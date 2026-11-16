Carlsberg Sverige driver ett pilotprojekt för att lära bartenders hjälpa gäster som mår psykiskt dåligt. Nu växer intresset i Europa.
Svensk barterapi kan bli ny exportvara
Man sitter vid bardisken med ett glas framför sig och bartendern på andra sidan. Då växer lätt ett samtal fram om tillvarons såväl goda som sämre sidor.
Det här har Carlsberg Sverige tagit som utgångspunkt för ett pilotprojekt i att utbilda bartenders i att hjälpa gäster som mår dåligt.
Satsningen har väckt intresse i både svenska och utländska media och nu öppnar Carlsberg den kostnadsfria utbildningen för alla krogar i Sverige.
Med det intresse som finns utomlands runtom i Europa kan svensk barterapi även bli en exportvara.
”Händer i princip varje dag”
”Det är supervanligt att folk pratar om personliga problem. Både stamgäster och människor som har druckit lite för mycket kan ha lättare att öppna sig. Det händer i princip varje dag”, säger Didric Biberg hos Beernews.
Biberg är bartender på Pitcher´s vid Mariatorget i Stockholm och konstaterar att samtalen över bardisken inte bara handlar om sport och väder.
Han berättar om en stamgäst som kom till baren och berättade att hans fru gått bort bar ett par dagar tidigare.
”Då vet man inte riktigt hur man ska hantera det”, konstaterar Didric Biberg.
För situationer som denna vill Carlsberg hjälpa krogpersonal genom initiativet ”Barterapi”.
I våras testade man konceptet just på Pitcher´s vid Mariatorgt, där personalen gick igenom utbildningen och en psykolog fanns på plats.
Nu gör Carlsberg alltså utbildningen gratis för alla svenska krogar, även de som inte köper företagets produkter, via sin webbplats.
Intresse från flera länder
Initiativet har även väckt intresse utanför Sverige.
”Vi har haft diskussioner med både danska och tyska kollegor om att göra något liknande. När vi lanserade Barterapi i våras fick vi också en hel del uppmärksamhet i bland annat tyska medier”, berättar Casper Danielsson hos Carlsberg Sverige.
”Där har frågan om psykisk ohälsa och långa väntetider till vården varit mycket omdiskuterad”, tillägger han.
”Vi har inte räknat på att det här ska ge en viss procent ökad försäljning. Men vi hoppas att krogarna ska se Carlsberg som en leverantör som inte bara levererar dryck, utan också hjälper dem med de utmaningar de möter i vardagen.”
Film och psykologråd
Carlsberg har börjat sprida utbildningen inom Pitcher’s krognätverk och hoppas att andra krogar runt om i Sverige ska börja använda den. Om Barterapi också kommer till andra länder återstår att se.
Utbildningen består av en 15 minuter lång film och kompletterande material. Med hjälp av psykologisk expertis har Carlsberg tagit fram råd om hur personalen kan hantera samtal med gäster som mår dåligt och hänvisa dem vidare till professionell hjälp.