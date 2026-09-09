Den gamla mobilen ligger undanstoppad någonstans i garderoben, byån eller i källarförrådet och få anar att den kan vara guld värd.
Gamla mobiler kan vara en guldgruva – bokstavligt talat
Av känslomässiga skäl behåller många sin gamla ”nalle” i stället för att lämna inte den på en station där den kan återvinnas. Det kan vara foton som finns där och som inte förts över som ligger bakom oviljan att göra sig av med mobilen.
Teknikprylen kanske inte ser mycket ut för världen i jämförelse med de avancerade smartphones som nu finns på marknaden i kölvattnet av den snabba teknikutvecklingen. Men det många inte känner till är att en gammal mobil döljer bland annat koppar, silver, palladium och guld.
Läs mer: Din gamla avlagda mobil är en guldgruva DagensPS
Därför finns det guld i mobilen
Visst. Även guld används i elektronik då den glänsande råvaran har egenskaper som har positiv inverkan på de små komponenterna i mobilen.
Det är också så att guld, vars uppgång under lång tid stavas rekordhög, har en förmåga att leda elektricitet bra, plus flera andra nyttiga funktioner som exempelvis att hålla kontaktytorna intakt.
I mobilen kan du hitta guld i små mängder i kretskort, elektriska kontakter och anslutningar, delar kring mikrochip och halvledare och tunna ledningar mellan komponenter.
Eftersom guld är dyrt används dessutom så lite som möjligt. Elektronikindustrin använder därför också exempelvis koppar, silver och palladium där dessa material fungerar tillräckligt bra, enligt World Gold Council.
Då kan det bli en vacker guldklimp
2021 uppskattade Naturvårdsverket enligt Nyheter 24 i en rapport att omkring 41 mobiler innehåller marginella ett gram guld. Inte mer än så.
Men många bäckar små kan mynna ut i en guldklimp, det har forskningsresultat funnit på elektronikavfall.
Räkna dock inte med att bli förmögen på ditt guld i mobilen, även om det rör sig om stora belopp när allt guld räknas ihop i allt elektronikavfall globalt.
Värdet i ädelmetaller: 1,1 miljarder euro
Faktum är emellertid att det blir en ansenlig mängd guld när alla gamla kasserade mobiltelefoner inkluderas. I Europa antas värdet i euro av äldelmetaller som guld, tenn och kobolt uppgå till 1,1 miljarder.
”Man har plötsligt tillgång till en oväntad guldgruva. Från allt det guldet skulle man kunna producera massor av vigselringar”, har Sharda Balgobind, talesperson för Refurbed”, uttalat för den engelskspråkiga digitala tjänsten NL Times.
Miljöpedagog: Lämna in din mobiltelefon
Läs mer om det här, och här och se det i ljuset av att knappt var fjärde svensk har minst fyra gamla mobiler hemma, enligt en undersökning som SVT tidigare rapporterat om.
Rustan Nilsson, miljöpedagog på skånska Sysav, uppmanar folk att lämna sina uttjänta mobiler till återvinning.
”Man räknar med att det ligger 25 miljoner outnyttjade mobiltelefoner hemma”, säger han i inslaget.
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