Rika föräldrar skänker arvet – vill inte skada barnen

Vissa föräldrar tänker ge sina pengar direkt till barnbarnen
Vissa föräldrar tänker ge sina pengar direkt till barnbarnen (Foto: Pexels)
Uppdaterad: 08 aug. 2025Publicerad: 08 aug. 2025

En växande skara förmögna föräldrar överväger att ge en stor del av arvet till välgörenhet i stället för till sina barn. 

Mest läst i kategorin

I USA väntas 124 biljoner dollar byta ägare när äldre generationer ska föra vidare sina tillgångar till barn och barnbarn. 

I Storbritannien ser det inte lika ljust ut för arvtagarna. 

En ny studie av förmögenhetsförvaltaren Rathbones, vilken Moneyweek skriver om, visar att tre fjärdedelar av alla så kallade högförmögna, brittiska föräldrar, med i snitt över 3 miljoner pund i tillgångar, befarar att ett stort arv kan bli en belastning. 

Samtidigt söker de vägar att minska en framtida arvsskatt.

Oro för felinvesteringar och slöseri

Den största oron bland de rika föräldrarna är att pengarna ska investeras dåligt. 

Fler än tre femtedelar (61 procent) är också rädda att arvet används oansvarigt. Nästan två tredjedelar (65 procent) uppger att de kan tänka sig att villkora arvet – till exempel göra tillgång till pengar beroende av uppnådda meriter som en examen.

Rädslan handlar mindre om att “spara in” arvsskatt och mer om att inte skada barnens driv, berättar Gemma Gooch, ansvarig för välgörenhetsdistribution på Rathbones.

”Vår analys visar att många förmögna föräldrar, som redan oroar sig för arvsskatten, fruktar vilken påverkan ett alltför stort arv kan ha på deras barns ambitioner och drivkraft. Det är därför inte förvånande att allt fler riktar sin uppmärksamhet mot att skänka till välgörenhet”, säger hon till Moneyweek. 

Välgörenhet ökar 

Mer än hälften (53 procent) av de högförmögna föräldrarna har ökat sina gåvor till välgörenhet de senaste två åren, enligt studien. 

Två drivkrafter dominerar: högre inkomster och en vilja att bidra till något gott. 

Gåvogivande kan samtidigt sänka arvsskatten i Storbritannien. Efterlämnas minst 10 procent av nettoboet till välgörenhet kan de efterlevande i vissa fall betala 36 procent i arvsskatt i stället för den ordinarie nivån på 40 procent över de skattefria gränserna.

Föräldrar skänker till välgörenhet
Mer än hälften av föräldrarna har ökat sina gåvor till välgörenhet (Foto: Pexels)

Hoppar över en generation

En del föräldrar väljer att styra arvet förbi de egna, vuxna barnen. 

En av åtta (13 procent) planerar att ge pengar direkt till barnbarnen, och ytterligare 26 procent överväger det. 

Bland dem som skippar en generation anger 52 procent oro för att de egna barnen skulle missbruka medlen, 41 procent motiveras av skatteeffektivitet, 26 procent nämner skilsmässorisker och 13 procent uppger ansträngda relationer med vuxna barn.

“Balans” – råd från rådgivarna

Rathbones finansplaneringschef Olly Cheng beskriver trenden så här: 

”Vi ser att allt fler klienter försöker hitta en balans mellan att minska sin arvsskattebörda, stödja goda ändamål och lämna ett arv som inte dämpar deras barns ambition”. 

Han lyfter också ett alternativ för den som oroar sig för att stora summor ska kväva drivkraften: 

”För den som oroar sig för det senare kan det vara ett bra alternativ att sätta in upp till 2 880 pund per år på ett barns pension”. 

ArvBarnFöräldrarVälgörenhet
