern har råd att köpa en genomsnittlig villa i 191 av Sveriges 290 kommuner.

Men i flera av landets dyraste områden är villan fortfarande långt utom räckhåll.

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Så hög inkomst krävs

Skillnaderna mellan kommunerna är stora. I Malå i Västerbotten ligger snittpriset för en villa på 550 000 kronor. I Danderyd i Stockholms län handlar det i stället om över 15 miljoner kronor.

SEB har räknat på jämngamla par med genomsnittlig lön och en kontantinsats på 10 procent. Resultatet visar att ett ungt par i 25-årsåldern behöver ha en gemensam månadsinkomst på 44 000 kronor för att kunna köpa en villa för drygt 3 miljoner kronor.

Ett par i 30-årsåldern, med en sammanlagd snittinkomst på 62 000 kronor i månaden, har råd med en villa för nästan 5 miljoner kronor. För ett par i 35-årsåldern, där den gemensamma inkomsten är 70 000 kronor i månaden, landar gränsen på 5,6 miljoner kronor. Det rapporterar DN.

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