Bostadsmarknaden har börjat få upp farten igen. Parallellt har köparna blivit mer kräsna och vissa bostäder är betydligt svårare att sälja än andra. En del av förklaringen finns i vårens nya bolåneregler.
Bostäderna som köparna ratar – här är orsaken
Fler bostäder säljs och i Stockholm har både efterfrågan och priserna stigit. Men återhämtningen ser olika ut beroende på var i landet du befinner dig och vilken sorts bostad det handlar om.
I Fastighetsbyråns senaste Mäklarpanel, där 409 mäklare har svarat på frågor om marknadsläget, framgår att bostäder i gott skick blivit mer eftertraktade. Knepigare ser det ut för renoveringsobjekten, som lockar allt färre köpare.
”Det görs fler affärer på marknaden som helhet och Stockholm är dragloket med stark efterfrågan, snabbare affärer och stigande priser”, kommenterar Ulrica Hedman, vd på Fastighetsbyrån.
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Över hälften ser minskat intresse
Redan i augusti upplevde 56 procent av de tillfrågade mäklarna ett minskat intresse för bostäder med renoveringsbehov. Detta enligt en undersökning från Mäklarsamfundet.
Nästan hälften, 47 procent, rapporterade längre säljtider jämfört med färdigrenoverade bostäder. En tredjedel såg färre budgivare och 32 procent uppgav att fler köpare drog av kommande renoveringskostnader när de lade sina bud.
Enligt Mäklarsamfundet finns det även indikationer på att vissa banker avråder kunder från att köpa renoveringsobjekt och i stället rekommenderar färdigrenoverade bostäder.
”Att objektet är nyrenoverat blir en allt viktigare aspekt för bostadsköpare, och där är finansieringssvårigheter en viktig förklaring”, säger Joakim Lusensky, analys- och kommunikationschef på Mäklarsamfundet.
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Du får låna mer – men inte till renoveringen
En möjlig förklaring till utvecklingen är de nya bolånereglerna som infördes den 1 april.
Reglerna gjorde det lättare att låna pengar till själva bostadsköpet. Bolånetaket höjdes från 85 till 90 procent, vilket innebär att kontantinsatsen kan vara så låg som tio procent.
I samma veva sänktes taket för tilläggslån från 85 till 80 procent av bostadens värde.
Köper du exempelvis ett renoveringsobjekt för tre miljoner kronor får du låna upp till 2,7 miljoner kronor vid köpet, förutsatt att banken godkänner lånet.
Vill du senare utöka bolånet för att renovera gäller däremot 80-procentsgränsen. Om bostaden fortfarande värderas till tre miljoner kronor ligger gränsen då på 2,4 miljoner.
Har du redan lånat 2,7 miljoner kronor finns alltså inget utrymme att utöka bolånet under de förutsättningarna.
Större skillnader mellan bostäderna
”Begränsningarna av tilläggslån får även tydliga effekter med minskad efterfrågan på renoveringsobjekt. Mäklarna märker att skillnaderna mellan bostäder i bra respektive sämre skick har blivit större under året”, säger Ulrica Hedman.
Mäklarpanelen visar också att återhämtningen skiljer sig mellan olika delar av Sverige.
I Stockholm närmar sig marknaden balans mellan köpare och säljare, medan köparnas övertag har stärkts på mindre och mellanstora orter.
På riksnivå ligger marknadsläget på 4,12 på en tiogradig skala där noll innebär störst fördel för köparna och tio störst fördel för säljarna. I Stockholm är motsvarande siffra 4,79, jämfört med 3,79 på mindre orter.
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