Ramit Sethi blev dollarmiljonär redan i 20-årsåldern. Men hans recept handlar varken om heta aktietips eller om att pricka börsens nästa raket. Tvärtom tycker finansgurun att vi ska lägga mindre tid på våra pengar.
Han blev miljonär i 20-årsåldern – nu avslöjar han sitt recept
När Warren Buffett nådde sin första miljon var han 32 år gammal. Finansprofilen Ramit Sethi hann dit ännu tidigare.
I dag är han känd från Netflix och som författare till bästsäljaren I Will Teach You to Be Rich. För Fortune berättar han hur unga kan lägga grunden för en egen förmögenhet.
”Det är faktiskt inte komplicerat”, hävdar han.
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Sluta jaga nästa börsklipp
Enligt Sethi är ett av de största hindren föreställningen att investeringar är något svårbegripligt, reserverat för börsproffs och välbetalda kapitalförvaltare.
Själv loggar han inte in varje dag för att kontrollera sina konton. Han sitter inte heller och följer enskilda aktier.
I stället börjar han med att skapa en bild av vilket liv han vill leva. Därefter ser han till att pengarna automatiskt hamnar där de ska.
”Sedan tar jag mig för helvete ut ur kalkylarket”, säger han.
Poängen är att sparandet ska rulla i bakgrunden. Att ständigt ändra strategi eller försöka lista ut exakt när börsen ska stiga och falla gör enligt Sethi mer skada än nytta.
”Att försöka tajma marknaden är för idioter”, tycker han.
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Börja med 500 kronor
Sethi fick själv ett tidigt försprång. När han var 14 år hjälpte hans pappa honom att öppna ett investeringskonto. Pengarna kom från hans eget arbete och summorna var små, men uppmuntran gav honom något som han fortfarande betraktar som avgörande: självförtroende.
Den som inte började spara som tonåring behöver inte ge upp. Men ju tidigare starten sker, desto mer tid får pengarna att växa.
Sethi anser att unga bör investera regelbundet, även om det bara handlar några hundralappar i månaden.
”När du är ung har du en lyx som ingen annan har, och det är lyxen av tid”, säger han.
Hans råd är att välja en enkel och bred fond, sätta upp ett automatiskt månadssparande och sedan låta investeringen vara.
Några enskilda aktier behöver spararen inte välja.
Låt kalkonen stå i ugnen
Sethi liknar långsiktigt sparande vid en Thanksgivingmiddag.
”Sätt in kalkonen i ugnen, stäng luckan och låt den tillagas under de kommande 30 åren”, säger han.
Det innebär också att han höjer ett varningens finger för unga som stolt berättar att de har köpt aktier efter ett börsras. Pengar som kan behövas inom kort hör inte nödvändigtvis hemma på börsen.
Den som riskerar att förlora jobbet kan ha större nytta av en stabil buffert än av ännu fler investeringar. Sethi går ovanligt långt och förespråkar en reserv som täcker tolv månaders utgifter.
Hans väg till rikedom saknar därmed både snabba klipp och avancerade modeller. Börja tidigt, spara automatiskt och låt tiden göra det tunga arbetet. Sedan kan kalkylarket få vila.
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