Arvschocken växer: Hälften planerar ett stort arv – barnen är helt ovetande

De enorma summorna kan lura

Tal som 124 biljoner dollar ger lätt intrycket av att en hel generation snart ska bada i pengar. Så ser verkligheten inte ut.

Mer än hälften av de väntade arven beräknas komma från de rikaste två procenten av USA:s hushåll. För de flesta familjer handlar det om betydligt mindre belopp.

Omkring en fjärdedel av föräldrarna tror att dödsboet kommer att vara värt mindre än 100 000 dollar. Ungefär hälften räknar med ett värde under 500 000 dollar.

Tillgångarna består dessutom inte enbart av pengar på banken. Bostäder utgör den största delen, följda av livförsäkringar, sparande och investeringar.

Barnen vill ha hjälp tidigare

Det finns också en annan fråga som skiljer generationerna åt: när pengarna gör störst nytta.

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Nästan dubbelt så många vuxna barn föredrar att föräldrarna hjälper dem ekonomiskt nu, när utgifterna är som störst, framför att de får vänta på ett arv. Det kan handla om hjälp med bostadsköp, studier eller barnens kostnader.

Föräldrarna har goda skäl att tveka. Ingen vet hur länge livet varar eller hur mycket som kommer att behövas till den egna omsorgen och hälsan. Inflation och andra ekonomiska påfrestningar kan också äta upp en del av det planerade arvet.

Många hjälper trots allt redan sina barn. Nästan hälften av föräldrarna i undersökningen uppger att de har gett vuxna barn ekonomiskt stöd efter behov.

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I Sverige kan chocken bli den motsatta

Även i Sverige finns tecken på ett arvsglappp. Här kan överraskningen däremot bli mindre pengar än de unga hoppas på.

En undersökning från ICA Banken visar att 27 procent av svenskarna mellan 18 och 29 år förväntar sig att ärva från en närstående. Nästan lika många, 23 procent, skulle bli besvikna om arvet uteblev.

Samtidigt vill hela 43 procent av svenskarna hellre använda pengarna till den egna livskvaliteten än att lämna dem vidare. Bland personer mellan 50 och 64 år gäller det fler än varannan.

På andra sidan Atlanten kan barnen alltså underskatta arvet. I Sverige riskerar vissa unga i stället att överskatta vad som blir kvar.

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Gemensamt är tystnaden. Familjen behöver inte lägga varje kontoutdrag på bordet, men när ingen berättar om sina planer får nästa generation bygga sin ekonomi på rena gissningar.

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