Villadrömmen både lever och frodas. Problemet är att för många svenskar, särskilt unga, räcker lönen inte hela vägen fram.
Så mycket måste du som ung tjäna för att ha råd med villa
Villan är den mest efterfrågade boendeformen, konstaterade 83 procent av alla mäklare i höstas.
Men, villadrömmen är tyvärr ouppnåelig för många. Bostadspriserna stiger parallellt med att utgifterna för att bo i hus ökar. På kort tid har det blivit 13 000 kronor dyrare att bo i hus.
Nu har SEB analyserat villamarknaden för Sveriges redan pressade unga och kan konstatera att ett par i 25-årsåldern har råd att köpa en genomsnittlig villa i 191 av Sveriges 290 kommuner.
Men i flera av landets dyraste områden är villan fortfarande långt utom räckhåll.
Läs även: Så hög lön krävs för att du ska ha råd med fritidshus. Dagens PS
Så hög inkomst krävs
Skillnaderna mellan kommunerna är stora. I Malå i Västerbotten ligger snittpriset för en villa på 550 000 kronor. I Danderyd i Stockholms län handlar det i stället om över 15 miljoner kronor.
SEB har räknat på jämngamla par med genomsnittlig lön och en kontantinsats på 10 procent. Resultatet visar att ett ungt par i 25-årsåldern behöver ha en gemensam månadsinkomst på 44 000 kronor för att kunna köpa en villa för drygt 3 miljoner kronor.
Ett par i 30-årsåldern, med en sammanlagd snittinkomst på 62 000 kronor i månaden, har råd med en villa för nästan 5 miljoner kronor. För ett par i 35-årsåldern, där den gemensamma inkomsten är 70 000 kronor i månaden, landar gränsen på 5,6 miljoner kronor. Det rapporterar DN.
Missa inte: Fynda fritidshus: Var fjärde säljs under utgångspris. Dagens PS
Så mycket måste man tjäna i Stockholm
I de dyraste kommunerna hjälper det dock inte särskilt långt. Enligt SEB har par i 35-årsåldern och yngre svårt att köpa en genomsnittlig villa i 25 kommuner där priserna ligger över 5,6 miljoner kronor.
Det gäller framför allt i Stockholms län, men även i delar av Skåne, Halland och Västra Götaland.
För att köpa en villa i Stockholms kommun med 10 procents kontantinsats krävs en gemensam genomsnittlig månadslön på minst 58 000 kronor.
”Jag ser det som en positiv utveckling, men det blir också tydligt vilka kommuner som är utom räckhåll”, kommenterar SEB:s privatekonom Américo Fernández.
Läs också: Unga kan fly Stockholm – får inga bostäder. Realtid