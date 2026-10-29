Vi äter chips för miljarder varje år, men sättet vi konsumerar på har varit detsamma år för år – fram tills nu.
Chipsjätten om nyheten: "Största förändringen på mer än tio år"
Chips är en svensk miljardindustri. Vi äter ungefär 5,5-5,8 kilo salta snacks, där chips dominerar, per person och år.
2021 tuggade vi i oss chips för 2,6 miljarder kronor och det har inte minskat sedan dess.
Ändå ligger vi inte högre upp än på elfte plats bland europeiska snacksätare och får bland annat stryk av danskarna, trea i Europa, och norrmännen, sexa.
Nu står vi inför en förändring i vårt förhållande till chipsen. Fredagsmyset får så att säga nya format..
”Största förändringen på mer än tio år”, säger chipsjätten OLW:s kommunikationsdirektör Joanna Mossberg.
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”Nu vill vi ha fler sorter”
Det handlar om påsarna. Chipspåsarna som vi känner dem försvinner och in i hyllorna kommer nya storlekar.
”Nu har smaken blivit viktigare och man vill ha fler sorter”, säger Joanna Mossberg hos VF.
Vi har redan sett hur butikernas chipshyllor bytt skepnad. Från att helt ha dominerats av OLW och Estrella finns i dag många fler märken och smaker. Nu påverkar det jättarna i branschen.
”Det ser radikalt annorlunda ut i dag. Förr var det ´the big three´; grillchips, lättsaltade och sourcream and onion, men i dag är det större konkurrens i form av såväl premiumchips som spännande smaker”, konstaterar Mossberg.
Helt nya storlekar
Men trots att vi breddar våra preferenser har storleken på chipspåsarna varit desamma genom åren.
”Detta trots vårt sätt att äta chips förändrats. Förr köpte man en påse till familjen på fredag och så åt man den smaken. Nu har smaken blivit viktigare och man vill ha fler sorter.”
Nu vill OLW möta det förändrade konsumtionsmönstret genom att lansera helt nya storlekar på sina chips- och ostbågepåsar.
”Vi tar bort alla storlekar utom den minsta påsen och inför tre nya storlekar. Det är 90 gram, 220 gram och 375 gram”, berättar Mossberg.
”Det tror vi kommer att möta olika köpbeteenden och snackstillfällen. Det här är den största förändringen vi gör på mer än tio år”, konstaterar hon.
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Ser redan nya mönster
Den minsta av de nya storlekarna har funnits i butikerna i ungefär en månad men redan påverkat köpbeteendet, ser chipsjätten.
”Initialt ser vi att familjer köper två smaker, just den gruppen vi trodde att vi skulle nå. Och i sociala medier har vi fått med oss att folk känner att den nya påsen är ett sundare sätt att äta chips, för 90 gram är en bra ensamstorlek”, berättar Joanna Mossberg.
”Den reaktionen blev jag glad över att se.”
När det gäller chipskonsumtionen totalt konstaterar OLW att den är stabil, men förutom att smaker kommit mer i fokus har snacksen blivit mer av en ”finprodukt”, enligt OLW:s kommunikationschef.
”Det är inte bara något man äter i tv-soffan utan man har det på mingel, som förrätt och man dippar med rom och gräddfil”, konstaterar hon.