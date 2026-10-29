Bostäderna som köparna ratar – här är orsaken 

I Fastighetsbyråns senaste Mäklarpanel, där 409 mäklare har svarat på frågor om marknadsläget, framgår att bostäder i gott skick blivit mer eftertraktade. Knepigare ser det ut för renoveringsobjekten, som lockar allt färre köpare.

”Det görs fler affärer på marknaden som helhet och Stockholm är dragloket med stark efterfrågan, snabbare affärer och stigande priser”, kommenterar Ulrica Hedman, vd på Fastighetsbyrån.

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Över hälften ser minskat intresse

Redan i augusti upplevde 56 procent av de tillfrågade mäklarna ett minskat intresse för bostäder med renoveringsbehov. Detta enligt en undersökning från Mäklarsamfundet.

Nästan hälften, 47 procent, rapporterade längre säljtider jämfört med färdigrenoverade bostäder. En tredjedel såg färre budgivare och 32 procent uppgav att fler köpare drog av kommande renoveringskostnader när de lade sina bud.

Enligt Mäklarsamfundet finns det även indikationer på att vissa banker avråder kunder från att köpa renoveringsobjekt och i stället rekommenderar färdigrenoverade bostäder.

”Att objektet är nyrenoverat blir en allt viktigare aspekt för bostadsköpare, och där är finansieringssvårigheter en viktig förklaring”, säger Joakim Lusensky, analys- och kommunikationschef på Mäklarsamfundet.

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