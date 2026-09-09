Högre lön betyder vanligtvis mer pengar även som pensionär. Men vid drygt 56 000 kronor i månaden tar det stopp i en viktig del av pensionssystemet. Därefter följer inte längre den allmänna pensionen med lönen uppåt.
Tjänar du över 56 000 i månaden? Då händer det här med pensionen
Varje arbetad timme och varje löneökning bidrar till den framtida pensionen. Åtminstone upp till en viss nivå.
Under 2026 kan inkomster på högst 672 600 kronor räknas med när den allmänna pensionen tjänas in. Det motsvarar ungefär 56 050 kronor i månaden för den som har samma lön hela året.
Den som tjänar mer än så får alltså inte ytterligare allmän pension för den överskjutande delen av inkomsten.
Läs även: Arvschocken växer: Hälften planerar ett stort arv – barnen är helt ovetande. Dagens PS
Här slutar pensionen växa
Det betyder inte att hela lönen ovanför gränsen försvinner ur pensionsbilden. Däremot har du nått taket i den allmänna pensionen.
En löneökning från 55 000 till 56 000 kronor kan fortfarande höja intjänandet. En höjning från 60 000 till 61 000 kronor gör däremot inte det, förutsatt att lönen ligger på den nivån under hela året.
Det är nämligen årsinkomsten som avgör. En enskild månad med hög lön eller en tillfällig bonus innebär därför inte automatiskt att pensionstaket har nåtts.
Missa inte: Ny lag ger effekt i Sverige – men utvecklingen väcker oro. Dagens PS
Men tjänstepensionen kan ta fart
För den som har tjänstepension ser kalkylen annorlunda ut. Där kan arbetsgivaren fortsätta betala in pengar även på lönedelar som ligger över taket för den allmänna pensionen.
Faktum är att en annan viktig gräns passeras redan vid 52 125 kronor i månaden.
Enligt Konsumenternas betalar arbetsgivaren normalt in mellan 4,5 och 6 procent av lönen upp till den nivån inom de stora kollektivavtalade tjänstepensionerna. På lönedelen över 52 125 kronor stiger inbetalningen vanligtvis till mellan 30 och 31,5 procent.
Skillnaden beror på vilket avtal du omfattas av.
För en privatanställd tjänsteman med ITP 1 är premien exempelvis 4,5 procent upp till gränsen och 30 procent på lönen däröver. Kommun- och regionanställda med AKAP-KR får i stället 6 procent under gränsen och 31,5 procent över den.
Två gränser att hålla reda på
Den som tjänar omkring 56 000 kronor behöver alltså hålla reda på två belopp.
Vid 52 125 kronor kan arbetsgivarens inbetalning till tjänstepensionen öka kraftigt. Vid ungefär 56 050 kronor når inkomsten taket för den allmänna pensionen.
Det är också här tjänstepensionen blir särskilt viktig. Den kan fortsätta växa när en högre lön inte längre ger mer allmän pension.
Alla har dock inte tjänstepension. För den som saknar den förmånen finns ingen självklar kompensation för lönen över pensionstaket. Konsumenternas rekommenderar därför den som inte har tjänstepension att spara mer på egen hand.
Även egenföretagare behöver vara uppmärksamma. Till skillnad från en vanlig anställd får företagaren normalt ingen tjänstepension automatiskt, utan måste själv kompensera genom eget sparande.
Läs också: De räknar med att få del av arvet: Föräldrarna har en annan bild. E55