Fyra våningar, sex sovrum och en takterrass med panoramautsikt. Prislappen? Elva kronor. Celina Sengendo har fyndat på den italienska bostadsmarknaden. Men det finns, förstås, en och annan hake.
Hon köpte ett fyravåningshus i Italien för 11 kronor: "Så lättad"
Celina Sengendo, 31, från Houston i Texas, hade länge drömt om ett eget hus i Italien. Redan 2019 fick hon höra talas om landets märkliga bostadsprojekt, där övergivna hus säljs för en enda euro.
Några år senare bestämde hon sig för att slå till.
”Jag blev så lättad när jag såg att husen för en euro fortfarande fanns”, säger hon hos People.
Resultatet blev ett fyravåningshus på Sicilien för motsvarande 1,16 dollar, ungefär elva svenska kronor.
När hon delade sitt köp på TikTok möttes hon av en hel del misstänksamhet. Många var övertygade om att det måste finnas dolda villkor.
”Varför skulle jag ljuga om någonting?”, säger hon.
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Fyra våningar – och två rasade tak
Huset har plats för mellan fyra och sex sovrum och en takterrass med vidsträckt utsikt.
Skicket lämnar däremot en del att önska.
Två innertak har rasat och både elinstallationer och vattenledningar behöver ses över. Till renoveringslistan hör även mögelsanering och omfattande byggnadsarbeten.
Sengendo planerar att anlita yrkesfolk för de större ingreppen och själv ta hand om inredningen.
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Inga tidskrav
Många italienska kommuner kräver att köpare av husen renoverar fastigheterna inom en viss tid. I vissa fall måste köparen även kunna visa upp en viss inkomst.
Men några sådana krav finns enligt Sengendo inte för hennes hus.
”Det finns hus med restriktioner, regler, tidsgränser och krav på inkomstbevis. Mitt hus är inte ett av dem”, berättar hon.
Italienska byar säljer hus för en euro
Bakom fyndhusen finns flera demografiska problem. Italiens småstäder och byar tappar invånare när unga flyttar till större städer för att arbeta och studera.
Kvar står gamla fastigheter som ingen längre använder.
När The Guardian granskade fenomenet i fjol hade 73 italienska kommuner startat eller planerade liknande bostadsprojekt.
Ett exempel är Biccari i regionen Apulien, en bergsby med drygt 2 500 invånare.
Här har kommunen, under ledning av borgmästaren Gianfilippo Mignogna, satsat på att sälja övergivna bostäder från en euro styck.
I juli 2026 hade omkring 40 hus fått nya ägare, enligt uppgifter från bostadssajten Idealista.
Köparna kommer bland annat från USA, Tyskland, Portugal och Kuba.
Kommunen publicerar också en uppdaterad katalog över husen, som lockar både permanentboende och människor på jakt efter semesterbostäder.
Billigt hus kan bli en dyr historia
Det italienska bostadsklippet har förstås sina baksidor.
Renoveringskrav, juridiska kostnader och italiensk byråkrati kan göra projekten både långdragna och kostsamma. Vissa bostäder säljs dessutom genom budgivning och får därmed ett slutpris som överstiger den symboliska euron.
För kommunerna är uppmärksamheten en del av poängen. Billiga hus ska locka investeringar och ge nytt liv åt samhällen där befolkningen krymper.
”Det är en PR-kampanj”, säger Maurizio Berti, som driver webbplatsen 1eurohouses.com, till The Guardian.
Celina Sengendo har i alla fall inga planer på att backa från sitt sicilianska renoveringsprojekt.
Och hon är medveten om vad hon har gett sig in på.
”Haken är att du faktiskt inte vet vad du ger dig in på”, säger hon till People.
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