De väntade på ett jättearv – nu försvinner pengarna

Arvet blir äldreomsorg

För många millennials kommer smällen från två håll. Föräldrarnas besparingar går åt till vård och äldreomsorg, vilket minskar arvet. Samtidigt tvingas barnen själva lägga mer tid – och pengar – på att ta hand om dem.

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På nätet syns en växande ilska mot babyboomgenerationen. En äldre Reddit-tråd fick nyligen nytt liv efter att en användare skrivit:

”Inga problem, vi vägrar ta hand om er. Det blir äldreboende”.

Men verkligheten ser annorlunda ut.

Antalet anhörigvårdare som hjälper äldre amerikaner ökade med 32 procent mellan 2011 och 2022. Totalt steg antalet från 18,2 till 24,1 miljoner.

Vuxna barn är dessutom den största gruppen av anhörigvårdare i landet. Dessa betalar i genomsnitt omkring 7 000 dollar om året ur egen ficka, enligt National Alliance for Caregiving.

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Färre delar på ansvaret

Att ansvaret blivit tyngre beror bland annat på att familjerna har blivit mindre. Där flera syskon tidigare kunde hjälpas åt finns det nu ofta bara ett eller två barn som delar på omsorgen.

Samtidigt råder det brist på betald omsorgspersonal. Det gör att ännu mer av arbetet hamnar hos familjen – ofta utan ersättning.

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Huset blir sista utvägen

För många familjer är bostaden den sista stora tillgången som finns kvar.

”Huset är vanligtvis den sista tillgången som återstår under pensionen, så det blir ofta en nödfond för pensionen innan det någonsin blir barnens arv”, säger finansrådgivaren Evan Mills.

Millennials riskerar därmed att få ta både det praktiska och ekonomiska ansvaret för sina föräldrar – samtidigt som ”belöningen”, det stora arv de väntat på, krymper eller försvinner helt.

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