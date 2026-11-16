Svensk barterapi kan bli ny exportvara

Det här har Carlsberg Sverige tagit som utgångspunkt för ett pilotprojekt i att utbilda bartenders i att hjälpa gäster som mår dåligt.

Satsningen har väckt intresse i både svenska och utländska media och nu öppnar Carlsberg den kostnadsfria utbildningen för alla krogar i Sverige.

Med det intresse som finns utomlands runtom i Europa kan svensk barterapi även bli en exportvara.

”Händer i princip varje dag”

”Det är supervanligt att folk pratar om personliga problem. Både stamgäster och människor som har druckit lite för mycket kan ha lättare att öppna sig. Det händer i princip varje dag”, säger Didric Biberg hos Beernews.

Biberg är bartender på Pitcher´s vid Mariatorget i Stockholm och konstaterar att samtalen över bardisken inte bara handlar om sport och väder.

Han berättar om en stamgäst som kom till baren och berättade att hans fru gått bort bar ett par dagar tidigare.

”Då vet man inte riktigt hur man ska hantera det”, konstaterar Didric Biberg.

För situationer som denna vill Carlsberg hjälpa krogpersonal genom initiativet ”Barterapi”.

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I våras testade man konceptet just på Pitcher´s vid Mariatorgt, där personalen gick igenom utbildningen och en psykolog fanns på plats.

Nu gör Carlsberg alltså utbildningen gratis för alla svenska krogar, även de som inte köper företagets produkter, via sin webbplats.