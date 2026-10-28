Så hög lön behöver du för att leva bekvämt – i Sverige och Europa

Här krävs 6 700 kronor

I Schweiz behöver en ensamstående få in motsvarande 6 491 euro i månaden efter skatt för att nå det ovan nämnda riktmärket. Det är den högsta summan av samtliga undersökta länder.

Luxemburg följer med 6 256 euro medan motsvarande belopp i Norge är 5 240 euro.

I andra änden av listan hittar vi Nordmakedonien, där 603 euro (drygt 6 700 kronor) räcker för att nå samma relativa inkomstnivå. I Rumänien, som har den lägsta nivån inom EU, handlar det om cirka 11 300 kronor.

EU-genomsnittet ligger på 2 867 euro, cirkus 31 700 kronor.

Skillnaderna krymper när Euronews justerar inkomsterna för ländernas olika prisnivåer. Det beror på att pengarna räcker olika långt beroende på var i Europa du bor.

”Samma relativa inkomstposition kan också ge mycket olika levnadsstandard i olika länder”, konstaterar Koen Caminada, professor vid Leidens universitet, till Euronews.

Svenskar lägger mer på boendet

Gröper djupa hål i plånboken gör inte minst bostaden.

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Enligt siffror från Eurostat gick i genomsnitt 19 procent av EU-hushållens disponibla inkomster till boendet under 2024.

I Sverige låg motsvarande andel på 25 procent. Bara Grekland och Danmark hade högre andelar.

Boendekostnaderna bidrar därmed till att förklara varför en förhållandevis hög inkomst inte alltid lämnar särskilt mycket pengar kvar till annat.

Var fjärde svensk saknar ekonomisk buffert

Hur mycket pengar som kommer in varje månad är heller inte hela förklaringen till ett hushålls ekonomiska trygghet.

Under 2025 kunde 29,2 procent av EU:s befolkning inte hantera en oväntad utgift, enligt en Eurostat-rapport.

I Sverige var andelen 24,9 procent, alltså ungefär var fjärde invånare.

Markus M. Grabka, forskare vid det tyska institutet för ekonomisk forskning, DIW Berlin, påpekar att inkomster därför behöver ses i relation till hushållets tillgångar.

”En inkomst som överstiger 150 procent av medianen ger ekonomisk trygghet endast i kombination med en viss nivå av privat förmögenhet”, slår han fast.

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