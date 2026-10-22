Storsatsning på svensk flygplats: Kan ge tusen nya jobb

Den idé som nu sjösätts, om man kan säga så om flygplatser, är inte lika gammal som flygplatsen men nästan.

Redan för mer än 30 år sedan började företaget Sturup Park, som äger mark i anslutning till flygplatsen, planera för en företagspark.

Men konjunkturer som kommit och gått och långdragna processer som gjort samma sak, har gjort att projektet aldrig kommit i gång. Nu kan det ske.

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Klartecken från kommunen

Svedala kommun har gett ett klartecken för att göra verklighet av Airport City MMX vid Stu…förlåt Malmö Airport.

”Vi ser stor potential i att utveckla marken kring Malmö Airport”, säger flygplatschefen Nils Funke hos Sydsvenskan.

I dag är det inte Sturup Park utan Swedavia, som äger och driver Malmö Airport, som vill förverkliga idén om en företagspark, på sin egen mark.

”Vår kärnverksamhet är att driva och utveckla våra flygplatser. Men det är självklart positivt om vi även kan bidra med andra verksamheter i området”, säger Nils Funke.

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”Ju mer verksamhet vi kan knyta samman med olika transportslag i vårt närområde, desto bättre är det även för vår övriga verksamhet.”

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