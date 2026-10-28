Hur mycket behöver du egentligen tjäna för att leva bekvämt? En ny europeisk jämförelse sätter siffror på den saken.
Så hög lön behöver du för att leva bekvämt – i Sverige och Europa
Vad som räknas som ett bekvämt liv beror förstås på vem du frågar. En av oss vill kunna resa flera gånger om året medan en annan nöjer sig med att betala räkningarna och ha en slant över när månaden är slut.
Nu har nyhetssajten Euronews räknat på hur mycket pengar hushåll i 34 europeiska länder behöver få in varje månad för att nå den övre delen av medelklassen.
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Så mycket behöver du tjäna i Sverige
Beräkningarna utgår från OECD:s definition av medelklassen, där hushåll med inkomster mellan 75 och 200 procent av landets medianinkomst ingår.
Euronews har valt 150 procent av medianinkomsten som riktmärke för ett relativt bekvämt liv.
”Om inkomster är den enda information vi har kan man nog anta att de flesta hushåll som ligger över 150 procent har tillräcklig inkomst för att leva relativt bekvämt”, kommenterar Sebastian Königs, seniorekonom vid OECD.
För en ensamstående svensk motsvarar det 3 572 euro i månaden efter skatt, drygt 39 000 kronor. Ett par utan barn behöver, tillsammans, 59 300, medan en familj med två vuxna och två barn under 14 år behöver drygt 83 000 kronor.
Beloppen gäller hushållets disponibla inkomst, där även exempelvis bidrag kan ingå.
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Här krävs 6 700 kronor
I Schweiz behöver en ensamstående få in motsvarande 6 491 euro i månaden efter skatt för att nå det ovan nämnda riktmärket. Det är den högsta summan av samtliga undersökta länder.
Luxemburg följer med 6 256 euro medan motsvarande belopp i Norge är 5 240 euro.
I andra änden av listan hittar vi Nordmakedonien, där 603 euro (drygt 6 700 kronor) räcker för att nå samma relativa inkomstnivå. I Rumänien, som har den lägsta nivån inom EU, handlar det om cirka 11 300 kronor.
EU-genomsnittet ligger på 2 867 euro, cirkus 31 700 kronor.
Skillnaderna krymper när Euronews justerar inkomsterna för ländernas olika prisnivåer. Det beror på att pengarna räcker olika långt beroende på var i Europa du bor.
”Samma relativa inkomstposition kan också ge mycket olika levnadsstandard i olika länder”, konstaterar Koen Caminada, professor vid Leidens universitet, till Euronews.
Svenskar lägger mer på boendet
Gröper djupa hål i plånboken gör inte minst bostaden.
Enligt siffror från Eurostat gick i genomsnitt 19 procent av EU-hushållens disponibla inkomster till boendet under 2024.
I Sverige låg motsvarande andel på 25 procent. Bara Grekland och Danmark hade högre andelar.
Boendekostnaderna bidrar därmed till att förklara varför en förhållandevis hög inkomst inte alltid lämnar särskilt mycket pengar kvar till annat.
Var fjärde svensk saknar ekonomisk buffert
Hur mycket pengar som kommer in varje månad är heller inte hela förklaringen till ett hushålls ekonomiska trygghet.
Under 2025 kunde 29,2 procent av EU:s befolkning inte hantera en oväntad utgift, enligt en Eurostat-rapport.
I Sverige var andelen 24,9 procent, alltså ungefär var fjärde invånare.
Markus M. Grabka, forskare vid det tyska institutet för ekonomisk forskning, DIW Berlin, påpekar att inkomster därför behöver ses i relation till hushållets tillgångar.
”En inkomst som överstiger 150 procent av medianen ger ekonomisk trygghet endast i kombination med en viss nivå av privat förmögenhet”, slår han fast.
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