Först hade bostadsköparna bäst marginaler. Nu toppar samma kommun även när boende och vardagskostnader är betalda. För den som bor ensam kan skillnaden mot Stockholm bli uppemot 10 000 kronor i månaden.
Hit ska du flytta – om du vill få mer pengar över varje månad
Plånboken har fått lite mer luft under 2026. Högre inkomster, lägre levnadskostnader och stabilare boendekostnader har gjort att samtliga undersökta typhushåll får mer pengar över än förra året.
Men var du bor spelar fortfarande stor roll.
I Swedbanks och Sparbankernas nya rapport Kvar till sparande jämförs hushållens disponibla medianinkomster med kostnaderna för bland annat bostad, mat, kläder, kollektivtrafik, försäkringar och barnomsorg.
Rapporten visar hur mycket olika typhushåll har kvar av sin disponibla inkomst när boendet och det som Swedbank bedömer vara rimliga levnadskostnader är betalda. Det återstående beloppet ska räcka till både sparande och övrig konsumtion.
Och i toppen hittar vi en bekant vinnare.
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Sandviken toppar – igen
Bland unga och ensamstående är det Sandviken som erbjuder de största ekonomiska marginalerna.
En ensamstående förälder i Sandviken har enligt beräkningen 12 540 kronor kvar varje månad efter att boendet och grundläggande levnadskostnader är betalda.
I kalkylen ingår bland annat mat, kläder, hygien, kollektivtrafik, barnomsorg, försäkringar, el och kostnader för hemutrustning. Däremot ingår inte bil, semesterresor, restaurangbesök eller dyrare nöjen.
För en ensamstående utan barn är summan 11 294 kronor, medan en ung bostadsrättsägare får 8 551 kronor över.
Det är samma kommun som nyligen toppade Swedbanks Boindex för dessa tre grupper. Då handlade det om möjligheten att köpa bostad. Nu visar den nya rapporten att Sandviken står sig även när fler av hushållets utgifter räknas in.
Flytten från Stockholm till Sandviken skulle i rapportens räkneexempel ge den ensamstående föräldern drygt 10 000 kronor mer att röra sig med varje månad. I Stockholm återstår 2 536 kronor efter boendet och de grundläggande levnadskostnaderna. I Sandviken är summan, alltså, 12 540 kronor.
För en ung person skiljer det mer än 5 300 kronor mellan kommunerna.
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Andra vinnare bland paren
Sandviken tar däremot inte hem samtliga kategorier.
För sammanboende som bor i småhus är det Piteå som ligger bäst till. Ett par med två barn får där 32 227 kronor kvar varje månad. Utan barn blir summan 31 606 kronor.
Bland sammanboende i bostadsrätt toppar i stället Västerås. Där har ett par utan barn 37 300 kronor kvar efter de beräknade utgifterna. Ett par med barn får behålla 37 184 kronor.
Alla har fått mer över
På riksnivå har hushållens ekonomiska utrymme ökat med ungefär 1 400 till 3 200 kronor per månad jämfört med november 2025. Förbättringen förklaras främst av stigande inkomster och sjunkande levnadskostnader.
”Hushållens ekonomi har stärkts i år och samtliga undersökta typhushåll får ett större ekonomiskt utrymme än under 2025. Men många ensamstående och unga har fortfarande små marginaler, inte minst i Stockholm, Umeå, Göteborg och på Gotland”, säger Arturo Arques, Swedbanks och Sparbankernas privatekonom, i ett pressmeddelande.
Rapportens belopp ska dock inte förväxlas med rent sparande. Pengarna ska även räcka till exempelvis restaurangbesök, semesterresor och dyrare nöjen.
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Då räknas bilen bort
Beräkningen bygger dessutom på att hushållen inte behöver bil. När bilens samtliga kostnader läggs till förändras bilden.
En ensamstående förälder i Stockholm går då back med 1 844 kronor i månaden. För en ung stockholmare landar kalkylen på minus 743 kronor.
”För ensamstående med barn handlar det på många håll om att välja mellan bil och ett tillräckligt sparande”, konstaterar Arques.
Rapporten bygger på konstruerade typhushåll och medianinkomster, så siffrorna beskriver inte varje enskild familj.
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