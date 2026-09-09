Ny lag ger effekt i Sverige – men utvecklingen väcker oro

Lättare att hyra ut längre

Den nya lagen innebär bland annat att en privatperson kan hyra ut två bostäder och fortfarande omfattas av reglerna för privatuthyrning. Tidigare gällde det förenklade regelverket bara den första upplåtelsen.

Det har även blivit lättare för en bostadsrättsägare att få tillstånd till fortsatt uthyrning. Tidigare uthyrningar ska enligt de nya bestämmelserna bara vägas in om de har skett i betydande omfattning, skriver Sveriges Domstolar.

Reglerna betyder dock inte att vem som helst får hyra ut sin bostadsrätt hur som helst. Det krävs fortfarande ett giltigt skäl och ett godkännande från bostadsrättsföreningen. Den som får nej kan vända sig till hyresnämnden.

Även reglerna för hyran har förändrats. Den ska inte längre bedömas utifrån bostadens marknadsvärde och ränteläget. Hyresnämnden kan i stället sänka en hyra som är väsentligt högre än vad som normalt tas ut för jämförbara privatuthyrningar.

Föreningarna ser risker

Medan uthyrningsplattformen välkomnar utvecklingen är tongångarna betydligt dystrare bland bostadsrättsföreningarna.

HSB uppger för DN att många förtroendevalda är missnöjda och oroar sig för att reglerna ska öppna för spekulationsköp. Föreningarnas styrelser kan dessutom få mer komplicerade ärenden att hantera.

Även intresseorganisationen Bostadsrätterna, som samlar omkring 10 000 föreningar, ser en risk för ökad otrygghet när fler lägenheter hyrs ut.

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”Föreningar är oroliga för att fler andrahandsuthyrningar innebär fler okända personer som rör sig i huset. Okända personer brukar innebära en känsla av ökad otrygghet”, säger vd Ulrika Blomqvist till SvD.

Regeringen hoppas att reglerna ska leda till ett bättre utnyttjande av de bostäder som redan finns. De första annonssiffrorna pekar åt det hållet. Men om ökningen består, och vilka följder den får för föreningarna, lär visa sig först längre fram.

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