Hon köpte ett fyravåningshus i Italien för 11 kronor: "Så lättad"

Några år senare bestämde hon sig för att slå till.

”Jag blev så lättad när jag såg att husen för en euro fortfarande fanns”, säger hon hos People.

Resultatet blev ett fyravåningshus på Sicilien för motsvarande 1,16 dollar, ungefär elva svenska kronor.

När hon delade sitt köp på TikTok möttes hon av en hel del misstänksamhet. Många var övertygade om att det måste finnas dolda villkor.

”Varför skulle jag ljuga om någonting?”, säger hon.

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Fyra våningar – och två rasade tak

Huset har plats för mellan fyra och sex sovrum och en takterrass med vidsträckt utsikt.

Skicket lämnar däremot en del att önska.

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Två innertak har rasat och både elinstallationer och vattenledningar behöver ses över. Till renoveringslistan hör även mögelsanering och omfattande byggnadsarbeten.

Sengendo planerar att anlita yrkesfolk för de större ingreppen och själv ta hand om inredningen.

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