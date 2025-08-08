Rika föräldrar skänker arvet – vill inte skada barnen

I USA väntas 124 biljoner dollar byta ägare när äldre generationer ska föra vidare sina tillgångar till barn och barnbarn.

I Storbritannien ser det inte lika ljust ut för arvtagarna.

En ny studie av förmögenhetsförvaltaren Rathbones, vilken Moneyweek skriver om, visar att tre fjärdedelar av alla så kallade högförmögna, brittiska föräldrar, med i snitt över 3 miljoner pund i tillgångar, befarar att ett stort arv kan bli en belastning.

Samtidigt söker de vägar att minska en framtida arvsskatt.

Oro för felinvesteringar och slöseri

Den största oron bland de rika föräldrarna är att pengarna ska investeras dåligt.

Fler än tre femtedelar (61 procent) är också rädda att arvet används oansvarigt. Nästan två tredjedelar (65 procent) uppger att de kan tänka sig att villkora arvet – till exempel göra tillgång till pengar beroende av uppnådda meriter som en examen.

Rädslan handlar mindre om att “spara in” arvsskatt och mer om att inte skada barnens driv, berättar Gemma Gooch, ansvarig för välgörenhetsdistribution på Rathbones.

”Vår analys visar att många förmögna föräldrar, som redan oroar sig för arvsskatten, fruktar vilken påverkan ett alltför stort arv kan ha på deras barns ambitioner och drivkraft. Det är därför inte förvånande att allt fler riktar sin uppmärksamhet mot att skänka till välgörenhet”, säger hon till Moneyweek.

