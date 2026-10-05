Bedragarnas nya metod: Lurar dig godkänna via bank-ID

Omständigheter som kan avgöra

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Vid en reklamation behöver det bland annat bedömas om betalningarna är behöriga eller obehöriga.

Hur kortet anslöts till den digitala plånboken, vilken autentisering som användes och hur de efterföljande betalningarna genomfördes kan vara omständigheter som har betydelse för bedömningen, påpekar man.

Om ett bank- eller kreditkort har anslutits till en digital plånbok eller om obehöriga transaktioner har genomförts utan att banken tillämpat stark kundautentisering kan det också få betydelse för din rätt till ersättning, understryker Konsumenternas.se.

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Krävs som huvudregel

”Stark kundautentisering” krävs som huvudregel när elektroniska betalningar genomförs.

För att ett bank- eller kreditkort ska kunna användas genom en digital plånbok behöver det först anslutas till tjänst. Vid den anslutningen ska stark kundautentisering användas.

”Stark kundautentisering” innebär att autentiseringen ska bygga på minst två oberoende faktorer av olika slag, exempelvis en kod eller ett lösenord i kombination med en mobiltelefon eller biometrisk identifiering, som fingeravtryck eller ansiktsigenkänning, förklarar sajten.

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Kortuppgifter och sms räcker inte

I vissa bedrägerier används sms-kod för att ansluta kortet till bedragarens digitala plånbok.

Den europeiska bankmyndigheten, EBA, har slagit fast att kortuppgifter tillsammans med en sms-kod inte är tillräckligt för att fylla kravet på stark kundautentisering.

Skulle du råka ut för ett bedrägeri av det här – eller annat – slag och sedan inte är nöjd med hur din bank agerar efter en reklamation, kan du ta ärendet vidare.

Tvisten kan prövas av Allmänna reklamationsnämnden, ARN, om förutsättningarna för en prövning är uppfyllda.

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