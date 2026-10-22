Idén är mer än 30 år gammal. Nu kan den bli verklighet. En företagspark vid Malmö Airport kan ge tusen nya jobb.
Storsatsning på svensk flygplats: Kan ge tusen nya jobb
1 december 1972 ersatte Malmö-Sturup flygplats Bulltofta inne i Malmö. 2007 bytte flygplatsen namn till Malmö Airport, även om skåningar i allmänhet fortfarande talar om Sturup.
Den idé som nu sjösätts, om man kan säga så om flygplatser, är inte lika gammal som flygplatsen men nästan.
Redan för mer än 30 år sedan började företaget Sturup Park, som äger mark i anslutning till flygplatsen, planera för en företagspark.
Men konjunkturer som kommit och gått och långdragna processer som gjort samma sak, har gjort att projektet aldrig kommit i gång. Nu kan det ske.
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Klartecken från kommunen
Svedala kommun har gett ett klartecken för att göra verklighet av Airport City MMX vid Stu…förlåt Malmö Airport.
”Vi ser stor potential i att utveckla marken kring Malmö Airport”, säger flygplatschefen Nils Funke hos Sydsvenskan.
I dag är det inte Sturup Park utan Swedavia, som äger och driver Malmö Airport, som vill förverkliga idén om en företagspark, på sin egen mark.
”Vår kärnverksamhet är att driva och utveckla våra flygplatser. Men det är självklart positivt om vi även kan bidra med andra verksamheter i området”, säger Nils Funke.
”Ju mer verksamhet vi kan knyta samman med olika transportslag i vårt närområde, desto bättre är det även för vår övriga verksamhet.”
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Kan skapa tusen nya jobb
Företagsparken planeras väster om landningsbanan vid Malmö Airport och söder om flygplatsterminalen.
Det ska inte i första hand vara ett nav för flygfrakt utan lägga grunden för en satsning på lager och distribution via vägnätet.
Swedavias beräkningar landar i att satsningen kan ge upp till tusen nya jobb.
”Det bygger på erfarenheter från Swedavia Real Estate och liknande exploateringar som vi gjort tidigare, till exempel Airport City på Landvetter. Vi har erfarenhet och utifrån det gör vi den här uppskattningen”, förklarar Nils Funke.
Projektet ligger på flera sätt rätt i tiden. Den planerade utbyggnaden av E65 till motorväg med start 2027 och närheten till skånska hamnar är fördelar flygplatsen kan dra nytta av.
Dessutom ser Nils Funke ett behov av ett nytt skånskt logistiknav när tysk-danska Fehmarn Bält-förbindelsen står klar efter 2032.
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”Olika typer av etableringar”
På Malmö Airport finns redan fraktföretag som Fedex och UPS etablerade och Funke ser hur det i första hand kan handla om mer av samma typ av verksamhet.
Längs vägen kan projektet även inrymma lätt industri och kontor, i flygplatsens vision.
”Vi är öppna för många olika typer av etableringar som kan växa fram organiskt”, säger Nils Funke.
Svedala kommun har lämnat ett positivt planbesked. Nu börjar arbetet med en detaljplan, där första delen omfattar drygt 200 000 kvadratmeter och den andra cirka 50 000 kvadratmeter.
Flygplatschefen hoppas processen kan vara genomförd på 2,5 år. Håller det kan de första verksamheterna flytta in i företagsparken omkring år 2030.
”Det är en offensiv plan men jag håller tummarna”, avslutar Nils Funke hos Sydsvenskan.