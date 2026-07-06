EQT i ny affär – parkerar miljarder i Australien

Investeringen ingår i strategin inom EQT Private Capital Asias fond MMG Fund, som fokuserar på Asien och nyligen även investerat i Propertyme och japanska Mamezo, skriver EQT i ett pressmeddelande måndag.

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”Bolag vi följt noga”

”Orikan är ett företag vi har följt noga och som passar väl in i EQT:s strategi för mellanstora bolag i Asien”, säger Nicholas Macksey, medansvarig för EQT Private Capital Asia, i uttalandet.

”Vi ser stor potential att kunna hjälpa företaget.”

Transaktionen är föremål för sedvanliga villkor och godkännanden. Enligt Australian Financial Review, som hänvisar till icke namngivna källor, ska EQT ha betalat cirka 475 miljoner australiska dollar, motsvarande strax under 3,2 miljarder kronor, för att förvärva Orikan från Five V Capital Pty.

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