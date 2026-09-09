Gamla mobiler kan vara en guldgruva – bokstavligt talat

Teknikprylen kanske inte ser mycket ut för världen i jämförelse med de avancerade smartphones som nu finns på marknaden i kölvattnet av den snabba teknikutvecklingen. Men det många inte känner till är att en gammal mobil döljer bland annat koppar, silver, palladium och guld.

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Därför finns det guld i mobilen

Visst. Även guld används i elektronik då den glänsande råvaran har egenskaper som har positiv inverkan på de små komponenterna i mobilen.

Det är också så att guld, vars uppgång under lång tid stavas rekordhög, har en förmåga att leda elektricitet bra, plus flera andra nyttiga funktioner som exempelvis att hålla kontaktytorna intakt.

I mobilen kan du hitta guld i små mängder i kretskort, elektriska kontakter och anslutningar, delar kring mikrochip och halvledare och tunna ledningar mellan komponenter.

Eftersom guld är dyrt används dessutom så lite som möjligt. Elektronikindustrin använder därför också exempelvis koppar, silver och palladium där dessa material fungerar tillräckligt bra, enligt World Gold Council.