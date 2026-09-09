En ny lag skulle få fler svenskar att öppna dörren för andrahandshyresgäster. Redan efter ett par månader tycks det ha fungerat. I landets bostadsrättsföreningar väcker utvecklingen däremot oro.
Ny lag ger effekt i Sverige – men utvecklingen väcker oro
Den 1 juli fick Sverige en ny privatuthyrningslag. Syftet var bland annat att få ut fler bostäder på en pressad hyresmarknad.
Drygt två månader senare kommer de första tecknen på att förändringen kan ha fått effekt.
Antalet uthyrningsannonser på bostadsplattformen Qasa har ökat med närmare 23 procent sedan juni, rapporterar Svenska Dagbladet. Under motsvarande period förra året stannade ökningen på knappt 16 procent.
”Även om det fortfarande är tidigt är det ändå tydliga signaler på att man börjar se en effekt av lagändringarna. Utbudet, som varit nedåtgående, börjar visa en positiv utveckling”, säger Qasas vd Maria Björkander till tidningen.
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Fler bostäder efter lagändringen
Uppgången syntes redan under lagens första månad. I juli ökade antalet annonser på Qasa med 11 procent, jämfört med 4 procent under samma månad förra året, enligt Dagens Nyheter.
En del av ökningen kan förklaras av årstiden. Inför höstens studie- och jobbstart brukar fler bostäder komma ut på andrahandsmarknaden. Att uppgången är betydligt större än förra sommaren kan emellertid tyda på att även de nya reglerna spelar in.
Det är samtidigt för tidigt att tala om ett verkligt trendbrott. Trots sommarens uppgång låg antalet annonser i augusti fortfarande nästan 14 procent under nivån ett år tidigare.
Andrahandsmarknaden har krympt i takt med att bolåneräntorna sjunkit och fler bostäder åter börjat säljas.
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Lättare att hyra ut längre
Den nya lagen innebär bland annat att en privatperson kan hyra ut två bostäder och fortfarande omfattas av reglerna för privatuthyrning. Tidigare gällde det förenklade regelverket bara den första upplåtelsen.
Det har även blivit lättare för en bostadsrättsägare att få tillstånd till fortsatt uthyrning. Tidigare uthyrningar ska enligt de nya bestämmelserna bara vägas in om de har skett i betydande omfattning, skriver Sveriges Domstolar.
Reglerna betyder dock inte att vem som helst får hyra ut sin bostadsrätt hur som helst. Det krävs fortfarande ett giltigt skäl och ett godkännande från bostadsrättsföreningen. Den som får nej kan vända sig till hyresnämnden.
Även reglerna för hyran har förändrats. Den ska inte längre bedömas utifrån bostadens marknadsvärde och ränteläget. Hyresnämnden kan i stället sänka en hyra som är väsentligt högre än vad som normalt tas ut för jämförbara privatuthyrningar.
Föreningarna ser risker
Medan uthyrningsplattformen välkomnar utvecklingen är tongångarna betydligt dystrare bland bostadsrättsföreningarna.
HSB uppger för DN att många förtroendevalda är missnöjda och oroar sig för att reglerna ska öppna för spekulationsköp. Föreningarnas styrelser kan dessutom få mer komplicerade ärenden att hantera.
Även intresseorganisationen Bostadsrätterna, som samlar omkring 10 000 föreningar, ser en risk för ökad otrygghet när fler lägenheter hyrs ut.
”Föreningar är oroliga för att fler andrahandsuthyrningar innebär fler okända personer som rör sig i huset. Okända personer brukar innebära en känsla av ökad otrygghet”, säger vd Ulrika Blomqvist till SvD.
Regeringen hoppas att reglerna ska leda till ett bättre utnyttjande av de bostäder som redan finns. De första annonssiffrorna pekar åt det hållet. Men om ökningen består, och vilka följder den får för föreningarna, lär visa sig först längre fram.
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