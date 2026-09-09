Pengarna finns och föräldrarna planerar att lämna dem vidare. Ändå räknar många av deras vuxna barn inte med något större arv. Nu närmar sig historiens största förmögenhetsöverföring, samtidigt som familjerna helst undviker att prata om den.
Arvschocken växer: Hälften planerar ett stort arv – barnen är helt ovetande
Under de kommande två decennierna väntas svindlande summor byta ägare.
Amerikanska hushåll beräknas föra vidare tillgångar värda omkring 124 biljoner dollar fram till 2048. Av dessa väntas cirka 85 biljoner dollar hamna hos generation X och millennials.
Men bakom de svindlande beloppen döljer sig ett märkligt glapp.
En ny undersökning som Kiplinger låtit genomföra visar att nästan hälften av de äldre föräldrarna räknar med att lämna ett betydande arv. Bland deras vuxna barn är det bara omkring en fjärdedel som förväntar sig detsamma.
Barnen kan alltså stå inför en rejäl överraskning. Problemet är att få tycks veta vad som faktiskt väntar.
Missa inte: Hit ska du flytta – om du vill få mer pengar över varje månad. Dagens PS
Arvet som ingen talar om
Undersökningen omfattar fler än 5 000 amerikanska föräldrar och vuxna barn. Resultaten visar att ungefär två av fem familjer aldrig har pratat om den äldre generationens planer för sina tillgångar.
Pengar är ett känsligt ämne. Pengar i kombination med åldrande och död är tydligen ännu känsligare.
Föräldrarna kan vara rädda för att ett framtida arv ska påverka barnens drivkraft eller ekonomiska beslut. Barnen drar sig i sin tur för att fråga, eftersom de inte vill framstå som giriga eller börja räkna på föräldrarnas död.
Resultatet blir att båda sidor gissar.
”När familjer inte pratar skapar alla sin egen berättelse”, säger ekonomen Teresa Ghilarducci till Kiplinger.
Läs även: Ny lag ger effekt i Sverige – men utvecklingen väcker oro. Dagens PS
De enorma summorna kan lura
Tal som 124 biljoner dollar ger lätt intrycket av att en hel generation snart ska bada i pengar. Så ser verkligheten inte ut.
Mer än hälften av de väntade arven beräknas komma från de rikaste två procenten av USA:s hushåll. För de flesta familjer handlar det om betydligt mindre belopp.
Omkring en fjärdedel av föräldrarna tror att dödsboet kommer att vara värt mindre än 100 000 dollar. Ungefär hälften räknar med ett värde under 500 000 dollar.
Tillgångarna består dessutom inte enbart av pengar på banken. Bostäder utgör den största delen, följda av livförsäkringar, sparande och investeringar.
Barnen vill ha hjälp tidigare
Det finns också en annan fråga som skiljer generationerna åt: när pengarna gör störst nytta.
Nästan dubbelt så många vuxna barn föredrar att föräldrarna hjälper dem ekonomiskt nu, när utgifterna är som störst, framför att de får vänta på ett arv. Det kan handla om hjälp med bostadsköp, studier eller barnens kostnader.
Föräldrarna har goda skäl att tveka. Ingen vet hur länge livet varar eller hur mycket som kommer att behövas till den egna omsorgen och hälsan. Inflation och andra ekonomiska påfrestningar kan också äta upp en del av det planerade arvet.
Många hjälper trots allt redan sina barn. Nästan hälften av föräldrarna i undersökningen uppger att de har gett vuxna barn ekonomiskt stöd efter behov.
Missa inte: Nytt taxeringsvärde för 2,5 miljoner husägare: Nu kan din avgift förändras. E55
I Sverige kan chocken bli den motsatta
Även i Sverige finns tecken på ett arvsglappp. Här kan överraskningen däremot bli mindre pengar än de unga hoppas på.
En undersökning från ICA Banken visar att 27 procent av svenskarna mellan 18 och 29 år förväntar sig att ärva från en närstående. Nästan lika många, 23 procent, skulle bli besvikna om arvet uteblev.
Samtidigt vill hela 43 procent av svenskarna hellre använda pengarna till den egna livskvaliteten än att lämna dem vidare. Bland personer mellan 50 och 64 år gäller det fler än varannan.
På andra sidan Atlanten kan barnen alltså underskatta arvet. I Sverige riskerar vissa unga i stället att överskatta vad som blir kvar.
Gemensamt är tystnaden. Familjen behöver inte lägga varje kontoutdrag på bordet, men när ingen berättar om sina planer får nästa generation bygga sin ekonomi på rena gissningar.
Läs också: Spaniens satsning har gett resultat – elpriset sjunker under noll. Realtid