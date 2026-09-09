Hit ska du flytta – om du vill få mer pengar över varje månad

Men var du bor spelar fortfarande stor roll.

I Swedbanks och Sparbankernas nya rapport Kvar till sparande jämförs hushållens disponibla medianinkomster med kostnaderna för bland annat bostad, mat, kläder, kollektivtrafik, försäkringar och barnomsorg.

Rapporten visar hur mycket olika typhushåll har kvar av sin disponibla inkomst när boendet och det som Swedbank bedömer vara rimliga levnadskostnader är betalda. Det återstående beloppet ska räcka till både sparande och övrig konsumtion.

Och i toppen hittar vi en bekant vinnare.

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Sandviken toppar – igen

Bland unga och ensamstående är det Sandviken som erbjuder de största ekonomiska marginalerna.

En ensamstående förälder i Sandviken har enligt beräkningen 12 540 kronor kvar varje månad efter att boendet och grundläggande levnadskostnader är betalda.

I kalkylen ingår bland annat mat, kläder, hygien, kollektivtrafik, barnomsorg, försäkringar, el och kostnader för hemutrustning. Däremot ingår inte bil, semesterresor, restaurangbesök eller dyrare nöjen.

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För en ensamstående utan barn är summan 11 294 kronor, medan en ung bostadsrättsägare får 8 551 kronor över.

Det är samma kommun som nyligen toppade Swedbanks Boindex för dessa tre grupper. Då handlade det om möjligheten att köpa bostad. Nu visar den nya rapporten att Sandviken står sig även när fler av hushållets utgifter räknas in.

Flytten från Stockholm till Sandviken skulle i rapportens räkneexempel ge den ensamstående föräldern drygt 10 000 kronor mer att röra sig med varje månad. I Stockholm återstår 2 536 kronor efter boendet och de grundläggande levnadskostnaderna. I Sandviken är summan, alltså, 12 540 kronor.

För en ung person skiljer det mer än 5 300 kronor mellan kommunerna.

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