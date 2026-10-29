Chipsjätten om nyheten: "Största förändringen på mer än tio år"

Helt nya storlekar

Men trots att vi breddar våra preferenser har storleken på chipspåsarna varit desamma genom åren.

”Detta trots vårt sätt att äta chips förändrats. Förr köpte man en påse till familjen på fredag och så åt man den smaken. Nu har smaken blivit viktigare och man vill ha fler sorter.”

Nu vill OLW möta det förändrade konsumtionsmönstret genom att lansera helt nya storlekar på sina chips- och ostbågepåsar.

”Vi tar bort alla storlekar utom den minsta påsen och inför tre nya storlekar. Det är 90 gram, 220 gram och 375 gram”, berättar Mossberg.

”Det tror vi kommer att möta olika köpbeteenden och snackstillfällen. Det här är den största förändringen vi gör på mer än tio år”, konstaterar hon.

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Samma chips i lika stora påsar – så har det sett ut i decennier. Men nu anpassar chipsjätten OLW storlekarna till nya konsumtionsmönster. (Foto: Ingvar Karmhed /TT)

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Ser redan nya mönster

Den minsta av de nya storlekarna har funnits i butikerna i ungefär en månad men redan påverkat köpbeteendet, ser chipsjätten.

”Initialt ser vi att familjer köper två smaker, just den gruppen vi trodde att vi skulle nå. Och i sociala medier har vi fått med oss att folk känner att den nya påsen är ett sundare sätt att äta chips, för 90 gram är en bra ensamstorlek”, berättar Joanna Mossberg.

”Den reaktionen blev jag glad över att se.”

När det gäller chipskonsumtionen totalt konstaterar OLW att den är stabil, men förutom att smaker kommit mer i fokus har snacksen blivit mer av en ”finprodukt”, enligt OLW:s kommunikationschef.

”Det är inte bara något man äter i tv-soffan utan man har det på mingel, som förrätt och man dippar med rom och gräddfil”, konstaterar hon.

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