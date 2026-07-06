EQT köper det australiska bolaget Orikan, verksamt inom smart parkering, för en köpesumma motsvarande 3,2 miljarder.
EQT i ny affär – parkerar miljarder i Australien
EQT (börskurs EQT) har träffat avtal om att köpa det australiska företaget Orikan, specialiserat på smart parkering.
Enligt EQT ska affär få Orikan att ”investera i innovation, stärka verksamheten och expandera till närliggande marknader”.
Investeringen ingår i strategin inom EQT Private Capital Asias fond MMG Fund, som fokuserar på Asien och nyligen även investerat i Propertyme och japanska Mamezo, skriver EQT i ett pressmeddelande måndag.
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”Bolag vi följt noga”
”Orikan är ett företag vi har följt noga och som passar väl in i EQT:s strategi för mellanstora bolag i Asien”, säger Nicholas Macksey, medansvarig för EQT Private Capital Asia, i uttalandet.
”Vi ser stor potential att kunna hjälpa företaget.”
Transaktionen är föremål för sedvanliga villkor och godkännanden. Enligt Australian Financial Review, som hänvisar till icke namngivna källor, ska EQT ha betalat cirka 475 miljoner australiska dollar, motsvarande strax under 3,2 miljarder kronor, för att förvärva Orikan från Five V Capital Pty.
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Aktivt på flera kontinenter
Melbourne-baserade Orikan, med cirka 400 anställda, erbjuder lösningar för parkeringshantering genom sin mjukvara, hårdvara samt tjänster inom betalning och data.
Företaget har kunder inom både offentlig och privat sektor, exempelvis universitet, sjukhus, flygplatser och arenor i Australien, Nya Zeeland och Nordamerika.
”Orikans unika kombination av marknadsledande egenutvecklad teknik och omfattande operativa stödtjänster utmärker sig på marknaden och har skapat en lojal kundbas”, säger Jacob Van der Wiel, vd för EQT Private Capital Asia.