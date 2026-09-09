Tjänar du över 56 000 i månaden? Då händer det här med pensionen

Men tjänstepensionen kan ta fart

För den som har tjänstepension ser kalkylen annorlunda ut. Där kan arbetsgivaren fortsätta betala in pengar även på lönedelar som ligger över taket för den allmänna pensionen.

ANNONS

Faktum är att en annan viktig gräns passeras redan vid 52 125 kronor i månaden.

Enligt Konsumenternas betalar arbetsgivaren normalt in mellan 4,5 och 6 procent av lönen upp till den nivån inom de stora kollektivavtalade tjänstepensionerna. På lönedelen över 52 125 kronor stiger inbetalningen vanligtvis till mellan 30 och 31,5 procent.

Skillnaden beror på vilket avtal du omfattas av.

För en privatanställd tjänsteman med ITP 1 är premien exempelvis 4,5 procent upp till gränsen och 30 procent på lönen däröver. Kommun- och regionanställda med AKAP-KR får i stället 6 procent under gränsen och 31,5 procent över den.

Två gränser att hålla reda på

Den som tjänar omkring 56 000 kronor behöver alltså hålla reda på två belopp.

Vid 52 125 kronor kan arbetsgivarens inbetalning till tjänstepensionen öka kraftigt. Vid ungefär 56 050 kronor når inkomsten taket för den allmänna pensionen.

Det är också här tjänstepensionen blir särskilt viktig. Den kan fortsätta växa när en högre lön inte längre ger mer allmän pension.

Alla har dock inte tjänstepension. För den som saknar den förmånen finns ingen självklar kompensation för lönen över pensionstaket. Konsumenternas rekommenderar därför den som inte har tjänstepension att spara mer på egen hand.

ANNONS

Även egenföretagare behöver vara uppmärksamma. Till skillnad från en vanlig anställd får företagaren normalt ingen tjänstepension automatiskt, utan måste själv kompensera genom eget sparande.

Läs också: De räknar med att få del av arvet: Föräldrarna har en annan bild. E55